Hoe overleef ik mijn volwassen leven? Francine Oomen is terug en geeft survivaltips

Een hele generatie groeide op met de Hoe overleef ik-boekenserie met survivaltips voor pubers. Na een massale oproep van die – intussen volwassen – kinderen, komt Francine Oomen (63) in september met een nieuw boek en heeft ze nu een podcast voor jongvolwassenen. ‘Ik kan zo nog drie seizoenen vullen.’

Met de bus kom je er niet: Middelie, een dorpje bij Edam en tevens de woonplaats van Francine Oomen. Dus wacht ze me op bij busstation Edam met haar donkerblauwe Passat om naar haar boerderij te rijden. De hele achterkant van de woning bestaat uit ramen, waardoor je eindeloze weilanden ziet en schapen. De kippen scharrelen op het erf.

We gaan zitten aan tafel, waar ze naast een pot thee een bananenbrood neerzet. “Zelfgemaakt, pak gerust,” zegt ze. Hoewel haar omgeving een en al rust uitstraalt, maakt ze een drukke periode door. “Er zijn momenten dat ik denk: wat heb ik mezelf nu weer allemaal op de hals gehaald?”

Van pubers naar volwassenen

Oomen is bekend van haar succesvolle Hoe overleef ik-boekenserie waarin ze pubers survivaltips geeft: van je eerste zoen tot aan je vakantie en van een gebroken hart tot irritante (stief)ouders. Ze verkocht maar liefst drie miljoen exemplaren. Naast de Hoe overleef ik-serie schreef en illustreerde ze ook andere series als Lena Lijstje en Ezzie’s wereld.

In 2015 stopt ze met het schrijven van kinderboeken. De lezers van die boeken zijn inmiddels twintigers en dertigers, millennials en Gen Z – of volgens Oomen ‘generatie Hoi’ (de afkorting van Hoe overleef ik), de generatie die met haar boeken opgroeide.

Viraal op TikTok

Een van die lezers, Jurriaan Hendriks (24), deed vorige zomer op TikTok een oproep. ‘Wanneer dropt Francine Oomen een boek om de periode na het afstuderen te overleven?’

De video werd meer dan 270.000 keer bekeken. Iedereen viel hem bij. “Ik dacht dat het een referentie was die alleen ik grappig zou vinden, maar dat was niet zo,” zegt Hendriks. Op dat moment zat Oomen op een terras, na te denken over wat ze zou gaan doen. De beslissing om een nieuw boek te schrijven was snel gemaakt.

Ze liet een 11-jarig meisje haar uitleggen hoe ze op TikTok kwam om aan haar jonge publiek het vreugdevolle nieuws te vertellen dat er een nieuw Hoe overleef ik-boek aankomt waarin Rosa, het hoofdpersonage in de boeken, geen puber meer is, maar een volwassen vrouw van mid-twintig.

4500 mails

In diezelfde video doet ze een oproepje. Ze wil ter inspiratie voor het nieuwe boek een aantal gesprekken voeren met mensen tussen de 20 en 30 om uit te zoeken waar ze zoal tegenaan lopen. Van die gesprekken maakt ze Hoe overleef ik... de podcast die inmiddels te beluisteren is.

“De afgelopen periode heb ik als een enorme stroomversnelling ervaren,” vertelt Oomen aan de houten keukentafel. “De impuls om tegelijk met het boek ook meteen een podcast te maken, dat is wel veel samen. Ik lijd soms aan zelfoverschatting.”

In totaal ontvangt ze na die video op TikTok meer dan 4500 mails, veelal met complete levensverhalen. Hieruit kiest ze er uiteindelijk dertien en maakt van ieder gesprek een podcastaflevering, met onderwerpen als Hoe overleef ik een imposter-syndroom, Hoe overleef ik studieschuld, of Hoe overleef ik een burn-out?

Fragment van het moodboard dat Francine Oomen maakte. Uit de 4500 e-mails met hele levensverhalen die ze ontving, filterde ze verschillende thema’s.

Depressies en paniek

“Loop maar even mee,” zegt ze, als ze vertelt over de verschillende onderwerpen die ze tegenkwam in de mails. In een werkkamer naast de woonkamer hangt een groot moodboard met verschillende thema’s in witte cirkels.

‘Laag zelfbeeld, verslaving, afwezigheid vangnet, trauma, paniek, stress, verkeerde studiekeuze en depressie’, is zomaar een greep uit de tientallen thema’s die op het bord staan geschreven. “Dit is een overzicht van de problemen die bij deze generatie spelen en voor mij een zoektocht naar waar ze vandaan komen.”

