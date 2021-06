Hoe supermarkten ons koopgedrag sturen met trucjes

Beeld Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF)

Was je trots dat je in de supermarkt helemaal uit jezelf die appel had verkozen boven winegums? Misschien was dat toch niet zo erg uit jezelf. Het kan zijn dat je bent genudged: zonder dat je het doorhad werd je een beetje in de gezonde richting geduwd.

“Je maakt op een dag heel erg veel voedselkeuzes,” zegt Anne Marie Borgdorff van Nationaal Actieplan Groenten en Fruit (NAGF). “Van de vraag wat je op je brood smeert tot wat je avondeten wordt. Een groot deel daarvan maak je onbewust en daar stuur je op met nudging.” Het werkt een beetje zoals met de gele M van McDonald’s. “Zie je die vaak genoeg, dan is de kans groter dat je gaat.”

Drie jaar geleden deed NAGF samen met supermarkt Dirk onderzoek naar de effecten van nudges. Op het toegangshekje stonden groenten en fruit afgebeeld, net als op de vloersticker. Klanten kwamen bij binnenkomst de tekst ‘tachtig procent van de mensen wil gezonder eten’ tegen. “Op die manier loop je de winkel in met een gezonde mindset: vandaag ga ik gezonde boodschappen doen. En zet je op een bordje dat je maximaal drie mango’s mag pakken, dan pakken mensen er vaak drie, waar ze er normaal twee zouden pakken.”

Trucjes om het koopgedrag te veranderen voor een gezonder eetpatroon en ­minder aanverwante chronische ziektes. Waarom niet gewoon het duidelijk zeggen? “Mensen worden niet graag beperkt in hun keuzes en willen niet het gevoel hebben dat hen iets wordt opgelegd. Te veel sturen kan zelfs averechts werken.”

Nudging wordt steeds meer toegepast in supermarkten. “Het heeft duidelijk effect op de verkoop, bleek ook uit het onderzoek.” Om te kijken of meer mogelijk is op dit gebied, is nu een onderzoek met online winkelen bij Hoogvliet gaande.

Maar klik je straks een tros bananen aan, dan was dat vast je eigen keuze. Toch?