Hoe maak je gesuikerd fruit? Joris Bijdendijk helpt in de keuken

Joris Bijdendijk is sterrenkok. Hij geeft antwoord op basis­vragen uit de keuken. Deze week: zo maak je zachte gember.

Een lezersvraag van Martin: ‘In Spanje wordt op markten gedroogd fruit met een suikerlaagje verkocht. Al zoekend naar een recept raak ik aardig in de war. Vooraf drogen, een week in een suikeroplossing en dan drogen, door de suiker halen, niet door de suiker halen… Heb je een recept om dit zelf te maken?’

Gelei-achtig

Fruit omhullen met suiker is een manier om het te conserveren. Daar heb je uiteraard veel variaties op, zoals jam of confiture. Door pectine – dat in de celwanden van fruit voorkomt – bloot te stellen aan suiker en hitte krijgt fruit een soort gelei-achtige structuur. Vroeger kreeg ik thuis regelmatig een heel eenvoudig, maar lekker dessert: gekonfijte gember met room. Dat is er ook een variant op.

Wat er in feite bij al deze bereidingen gebeurt, is dat het fruit verzadigd raakt met suiker. Dat kan door het te koken en af te laten koelen in siroop en dat zo nodig een paar keer te herhalen. Hoe harder de vrucht, hoe vaker en langer er gekookt moet worden. Zo werkt het ook met een gemberwortel, die keihard is.

Gember verzachten

Vul een pan met koud water, doe de gember erin en breng aan de kook. Laat 1 uur zachtjes koken en zorg dat de gember onder water blijft staan. Giet af en zet de gember opnieuw net onder met koud water. Let op: weeg hoeveel water je erbij deed en voeg hetzelfde gewicht toe aan suiker.

Breng weer aan de kook en laat 30 minuten zachtjes koken. Haal van het vuur en zet de gember inclusief siroop een nacht in de koelkast. Kook vervolgens de gember weer 10 minuten in de siroop en laat weer afkoelen, om nog een laatste keer 10 minuten te koken. Als de siroop te veel is verdampt, vul je het telkens aan met een klein beetje water. De gember moet nu zacht zijn.

Je kunt de gember in de siroop in de koelkast twee weken bewaren, in weckpotjes blijft het maanden goed. Of eet hem direct met een lepel ongeslagen, ongezoete slagroom.

Ook een vraag? Mail naar joris@parool.nl.