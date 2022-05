Hoe is het om Feyenoordfan te zijn in Amsterdam? ‘Je hebt altijd een gesprek’

Woensdag speelt Feyenoord de Conference Leaguefinale. Die zal door Amsterdammers met een Feyenoordhart met spanning worden gevolgd. Veel van die fans hebben zich verenigd in appgroepen, zoals Kameraden in 020. ‘Ik ben altijd voor de underdog geweest.’

De jongste is woensdag in Tirana om haar club naar de overwinning te schreeuwen. De anderen zitten er toch een beetje jaloers bij, zij moedigen hun club aan voor de televisie in Amsterdam. Allen hopen vurig dat Feyenoord over vijf dagen in de Conference Leaguefinale AS Roma zal verslaan.

Met vijf zijn ze deze middag neergestreken rond een tafel in café Elsa’s aan de Middenweg. Het hol van de leeuw, want dit is een Ajaxcafé waar op grote schermen naar de wedstrijden van de Amsterdammers wordt gekeken.

Maar nu is het even een Feyenoordcafé.

De vijf Feyenoordsupporters wonen allemaal in Amsterdam, en maken deel uit van de omvangrijke appgroep Kameraden in 020, waar lief en leed over hun club gedeeld wordt. Discussies over spelers, spelopvattingen, de trainer, mogelijke transfers, afkeer van andere ploegen en ga zo maar door. Gemene deler: de door niets te overtreffen liefde voor Feyenoord.

Complottheorieën

Van het stel – ze worden liever niet met hun achternaam genoemd – is Fee (21, student sociologie aan de UvA) de jongste. De vier mannen, Bart (49, consultant), Osman (35, sigarenverkoper), Iain (45, commercieel investeerder) en Jos (62, documentairemaker), zijn de beheerder van de appgroep.

Bart: “Ja, hoe ontstaat zo’n appgroep? Ik ontmoette via mijn kinderen ouders van vriendinnetjes, van wie er een paar hartstochtelijk voor Feyenoord bleken te zijn. En ik kende al een paar Amsterdamse kameraden, dus heb ik ze bij elkaar gezet. Dat was in september 2016, aan het begin van ons kampioensjaar. Het zijn er nu 65, in de leeftijd van 18 tot bijna 70 jaar. Onder wie tien vrouwen.”

Jos: “Er zijn binnen de appgroep twee stromingen: de redelijken en zij die complottheorieën aanhangen. Van die laatste categorie ben ik. Zo kan ik met zeker honderdvijftig beslissingen van de VAR aantonen waarom wij dit seizoen geen kampioen zijn geworden. Het is heerlijk om daarover in de groep te discussiëren.”

Iain: “Er mag alleen niet over politiek worden gepraat.”

Bart: “Dat geeft alleen maar ruis. Er is maar één ding dat ons bindt: de onvoorwaardelijke liefde voor Feyenoord. Voor de rest mag iedereen over alle andere zaken een andere mening hebben, maar dan graag buiten de app.”

5 van de 65 Amsterdamse Feyenoordfans uit appgroep Kameraden in 020: Jos, Osman, Fee, Iain en Bart. Beeld Jakob van Vliet

Gunfactor

Hoe is het om Feyenoorder te zijn in Amsterdam?

Bart: “Het is meer dan dat, het zit in je. Waar je ook bent, ben je het. Ik vind het best leuk Feyenoorder in Amsterdam te zijn. Je hebt altijd een gesprek.”

Fee: “Nou ja… Dan zeggen ze bijvoorbeeld dat ze het ons gunnen, zo’n beker, of het kampioenschap.”

Iain: “Dat is het ergste dat er is.”

Jos: “Die gunfactor, daar moeten we niets van hebben.”

Iain: “Dat is alleen om je te laten weten dat je helemaal geen gevaar voor ze bent. Ik denk dat het anders wordt als we echt kampioensrivalen zijn. Helaas doen we nu niet vaak genoeg mee voor het kampioenschap.”

De koppies hangen een beetje.

Fee: “Ik ben altijd voor de underdog geweest en daarom ben ik voor Feyenoord. Ik vind Ajax arrogantie uitstralen... Toen wij kampioen werden en ik naar ze toeging, liepen ze allemaal hard weg. Dat konden ze dan weer niet aan.”

Osman: “Ajacieden zijn gevoeliger, wij kunnen omgaan met verlies. Anders ben je ook niet voor Feyenoord.”

Een bijna bulderend lachen vult het café.

Zwart-wit versus kleurentelevisie

Jos: “Wat mij stoort, is het kweken van stemming: de kunstenaars tegen de harde werkers. En er is iets heel belangrijks wat heeft bijgedragen aan die tegenstelling en dat is de komst van de kleurentelevisie.”

Het valt even stil aan tafel. Alle ogen zijn op Jos gericht.

“Toen Feyenoord in 1970 als eerste Nederlandse club de Europa Cup 1 won, werd dat in zwart-wit uitgezonden. Dat zag eruit als een maanlanding, zo vlekkerig.”

Wederom luid gelach, want de Feyenoorder kan ook als geen ander relativeren.

Jos: “Dat was een andere era. Een jaar later won Ajax in kleur op Wembley. Het zag er veel moderner uit. En toegegeven: die gasten zagen er cool uit met dat lange haar. Ze zagen eruit als The Beatles. Wij als Feyenoorders in Amsterdam nemen dat cliché mee in onze rugzak – wij zijn de harde werkers, en zij de kunstenaars.”

