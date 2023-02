Hoe maak je kunst zonder de planeet te vervuilen? ‘Musea zijn nog wat bang voor beestjes’

Werk van Diana Scherer. ‘Ik werk zo biologisch mogelijk. Schimmel bestrijd ik met azijn en het snijafval hergebruik ik als compost.’ Beeld Diana Scherer

Voor de eerste draaidag van Narcosis kregen cast en crew te horen dat ze hun eigen koffiemok moesten meebrengen naar de set. Wie er geen bij zich had kreeg er eentje van de catering. Maar na een paar dagen moesten vergeetachtigen een boete betalen. En weer een paar dagen later hadden ze pech: geen eigen mok, geen koffie.

Het is een voorbeeld van een kleine ingreep die – opgeteld bij andere kleine ingrepen – van Narcosis een volledig duurzaam geproduceerde speelfilm heeft gemaakt. “Vegetarisch eten, zo min mogelijk uitprinten, alleen tweedehands kleding gebruiken,” volgt de opsomming van Trent, de producent van OAK Motion Pictures die enkel zijn voornaam gebruikt. “De grootste vervuilers op een filmset zijn transport, catering en stroom. Maar door carpoolen kun je met vijf in plaats van vijftien auto’s naar de set, plastic bestek is natuurlijk uit den boze en aggregaten kunnen worden uitgerust met zonnepanelen.”

Trent is al langer bezig met het verduurzamen van zijn vak. Tien jaar geleden won hij de Green Film Competition. “Maar eigenlijk is er sindsdien niet veel veranderd en dat is doodzonde. Even leek de klok zelfs teruggedraaid te worden door corona. Mondkapjes zorgden voor extra afval, maaltijden moesten verpakt worden in aparte zakjes en samen in een auto zitten kon niet meer.”

In plaats van het hoofd te buigen, verdubbelde de producent zijn inspanningen en greep hij het draaien van Narcosis onder lockdownomstandigheden aan om duurzame filmproductie echt een stap verder te helpen. “Je moet mensen er niet mee overvallen maar vroeg betrekken,” is zijn ervaring. “Vier maanden voordat we begonnen te draaien, hebben we een eerste – online – bijeenkomst gehad. De hoofden van afdelingen werd gevraagd wat duurzaamheid voor henzelf betekent en samen hebben we doelen opgesteld.”

Een gemiddelde Nederlandse film heeft een CO 2 -uitstoot tussen 17 en 145 ton. Ter vergelijking: een Nederlands huishouden zit op 19 ton. “Afhankelijk van welke calculator je gebruikt, hebben we de uitstoot bij Narcosis met 20 tot 60 procent verminderd. Wat we niet konden verduurzamen hebben we gecompenseerd met een bijdrage aan Save the Paradise, dat in Ecuador regenwoud beschermt en herplant.”

Duurzaam filmmaken is nu nog duurder, geeft Trent toe. “Maar laat dat in totaal 15.000 euro extra zijn. Op het gemiddelde budget voor een Nederlandse film, zo’n 2 miljoen euro, is dat niet veel. De grootste investering, maar eentje die je absoluut moet doen, zit in het aantrekken van een ecomanager, juist van buiten de crew. Als het reguliere productieteam duurzaamheid erbij doet, hebben andere dingen altijd prioriteit.”

Duurzaam lichtontwerp van B-lumen voor de voorstelling ‘Stimmung III, Rosae et lilia: portraits of Saint Cecilia’ van muziektheatergezelschap Silbersee. Beeld Anne van Zantwijk

Geen nieuwe materialen meer

Silbersee heeft sinds een jaar zo’n duurzaamheidsmanager vast in dienst: Stella van Himbergen. Net als OAK Motion Pictures heeft het muziektheatergezelschap doelen samengevat in een manifest. En daar keiharde deadlines aan verbonden, volgens Van Himbergen. “Vanaf dit jaar compenseren we onze CO 2 -uitstoot en vanaf 2024 gebruiken wij geen nieuwe materialen meer. Kostuums worden bijvoorbeeld alleen nog gemaakt door circulair werkende ontwerpers van hergebruikt of gerecycled katoen of hennep.”

De missie van Silbersee is ideologisch gedreven. Artistiek directeur Romain Bischoff groeide op als boerenzoon en zag hoe de inzet van steeds grotere machines, meer kunstmest en pesticiden het milieu kapotmaakte. Hij vond echter dat de oplossing niet alleen bij de boeren of andere grote vervuilers moest liggen. Als theatermaker wilde ook hij zijn verantwoordelijkheid nemen.

“Dat doen wij radicaal,” stelt Van Himbergen. “Het begint bij de budgettering, de inkoop en het maakproces en loopt tot de uiteindelijke show, de tournee en wat je na afloop met je materiaal doet. Die aanpak beïnvloedt je artistieke proces. Steeds stellen we onszelf de vraag: hebben we het echt nodig of kan het ook anders? Kan het decor bijvoorbeeld niet minimaler of zelfs helemaal weg? Of kunnen we het demonteren en hergebruiken, misschien gedeeld met anderen?”

