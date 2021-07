Hoe kleine reisbureaus corona overleefden: ‘De romantiek van reizen zit ’m in kleine dingen’

De reiswereld kreeg afgelopen jaar klap na klap. Grote organisaties gingen failliet, luchtvaart-maatschappijen hielden toestellen aan de grond. Maar hoe redden die kleine, vaak gespecialiseerde bureaus om de hoek het dan? Nog altijd een lokker: de folders.

Reisbureau Nova (Eerste Oosterparkstraat)

Eigenaar Ab Polak (68)

“Vlak voor de uitbraak van de ­coronacrisis vierden we ons vijftig­jarig bestaan. De slingers hangen nog in de zaak, ook al zijn we inmiddels alweer twee jaar verder. Het was hard werken ­tijdens de crisismaanden: de telefoon stond roodgloeiend door klanten die vragen hadden over hun reis, terwijl we alle inkomsten van geboekte reizen moesten terug­storten. Dubbel verlies dus. Nu de grenzen langzaamaan weer opengaan, komen de vakantiegangers weer terug, al merk je dat mensen nog niet echt durven te vliegen. Ze komen vaak voorzichtig informeren, niet iedereen boekt direct een ticket. Ik geef folders van vakantiebestemmingen mee, daar houden mensen van. Net als van een geprint reisschema. Alles is tegenwoordig online te vinden, maar de romantiek van reizen zit ’m in die kleine dingen. Dat is waarom mensen uit de buurt ons al jarenlang weten te vinden. De vakantie begint voor velen al hier in de zaak.”

Husain Basnoe van Basnoe Travel: ‘Met mij kun je afspraken maken.’ Beeld Marjolein van Damme

Basnoe Travel (Eerste Van der Helststraat)

Eigenaar Husain Basnoe (60) en zijn neef Ifta Basnoe (27)

“Ik kan voor de meeste vluchten naar Suriname, van alle aanbieders, tickets bemachtigen, ook als dat online niet meer lukt. Ook ben ik flexibel met betalingen. Sommige mensen krijgen hun ­vakantiegeld pas in mei en willen vanwege de kosten in het hoogseizoen in februari al boeken. Met mij kun je dan afspraken maken. Toen Suriname de grenzen gesloten hield vanwege corona kon ik in uitzonderlijke gevallen contact opnemen met het ministerie van Buitenlandse Zaken om een ­Surinamer thuis te krijgen. Voor een begrafenis bijvoorbeeld. Ik verzorg ook vrachtzendingen. De dozen die ik daarvoor heb, ­gebruik ik nu ook om afstand te bewaren tussen mij en mijn klanten. Corona hebben we overleefd door de steun van de overheid, en gelukkig kan iedereen nu weer vliegen. Het zou zonde zijn als mijn reisbureau na 28 jaar zou moeten verdwijnen.”

Julie Soedirman (links) van Tozai Travel: ‘We hebben anderhalf jaar geen reis verkocht.’ Beeld Marjolein van Damme

Tozai Travel (Nieuwezijds Voorburgwal)

Reisagenten Julie Soedirman (39, links) en Nina Pouwels (35)

Nina: “Een rare vraag die ik vaker krijg: ‘Ben je zelf weleens in Japan geweest?’ Ik ga toch geen reizen verkopen aan mensen als ik niet weet waar ik het over heb? Ik ben al Japangek sinds mijn vijftiende en vind dat we in Nederland nog heel wat kunnen leren van de ­Japanse cultuur. Niet bellen in het openbaar vervoer bijvoorbeeld; intieme gesprekken van een ander hóéf je niet te horen.”

Julie: “Veel van de klanten die wij individuele rondreizen aanbieden, weten goed wat ze willen. Reizen naar Japan is een kostbare aangelegenheid, daar sparen mensen jaren voor. Wij bieden het beste van het beste. Helaas hebben we al ruim anderhalf jaar geen reis meer ­verkocht. Japan was het eerste land dat z‘n grenzen sloot voor toerisme en dat is tot op de dag van vandaag nog steeds zo. De coronasteunmaat­regelen houden geen rekening met de reisbranche en de regels voor toerisme in Japan.”

Nina: “In de tussentijd zijn we een PostNL-punt en een webshop voor ons Japanse winkeltje begonnen om toch wat inkomsten te genereren. Het compenseert minimaal, maar we moeten wát om te kunnen blijven bestaan.”

Ahmet Kiziltepe van Kiziltepe Reizen: ‘Ik zei tegen iedereen: alles komt goed.’ Beeld Marjolein van Damme

Kiziltepe Reizen (Haarlemmerdijk)

Eigenaar Ahmet Kiziltepe (63)

“Ik zit hier al 35 jaar en heb minstens 200.000 passagiers naar Turkije begeleid. Dat zijn vier voetbalstadions vol. Ik ben daar heel trots op, maar blijf er nuchter onder. Mijn verwachtingen in deze business zijn nooit hoog ­geweest. In de jaren negentig had ik touroperator voor Turkish ­Airlines kunnen worden. Als ik dat had gedaan, was ik nu zo groot als Corendon geweest. Ik vind het belangrijker om het ook een beetje leuk te houden; lekker eten en tijd doorbrengen met mijn gezin. Mensen uit heel Nederland weten me te vinden, ik heb zojuist een boeking gedaan voor een familie uit Hoogeveen. Meestal zijn het Turkse gezinnen die hun familie in Turkije gaan bezoeken. In de zomer boeken Nederlanders ook bij mij, Turkije is een mooi ­vakantieland, goedkoop ook. De coronacrisis was alleen maar hoofdpijn, ik kwam iedere dag naar kantoor om mensen te woord te staan. Ook mensen die geen ticket bij mij hadden geboekt, gaf ik advies. Tegen iedereen zei ik: alles komt goed, je krijgt je geld terug van de vliegtuigmaatschappij en anders van mij. Momenteel heb ik nog een huurachterstand, maar die hoop ik aan het einde van de zomer weggewerkt te hebben. We mogen weer uitvliegen.”