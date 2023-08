Hoe vind je nog een kamer in Amsterdam? Dit zijn de opties en tips voor (nieuwe) studenten

Nu het collegejaar begint, wordt er weer extra veel naar studentenkamers gezocht. Een kamer vinden in Amsterdam lijkt voor veel studenten onmogelijk. Voor wie even niet weet waar hij moet beginnen: Het Parool gidst je door de opties en geeft tips.

Zet sociale media in

Een veelgebruikte manier om aan een kamer te komen is via sociale media. Er bestaan verschillende Facebookgroepen waar dagelijks kamers worden aangeboden. Zo is er ‘Kamer Gezocht/Aangeboden in Amsterdam’, een pagina met ruim 110.000 leden. Of de groep ‘Kamers, studio’s en appartementen huren in Amsterdam’. Op deze pagina worden niet alleen studentenwoningen aangeboden, maar ook studio’s en appartementen.

Vergeet ook Instagram niet tijdens je zoektocht. Regelmatig posten Amsterdammers, vaak in hun stories, dat ze een nieuwe (tijdelijke) huisgenoot zoeken.

“Reageer op zo veel mogelijk socialemediaberichten,” adviseert Anneke van der Werf (23), secretaris van de Amsterdamse studentenvakbond Asva. “Maar wees natuurlijk wel altijd kritisch. En niet onbelangrijk: áls je een kamer hebt gevonden, laat je contract controleren door een rechtsbureau. Zo voorkom je misbruik door verhuurders.”

Ook is het slim om op je eigen tijdlijn van Facebook of Instagramprofiel te laten weten dat je een kamer zoekt. Geef duidelijk aan waarnaar je op zoek bent en hoeveel de woning mag kosten.

En, raadt Van der Werf aan: “Begin op tijd met zoeken. Facebookgroepen zijn nog altijd levendig, waarbij dagelijks tientallen studentenkamers worden aangeboden. Alleen is het probleem dat verschrikkelijk veel studenten momenteel een kamer zoeken. Dus wacht niet te lang met reageren op kamers.”

Gebruik je netwerk

Nog een belangrijk middel om een kamer te krijgen, is het inzetten van je (offline) netwerk. Vrienden, studiegenoten, kennissen en familie: schakel ze allemaal in. Er is uiteindelijk maar één gouden tip nodig.

Lid worden van een studenten- of sportvereniging helpt om je netwerk te vergroten – of om überhaupt mensen te leren kennen als je nieuw bent in Amsterdam. Je aanmelden voor een studentenvereniging heeft nog een voordeel voor je zoektocht: veel studentenhuizen in Amsterdam willen alleen nieuwe huisgenoten die lid zijn van een vereniging.

Via via is uiteindelijk vaak de snelste manier om aan een kamer te komen, ziet Van der Werf. “Buitenlandse studenten hebben het daarom nog lastiger bij het vinden van een kamer, omdat ze doorgaans een minder goed netwerk hebben.”

Kijk naar campussen

Amsterdam telt ook verschillende studentencampussen. Denk aan Uilenstede, op de grens met Amstelveen, en de Spinozacampus in Zuidoost. Op zulke campussen vind je zowel kamers in een studentenhuis als studio’s voor één persoon. Organisatie Duwo regelt er de huisvesting. Het woningaanbod daarvan – en van meer plekken waar Duwo kamers verhuurt – staat op Room.nl.

Op die site geldt, net als op andere platforms, dat je op sommige kamers meer kans maakt als je langer staat ingeschreven. Een andere campus op fietsafstand van de binnenstad is Our Campus in Diemen, met eenpersoonsstudio’s en tweepersoonsappartementen.

De wachttijd op deze campussen kan oplopen tot een paar jaar. Susanne van der Ree (23), student Gezondheid & Leven aan de VU, stond vijf jaar ingeschreven bij Room voordat ze een zelfstandige studio op Uilenstede kreeg. Ze woont er sinds juni en dat bevalt goed. “Het omgevingsgeluid en het café op de campus zijn gezellig, en iedereen is hier altijd bezig.” Ze tipt studenten om zich in te schrijven bij woningcorporaties en kamerwebsites zodra dat kan. Bij Room en Studentenwoningweb is de minimumleeftijd 16 jaar.

In Bos en Lommer staat een studentencomplex voor mbo-studenten. Deze woningen zijn wel specifiek bedoeld voor studenten Zorg & Welzijn van het MBO College West. Hoewel het niet bij heel veel opleidingen het geval is, loont het om te checken of je studie ook eigen kamers heeft. Studenten Liberal Arts and Sciences van het Amsterdam University College wonen bijvoorbeeld eveneens op een campus, bij het Science Park.

