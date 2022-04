Hoe je deze week onder werktijd een museum kan bezoeken

Beeld Getty Images

Hè?

“Veel mensen zeggen dat ze vaker naar een museum willen. Voor inspiratie, omdat ze er rustig worden of omdat ze het interessant vinden. Toch schiet het er vaak bij in. Omdat een weekend al vol is, omdat het terras lonkt. Of omdat je soms bij een museum moet reserveren en de drempel dan wat hoog is. Speciaal voor Museumweek hebben we MuseumVrij verzonnen: een manier waarop je je leidinggevende kan vragen of je even weg mag om een museum te bezoeken.”

Hoe vraag je MuseumVrij aan?

“Op museumvrij.nl vul je de naam van jouw leidinggevende in. Vervolgens krijg je een mail met een brief die je door kunt sturen naar je baas.”

Wat staat er precies in?

“Dat je van je baan houdt en dat je weet dat je baas om jou geeft. Dat je moeite hebt met balans vinden en dat een bezoekje aan een museum je goed zou doen. Je moet echt een lul zijn als je dan nee zegt.”

Bent u niet bang voor boze werkgevers?

“Als een organisatie haar werknemers een uurtje vrij kan geven, zegt dat veel over de bedrijfscultuur.”

En hoe reageerde uw baas toen u MuseumVrij aanvroeg?

“Nou, ik ben mede-eigenaar. Maar er gaan deze week een hoop collega’s onder werktijd naar een museum. Zelf hoop ik even naar het Stedelijk te kunnen. Ik woon al zo’n tien jaar in Amsterdam, maar ben daar gek genoeg nog nooit geweest. Het lijkt me fantastisch en nu ik het zo tegen jou zeg, kan ik er niet meer onderuit.”