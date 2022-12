Hoe laat het is? Onbelangrijk, vindt Nowatch, dat horloges zonder klokje verkoopt

Beeld Jennifer Gijrath

In de winkel van Nowatch vind je een muur van mos, verpakkingsdozen gemaakt van champignon en brokken Indiase edelsteen in talloze kleuren. Sinds vorige week verkopen Tim Manschot (42) en Hylke Muntinga (47) er horloges zonder klok, met stress en hartslag metende technologie van Philips.

De winkel bevindt zich in een monumentaal pand uit 1648, op de hoek van de Berenstraat en de Prinsengracht, dat de afgelopen jaren voor meerdere pop-ups en als woonhuis diende. Manschot, voorheen werkzaam als ondernemer in de duurzaamheids- en innovatiebranche, en Muntinga, hiervoor werkzaam in digitale technologie, willen met hun product mindfulness combineren met mode.

“Met de Nowatch willen we ervoor zorgen dat mensen wat vaker stilstaan bij en nadenken over wat ze op dat moment doen. De horloges geven soms trillingen, zodat je je bewust bent van de waarde van dat moment,” zegt Manschot. “Want het leven speelt zich nú af.” In plaats van een klok hebben de apparaten een stuk edelsteen. Ze zijn verkrijgbaar met bandjes in verschillende kleuren en één of meerdere verwisselbare stenen. “Het is leuk om de steen af te stemmen op je outfit,” aldus Manschot.

De Nowatch is verkrijgbaar vanaf 363 euro, met keuze uit acht verschillende edelstenen; er hoort een app bij waarin alle fysiologische gegevens terug te vinden zijn in grafieken. Dat duurzaamheid hoog in het vaandel staat, blijkt uit de verpakking: “We verpakken de Nowatch in mycelium, een materiaal gemaakt van champignon en kurk.”

Nowatch Prinsengracht 455, Centrum

