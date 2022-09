Hoe vind je nog een huis in Amsterdam? ‘Ik ben hier geboren en getogen, maar ik heb geen toekomst in de stad’

De zoektocht naar een huis vergt geld, geduld en incasseringsvermogen. Met welke dromen begonnen huizenjagers en welke zijn daar nog van over? Arend de Vos (30) en zijn vriendin zoeken al vijf jaar naar een huis. ‘Zelfs een balkon staat al niet meer op onze wensenlijst.’

Wie Arend de Vos (30), biomedisch wetenschapper

Huurt in de Bellamybuurt (38 m2)

Zoekt onder meer in de Chassébuurt (51 m2)

Arend de Vos en zijn vriendin Susan Dubbeldam (29) zijn zes jaar samen en willen al een tijdje de volgende stap maken: samenwonen. Dat blijkt niet makkelijk. Sinds 2013 staat De Vos ingeschreven bij Woningnet en sinds lange tijd reageert hij wekelijks op twee woningen, maar nooit volgde een uitnodiging voor een bezichtiging. “Actief zijn op de site wordt beloond, ik sta inmiddels op positie 281. Maar je kunt pas naar huizen kijken als je bij de laatste tien zit.”

Ook bij woningbouwcorporatie Eigen Haard reageert hij al vijf jaar op woningen, maar zelfs toen hij daar een keer op nummer één stond voor een huis, kreeg toch iemand anders voorrang.

Niets te wensen

“Als mensen anders hadden gestemd, zaten we nu niet met deze wooncrisis,” verzucht De Vos. “Beleggen in vastgoed is te lucratief gemaakt en niemand in de politiek lijkt zijn handen vuil te willen maken aan de oververhitte woningmarkt. De gemeente zou het aantrekkelijk kunnen maken voor 65-plussers in Amsterdam om naar een kleinere woning te verhuizen, zodat starters hun intrek kunnen nemen in de driekamerappartementen die zij nog nauwelijks gebruiken.”

Hij reageert op woningen in heel Amsterdam en net daarbuiten, van Tuindorp Oostzaan en Nieuw-West tot Landsmeer. “Alleen Zuidoost valt voor mij af. Ik ben er opgegroeid, maar ik vind het geen prettige buurt. Daarbij is het te ver reizen voor het werk van Susan, die verloskundige is in Oud-West en nachtdiensten draait.”

Specifieke woonwensen heeft het stel allang laten varen: “Er valt simpelweg niets te wensen. Na drie maanden gaven we het idee van een huis met een tuin al op. Dat is alleen weggelegd voor kopers, of ouderen met urgentie. Zelfs een balkon staat niet meer op onze wensenlijst.”

Beeld Jakob van Vliet

Het stel keek ook naar koopwoningen, maar zonder succes. “Via de reguliere weg is het echt niet te doen om aan een koopwoning te komen. Als we al iets betaalbaars vonden, werd het meteen overboden met absurde bedragen: een huis met een vraagprijs van drie ton gaat voor 385.000 over de toonbank. We kijken niet eens meer naar koopwoningen, want het is om moedeloos van te worden.” De stad verlaten, zoals veel starters doen, wil De Vos ­liever niet. “Ik ben hier geboren en getogen, ik heb hier mijn vrienden en familie, maar ik kan hier zo geen toekomst opbouwen. Het voelt alsof ik geen vrije keuze heb om in mijn eigen stad te kunnen wonen en dat ik weg móét gaan als ik ooit wil kunnen samenwonen. We willen door met ons leven, en daar hoort het cliché van huisje-boompje-beestje bij: zonder passende woning kunnen we de komende vijf jaar niet aan kinderen gaan beginnen.”

Pijpenla

Sinds 2013 woont De Vos in een studio van 38 m2 in de Bellamybuurt, die hij overnam van zijn zus. Het is er gehorig en het is slecht onderhouden. “Een pijpen­laatje, op z’n Amsterdams. In mijn eentje woon ik er nog redelijk riant, voor 585 euro per maand. Met mijn inkomen heb ik geen recht op zo’n laag huurbedrag en ik wil graag weg, maar waarheen?”

Dubbeldam logeert sinds vorige zomer vaak bij De Vos. “Zij heeft haar huurhuis, in een hofje in de Elandstraat, dat 900 euro per maand kostte, opgezegd toen we vrijwilligerswerk gingen doen in Afrika. Iets nieuws heeft ze nog niet, dus verblijft ze al maanden overal en nergens, vaak bij mij. Samen sparen we voor als we eindelijk iets vinden voor ons tweeën.”

Ze overwogen een huis te gaan huren in De Baarsjes. “Een huis van 51 m2 met drie kamers en een balkon op het zuiden in de Chassébuurt voor 1200 euro per maand, een goede prijs voor ons samen. Voor Susan voelt verhuizen als een stap in de goede richting. Anderen, zoals mijn ouders, vinden het slimmer als we onze situatie nog even volhouden om meer te sparen. Uiteindelijk hebben we daarvoor gekozen, in plaats van te verhuizen en er niet echt op vooruit te gaan. De komende tijd wil ik wat voorzieningen aanbrengen die het wooncomfort in mijn appartement vergroten: de vloeren isoleren en ruimte creëren.”

Beeld Laura van der Bijl

Wooncarrière 1989 Reigersbos

2001 Amsteldijk

2013 Bellamybuurt

Huizenjachttip

“Schrijf je overal waar je kunt in en reageer op alles: actief zijn op sites als Woningnet wordt beloond.”