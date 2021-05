Hoe Thom de Boer zijn zwemcarrière combineert met een fulltime baan

Thom de Boer: ‘Als ik tien jaar lang niet werk en geen biertjes drink en alleen maar train, dan word ik niet gelukkig.’ Beeld Dingena Mol

Er zijn niet veel topsporters die veertig uur per week op kantoor zitten. Thom de Boer doet dat wel. De zwemmer is zo iemand die nog wat extra doet wanneer een ander denkt alles uit de dag te hebben gehaald.

Bij zijn werkgever, Rockfield Real Estate nabij station Sloterdijk, is De Boer vanochtend rond acht uur op zijn fiets aangekomen. Straks gaat hij op de terugweg naar zijn woning in Nieuw-West langs het Sloterparkbad om anderhalf uur in het zwembad te trainen, gevolgd door een ­intensieve sessie in het krachthonk. In de avond werkt hij thuis nog een paar uur. Morgen volgt weer zo’n dag. Overmorgen nog één.

Om straks de vijftig meter vrije slag op de Olympische Spelen te zwemmen, moet De Boer vakantiedagen opnemen, vertelt hij. Hij geeft een korte rondleiding op de verdieping van de vastgoedinvesteerder, die zich met name richt op studentenhuisvesting. Op de flexibele werkplekken in de open ruimtes houdt De Boer – gekleed in pak, ­gestreept overhemd en zwarte lakschoenen – zich bezig met rapportages en jaarrekeningen. Stoeien met cijfers doet hij net zo graag als in het water duiken. Samen met twee directe collega’s draagt hij op de afdeling finance de verantwoordelijkheid over miljoenen.

Aan het bureau, met de neus voor het scherm, denkt hij vrijwel nooit aan zwemmen, zegt de Amsterdammer. “Ik zit hier de hele dag, zo belastend is deze baan niet. Ik lever geen fysieke arbeid. Soms heb ik stressvolle dagen met deadlines, maar die plan ik nooit in voor belangrijke toernooien. Ik ben hier volledig gefocust, mijn gedachten dwalen nooit af.”

Doorzettingsvermogen

Binnen Rockfield Real Estate wordt De Boer soms ­lachend als voorbeeld aangehaald bij collega’s die in de avonden niet meer vooruit te branden zijn en de tijd vooral vullen met bankhangen en televisie kijken. Nog niet zo lang geleden zwom de financieel analist een paar uur na werktijd met zijn teamgenoten een ­Nederlands record op de sprint-estafette. Een van de leidinggevenden vroeg de volgende ochtend aan de collega’s van Rockfield of zij ook zo’n efficiënte invulling van hun vrije tijd hadden.

De directeur van Rockfield Real Estate, Wouter van den Eijnden, prijst zich gelukkig met het aannemen van de deeltijdzwemmer met maatschappelijke ambities, een jaar geleden. “Hij doet op twee terreinen aan topsport, maar het een gaat niet ten koste van het ander. Iemand die uitblinkt in zijn sport is vaak gedreven en beschikt over een groot doorzettingsvermogen. Dat werkt door op de vloer hier. Hij is leergierig en wil alles weten.”

Van den Eijnden gaf zijn werknemer vorig najaar de vrijheid zes weken te werken vanuit Boedapest, waar de International Swimming League, een prestigieus zwemtoernooi, plaatsvond. De Boer maakte ‘gewoon’ zijn veertig uur per week. “Die verantwoordelijkheid kon ik hem wel geven,” zegt de directeur. “Hij zorgt altijd dat zijn werk af is, al moet dat midden in de nacht. Het is dat zijn laptop niet waterdicht is, anders neemt hij die mee het bad in.”

Waar anderen op de hotelkamer de weken vooral doorbrachten met behulp van Playstation, zat De Boer in zijn overhemd bij Zoommeetings. “Het was goed te doen naast de wedstrijden, het werken hield me van de straat. Veertig uur in de week gamen is ook zwaar.”

Tussen de amateurs

Zelf vindt De Boer, die zich in december met een Nederlands record plaatste voor de Spelen, niet dat hij een vol en opzienbarend leven heeft. Hij wil overal in uitblinken, ­zowel sportief als maatschappelijk. Dat is alles. “Ik heb ­gewoon ambitie naast het zwemmen. Sport is niet voor ­altijd, het is zonde om met de beschikbare hersencapaciteit er niets naast te doen.”

“Ik heb nu een goede baan en daarin wil ik doorgroeien. Over twee of drie jaar pas aan een carrière beginnen, vind ik te laat. Dan loop ik ver achter op anderen. Sterker nog: ik vind dat ik al achterloop omdat ik noodgedwongen een jaar langer over mijn master monetary policy and banking aan de Universiteit van Amsterdam heb gedaan.”

‘Over twee of drie jaar pas aan een carrière beginnen, vind ik te laat.’ Beeld Dingena Mol

Eigenzinnigheid is De Boer sowieso niet vreemd. Waarom zouden de gebaande paden de juiste weg voor hem zijn? Hij kiest zijn eigen route.

In 2017 was de zwemmer onderdeel van het Nederlands team onder leiding van trainer Mark Faber. De combinatie van voltijdsporter en masterstudent viel hem zwaar. De trainingen waren langer en op ongunstige tijden, waardoor er geen tijd voor studeren overbleef.

“Toen heb ik de beste beslissing van mijn leven genomen,” zegt De Boer. “Ik ben gestopt bij de nationale selectie en heb mijn master afgemaakt.” Inmiddels zwemt de toekomstige olympiër weer tussen de amateurs bij zwemvereniging De Dolfijn, waar hij net als ieder ander gewoon contributie af moet dragen. In de banen naast hem traint de groep van Faber.

Finaleplaats

Sinds zijn terugkeer bij De Dolfijn ontwikkelt De Boer zich sneller dan voorheen. Het afgelopen jaar heeft hij al zijn persoonlijke records verbroken. Ook internationaal klinkt voor het eerst zijn naam, wereldtoppers schudden in het voorbijgaan zijn hand. De kwantiteit is uit de trainingen verdwenen, de kwaliteit geoptimaliseerd. Zijn ­eigen verklaring: “Ik ben een sprinter, die hoeven niet heel veel te trainen. Als ik zwem, doe ik dat maximaal, net als ik mijn werk met volledige inzet doe. Een olympische ­medaille winnen ligt niet voor de hand. Maar met deze aanpak is een plaats in de finale in Tokio echt mogelijk.”

Anders dan de meeste topzwemmers, die hun leven volledig inrichten op de sport, is De Boer niet iemand die zijn trainingsschema’s tot op de komma volgt. In zijn visie is ­alcohol geen verboden terrein en geloof het of niet, naast het werken en zwemmen heeft hij een rijk sociaal ­leven. “Als ik tien jaar lang niet werk en geen biertjes drink en ­alleen maar train, dan word ik niet gelukkig en ga ik echt niet sneller zwemmen. Ik weet heel goed wat ik wil.”

Na een korte fietstocht blijkt in het Sloterparkbad dat De Boer zijn leven niet in schema’s laat vangen. Met zijn ontblote en gespierde lijf, dat de vorm heeft van een beeldhouwwerk van Michelangelo, neemt hij uitgebreid de tijd te poseren voor de foto’s. De andere zwemmers volgen dan al enige tijd de instructies van de trainer. De Boer duikt een kwartier later het water in om te trainen. Niet te hard, want hij moet energie over houden om vanavond nog even te werken.