Kijk naar complexen

Er zijn uiteraard ook studentencomplexen die losstaan van onderwijsinstellingen of specifieke opleidingen. De Student Experience bijvoorbeeld, met locaties bij onder meer NDSM en vlak bij de Zuidas. Woningen worden daar veelal vergeven op basis van loting. De Social Hubs in de Jan van Galenstraat en Wibautstraat doen aan gemeubileerde kamerverhuur en in Hotel Casa in Oost kun je tussen oktober en mei een studentenkamer krijgen.

Check de kameractie van de UvA

De Universiteit van Amsterdam heeft Nederlandse eerstejaars bachelorstudenten die verder dan 40 kilometer van Amsterdam Centraal Station wonen uitgenodigd voor deelname aan de UvA Kameractie. Je hebt dan geen garantie op een kamer, maar krijgt wel voorrang op sommige locaties van corporaties waar de universiteit mee samenwerkt.

Reageer op Kamernet

Dagelijks worden honderden nieuwe kamers aangeboden op Kamernet. Bij deze site gaat het er vooral om dat je zo snel mogelijk reageert, daarna is het afwachten of je wordt uitgenodigd voor een hospiteeravond (zie kader). Houd er wel rekening mee dat kamersites zoals deze een vergoeding vragen. Met een ‘Premium’-account van Kamernet kun je voor 34 euro per maand onbeperkt reageren. Goed om te weten: volgens Kamernet is de gemiddelde huurprijs voor een kamer in Amsterdam nu 784,50 euro per maand.

Zoek naar een hospita

De gemeente Amsterdam wil hospitaverhuur graag stimuleren. Daarbij verhuren mensen een kamer van hun eigen woning. Onder andere de site Hospi Housing helpt daarbij: je kan er gratis kamers zoeken en pas als je er een vindt, betaal je eenmalig 295 euro: de matchmaking-fee. “Daarvoor kunnen wij hospita’s en gastgezinnen verifiëren, garantie op een veilige plek aanbieden en helpen met contracten,” aldus Daan Donkers, oprichter van het platform.

Donkers zegt dat in Amsterdam en omgeving momenteel ‘veertig á vijftig kamers’ worden aangeboden via Hospi Housing. “Dat aantal groeit. Met de gemeente voeren we campagne om meer mensen te overtuigen een vrije kamer aan te bieden.”

Voor wie is inwonen bij een hospita geschikt? Volgens Donkers lopen de behoeftes uiteen: sommige studenten zoeken een soort familiesituatie bij een gastgezin, anderen hebben minder behoefte aan contact met de hospita. Het vinden van een goede match is dan ook extra belangrijk.

Schakel een makelaar in

Wil je niet eindeloos speuren naar een kamer of heb je geen zin om te hospiteren? Schakel dan een makelaar in. Bij een makelaar kun je je voorkeuren aangeven, zoals het aantal vierkante meters en de ligging van de woning. Weet wel: veel makelaars rekenen hoge bemiddelingskosten en hebben vaak een bepaalde inkomenseis.

Vind een sociale huurwoning

Amsterdam is geen goedkope stad om te wonen. Volgens de Asva ís het mogelijk om een sociale huurwoning in Amsterdam te krijgen, tussen de 300 en 380 euro per maand. Van der Werf: “Maar in de vrije sector krijg je amper een kamer voor minder dan 700 euro per maand. En dan mag je hopen dat je niet in een bezemkast terechtkomt.”

Hospiteren kun je leren Hoewel elke hospiteeravond er anders uitziet, kun je je er wel op voorbereiden. Hoe pak je zo’n avond het beste aan? De Asva geeft tips. Tip 1: “Onderscheid jezelf en vermijd clichés. Bijna elke student houdt ervan om ‘drankjes te doen op het terras’. Het is makkelijker gezegd dan gedaan, maar probeer in je hospiteerbrief én op de avond zelf er toch uit te springen.” Tip 2: “Als je gaat hospiteren, is de kans groot dat je toekomstige huisgenoten je sociale media willen checken. Voeg daarom altijd een linkje van bijvoorbeeld je Instagram toe aan de mail. Zo krijgt men vaak een beter beeld van wie je bent.” Tip 3: “Bereid je goed voor. Er zijn een aantal vragen die bijna altijd op zo’n avond aan hospitanten wordt gesteld, zoals ‘wat voeg jij toe aan het huis?’ en ‘hoe ziet een gemiddelde week er voor jou uit?’ Denk hier van tevoren goed over na, voordat je opeens een black-out krijgt.” Tip 4: “En niet te vergeten: kom niet te laat op een hospiteeravond. Anders sta je meteen al 1-0 achter.”