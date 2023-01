Hoe verduurzaming deze vleermuis in grote problemen brengt

De meervleermuis is door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot zoogdier van 2023, maar heeft het in Nederland erg lastig. Bioloog en ‘batweter’ Anne-Jifke Haarsma (45) vertelt.

Zoogdier van het jaar, goed nieuws!

“Ja, maar de aanleiding is minder positief. In 1994, toen de monitoring van meervleermuizen startte, zat de populatie in Nederland op 13.000. Die neemt al een tijd af, en in 2009 ontstond er een echte knik. Nu zitten we nog op dertig procent van de oorspronkelijke populatie.”

Hoe komt dat?

“Als een populatie zó snel afneemt, dan gaat er of iets mis met het voedselweb, of iets met de verblijfplaats. Wij denken dat het bij de meervleermuis het laatste is.”

Wat is er dan met die verblijfplaatsen?

“Al jaren zijn we, heel goed, aan het verduurzamen, bijvoorbeeld door onze huizen te isoleren. Vaak wordt dan de luchtspouw, de ruimte tussen de binnen- en buitenmuur, opgevuld met pur. Meervleermuizen nestelen daar graag, sommige overwinteren er ook. Grote groepen worden door isolatiemateriaal ingekapseld en sterven. Vleermuizen zitten boven in de voedselketen en eten veel insecten – als zij verdwijnen, zorgt dat voor een verstoord ecosysteem, en dat is ook voor ons nadelig.”

Best dubbel.

“Klopt. Vleermuizen hebben nooit in the picture gestaan, dus is er ook weinig kennis over opgebouwd. Wij willen graag op grote schaal bouwbedrijven, aannemers en architecten bijeen krijgen en praten over hoe we voorzieningen in huizen kunnen maken die geschikt zijn voor deze soort, zodat die toch een plekje heeft.”

Tijd voor een goodwillcampagne?

“Ja! In China is de vleermuis een geluksbrenger. Maar in Europa hebben we Dracula gelezen en hebben de dieren een negatieve associatie gekregen. Het zou mooi zijn als we deze soort uit de anonimiteit kunnen halen, en duidelijk kunnen maken waarom deze Nederlandse poldervleermuis het beschermen waard is.”