Het streven is om in de toekomst alleen nog decors te gebruiken die passen in een kleine elektrische bus. “En we kijken daarbij ook naar het gewicht van het materiaal,” vertelt Van Himbergen, die al voorbij 2024 kijkt naar de volgende, zelf opgelegde deadline. “Wij willen over vier jaar een klimaatpositief productiehuis zijn. Dat betekent dat we niet alleen onze uitstoot en afval tot nul terugbrengen maar iets teruggeven aan de planeet. Vorig jaar zijn we onder de titel Waterwende een Research & Development-laboratorium gestart voor klimaatpositieve makers. Eentje is nu bezig met de bouw van een buitentheater dat water op het land voor langere tijd vasthoudt zodat in droge periodes de bodem geen extra CO 2 loslaat. Het is een ecologische interventie waarin voorstellingen en debatten kunnen worden gehouden.”

Wortels als grondstof

Wat Silbersee en OAK Motion Pictures als organisaties ondernemen, doet beeldend kunstenaar Diana Scherer als individueel beeldend kunstenaar. In haar atelier tref je geen giftige verfstoffen of bouwmateriaal met een aanzienlijke ecologische voetafdruk. Zij laat plantenwortels in mallen groeien tot patronen die ze combineert in twee- en driedimensionaal werk. In het begin maakte ze daar foto’s van die ze verkocht. Tegenwoordig is het organische materiaal, waarin flink wat CO 2 zit opgesloten, het kunstwerk.

“Tijdens een werkperiode in 2015 aan de Radboud Universiteit wees een hoogleraar me op de potentie van de wortels,” vertelt Scherer. “Toen ik er bij de New Material Award de tweede prijs mee won, moest ik er wel mee verder.”

‘Die Intelligenz der Pflanzen’ van Diana Scherer. Beeld Norbert Miguletz

In de zomermaanden kweekt Scherer haar materiaal in een kas in Aalsmeer. In de wintermaanden verwerkt ze de oogst in haar atelier in Noord. “Ik werk zo biologisch mogelijk. Schimmel bestrijd ik met azijn en het snijafval hergebruik ik als compost. Als het materiaal is ingedroogd, hoef ik het niet te fixeren. Ingelijst blijft het gewoon goed. Ik heb in ieder geval nog nooit klachten van verzamelaars gehad. Musea zijn nog wat huiverig. Die zijn bang dat er met mijn werk beestjes het pand binnenkomen die de collectie aanvreten. Maar Museum Kranenburgh in Bergen durfde het wel aan. In oktober heb ik daar een solotentoonstelling met een installatie van 500 vierkante meter – het grootste werk dat ik ooit gemaakt heb.”

Scherers werk blijft ondertussen niet onopgemerkt. “Er zijn al drie mensen afgestudeerd op mijn kunst en aan de Design Academy Eindhoven geven ze er les in. Met een hoogleraar van de TU Delft onderzoek ik de toekomst van wortelmateriaal in de bouw en meubelindustrie. Dat is pionierswerk met echte impact.”

Olievlekwerking

Haar werk heeft Scherer ook bewuster gemaakt in haar persoonlijk leven. “Ik eet geen vlees en koop bijna alles biologisch.” Zich volmondig ‘duurzaam kunstenaar’ noemen, vindt ze echter moeilijk. “Want wat is duurzaam? De mallen die ik gebruik zijn eindeloos bruikbaar maar zijn wel gemaakt van siliconen. En ik gebruik veel haver, dat een belangrijk voedingsmiddel is.”

Ook in de theaterwereld zijn de zaken niet altijd eenduidig. “De zalen waar wij spelen zijn vaak niet duurzaam,” stelt Van Himbergen. “Dat kan zijn omdat de eigenaar, vaak de gemeente, geen groen energiecontract heeft afgesloten of dat men er niet mee bezig is. Wetgeving zou hier een handje kunnen helpen. En eigenlijk zou duurzame bedrijfsvoering een verplichting moeten zijn voor instellingen die draaien op subsidie.”

Maar sommige problemen zijn zelfs met wettelijke druk lastig op te lossen, geeft de duurzaamheidsmanager toe. “Bijvoorbeeld het heen en weer reizen tijdens een tournee. Het zou veel efficiënter zijn als we langer op één plek kunnen spelen of zelfs met lokale materialen decors kunnen bouwen, maar je bent afhankelijk van de wensen van individuele theaters. Als aanjagers proberen we alle partijen in de keten wel bewuster te maken.”

En dat is volgens filmproducent Trent de allergrootste winst: de olievlekwerking. “Op de set van Narcosis werken zo’n 150 mensen. Die zijn na de draaiperiode weer gaan werken bij andere producties en vroegen de catering daar: waarom brengt niet iedereen zijn eigen koffiemok mee?”