Op de vraag of ze het moeilijk vond om te kiezen, antwoordt ze: “Ja, niet te doen. Er zijn genoeg thema’s om nog drie seizoenen mee te vullen. Ik vind het heel belangrijk dat er niet steeds over deze jongvolwassenen gesproken wordt, maar mét.”

Intergenerationeel trauma

Identiteit en existentiële vraagstukken zijn de rode draad. “In de Hoe overleef ik-serie gaat het in feite over niks anders: wie ben ik? Wat wil ik? Ben ik goed genoeg? Hoe verhoud ik me tot de buitenwereld, zonder mezelf kwijt te raken? Dat is een proces dat je hele leven doorgaat, maar er verandert natuurlijk ontzettend veel in de periode tussen je twintigste en je dertigste.”

Hoewel de problemen in de podcast zwaarder zijn geworden, herken je meteen de luchtigheid en de humor van de boekenserie. Zo geeft Oomen iedere aflevering praktische survivaltips en gaat ze zelf ook ‘met de billen bloot’.

Maar waar het voorheen ging over je eerste kus of je vakantie, raakt Oomen nu onderwerpen aan als intergenerationeel trauma, trauma dat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Een onderwerp dat dicht bij haar ligt. In 2021 kwam de graphic novel Hoe overleven we uit, waarin ze er op haar moeders sterfbed achter komt dat haar moeder vroeger seksueel misbruikt is, net als zij.

Mevrouw Tang en Kip Kloek

Zware problemen toegankelijk en behapbaar maken, dat is wat Oomen doet. “Ik probeer dingen zo helder en eenvoudig mogelijk te zeggen. Het is niet fijn als je iets meerdere keren opnieuw moet lezen om te begrijpen wat er staat. Dan haak je af. En het gebruik van beeld helpt daarbij enorm.”

Zo heeft ze haar eigen draai gegeven aan de Voice Dialogue-methode, waarbij je verschillende innerlijke stemmen leert te onderscheiden en ermee in gesprek gaat, met als doel meer regie te krijgen. Iedere stem heeft ze een naam en een uiterlijk gegeven. In de podcast omschrijft ze bijvoorbeeld Tang, een gezette dame met zweep en haren op haar tanden en benen.

“Zij is mijn inner critic, slavendrijver en perfectionist. Ze kan me compleet uitputten en is nooit tevreden. Als ik in mijn hoofd de woorden: ‘je moet’ hoor, weet ik dat zij er is. Haar tegenpool is Kip Kloek. Die is heel zorgzaam en vriendelijk en zegt: ‘het is oké Francine, het is goed genoeg. Neem een beetje rust en ga lekker op tijd naar bed.’ Zij zegt: ‘je mag’.”

En er komen veel meer innerlijke stemmen – ook wel subs genoemd – naar voren in de podcast: zo heb je Pippi, die alles zelf wel denkt te kunnen en het Vergelijkertje, die altijd aan het vergelijken is met anderen. “Het zijn in feite allemaal overlevingsstrategieën.”

Met de billen bloot

Door zelf met de billen bloot te gaan, durven de sprekers in de podcast dat ook. Zo vertelt Lola over hoe ze haar beste vriendin verloor aan zelfmoord en Bradley over hoe zijn coming-out was, terwijl Oomen soortgelijke ervaringen deelt.

Op deze manier probeert ze het taboe te doorbreken om over je problemen te praten. “Mijn boodschap is: jullie hebben wel problemen, maar er is mentaal niks mis met jullie. Jullie brengen in beeld wat er in jullie families en in de maatschappij speelt. En daar moeten we met zijn allen naar kijken.”

Jurriaan Hendriks hoor je ook terug in de podcast. ‘Je hebt heel wat teweeggebracht,’ zegt Oomen in de eerste aflevering. Om hem te bedanken krijgt hij in het nieuwe boek een rol als het vriendje van Jonas. Hendriks: “Bizar dat ik zo’n cadeau krijg voor die video en dat ik ga interacteren met de karakters waar ik vroeger mee ben opgegroeid.”

Oomen (“Ook ik heb last van prestatiedruk”) heeft er net een schrijversblok van een maand opzitten. Toch ligt haar nieuwe boek Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel? in september in de winkels. “Met dank aan Tang.” Het verhaal speelt zich af in Portugal. De personages Rosa, Esther, Jonas en Joya keren terug en hebben een quarterlife crisis. Ze zijn ieder op hun eigen manier vastgelopen, het leven heeft voor hen niet zo uitgepakt als ze dachten. “Zoals dat meestal het geval is. Maar wrijving geeft glans.”

Francine Oomen: Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel?. Verschijnt naar verwachting 12 september bij uitgeverij Volt.