Bart: “Als wij in de 93ste minuut scoren is dat gegaan met veel bloed, zweet en tranen, en als zij dat doen is het van: dat ze het hebben afgedwongen.”

Bekeerling

Maar van frustraties willen ze aan tafel niet weten, al is er van acceptatie of gelatenheid ook geen sprake. Je kunt er eigenlijk niets aan doen dat je Feyenoorder bent.

Dan deelt Osman een geheim. Hij was vroeger voor Ajax.

Glazen worden met een klap neergezet.

“Oja?”

“Wat?”

“Nee!”

Osman: “Jawel, vroeger was ik voor Ajax. Ik ben hier geboren en opgegroeid.”

Jos: “De bekeerlingen zijn altijd de besten.”

Osman: “Mijn oom zei een keertje tegen me: ik neem je mee naar echt voetbal. Dus nam hij me mee naar De Kuip. Ik was een jaar of tien. Die sfeer! Die passie! Wauw! Dit is mijn club! In de Arena, met alle respect, heb je die sfeer niet. De Kuip is een orkaan, alles gaat heen en weer.”

Fee: “Ja, het is echt supergaaf in De Kuip.”

Iain: “Wat ook mooi is, is die traditie op Schiphol. Als de Amsterdamse Feyenoorders naar Rotterdam gaan voor een wedstrijd. En dat in de trein iedereen zijn jas of trui uitdoet en dan iedereen in een Feyenoordshirt zit. In het kampioensjaar 2017 stonden alle Amsterdamse perrons vol met Feyenoorders. Schitterend.”

“Hoorde ik nou iemand vloeken?” klinkt het vanaf een barkruk. Een paar verbaasde blikken richting tafel, maar daar blijft het bij.

Businessclubmentaliteit

Alle vijf wonen al heel lang in de stad. Hebben ze nooit overwogen de oversteek te wagen, en toch Ajaxsupporter te worden?

Vloeken in de kerk, deze vraag. Meewarig schuddende hoofden.

“Nooit.”

“Nee!”

“Dat kan echt niet.”

Bart: “Rationeel misschien wel, maar het kan en gaat niet gebeuren. Ik heb nog best warme gevoelens voor PSV, en voor andere Nederlandse clubs. Maar bij Ajax is dat echt anders. En het is niet alleen die rivaliteit. Nou ja, ook die arrogantie dus. Al hadden ze ook jongens als…”

Iedereen kijkt Bart aan.

“… Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt. Dat zijn echt normale, sympathieke gasten.”

De opmerking oogst veel instemming.

Jos: “In de jaren tachtig ging ik nog wel eens naar De Meer. Ajax swingde, Jesper Olsen, Ling, Vanenburg. Vak P, met allemaal oude mannetjes die de week doornamen. Ondertussen scoorde Ajax tien keer, maar daar werden ze niet warm of koud van. Dat vond ik wel charmant. Maar met de overgang naar de Arena is het een businessclub geworden, met een volkomen andere mentaliteit.”

Iain: “Waar ik soms ook wel jaloers op ben. Op dat professionalisme. En de financiële situatie…”

Zou Feyenoord een andere club zijn als het zoveel geld heeft als Ajax?

“Ja.”

“Zeker.”

“Absoluut.”

Osman: “Maar dan verdwijnt ook de cultuur.”

Iain: “Klopt, maar ik denk toch dat je heel moeilijk nee zegt als een rijke Amerikaan of sjeik aanklopt.”

Bart: “Supermooi wat ze bij NAC hebben gedaan, daar hebben ze Manchester City, dat de club wilde overnemen, weggestemd.”

Ajaxdekbed

Osman: “Ik wilde nog wat zeggen over die arrogantie. Ik zie ze wel eens langs mijn zaak lopen. Tadic, Klaassen. Heel sympathiek. Ze geven netjes antwoord als je met ze praat. John Heitinga ook. Ze weten allemaal dat ik voor Feyenoord ben, en toch hebben we respect voor elkaar. Dat vind ik best leuk van die spelers.”

Bart: “Ik heb dat veel met Ajaxfans die een seizoenkaart hebben en meegaan naar uitwedstrijden. Dat zijn hele normale, aardige mensen, net als wij. De vervelendsten zijn die would-be supporters die maar blijven zeggen dat ze de beste zijn.”

Iain: “Wij zijn de beste, o, wat erg.”

Fee: “Mijn broertje heeft dat ook een beetje. Die was nooit echt zo’n voetbalfan en toen heeft mijn oom hem een Ajaxdekbed gegeven.”

Osman: “En daar ging het fout…”

Fee: “En toen ging hij zich tegen mijn vader verzetten, die ook voor Feyenoord is. En nu is hij bevriend met jochies die ook voor Ajax zijn. Ze werden kampioen, laatst geloof ik, en het eerste wat hij in onze groepsapp stuurt is: hé, bedankt voor de felicitaties. Ik vind dat heel jammer.”

Bart: “Wij zouden dat nooit doen.”

Jos: “Nou…”

Niet de beste, wel de mooiste

“Hé, zijn dat Feyenoorders?” klinkt het vanaf een tafeltje bij het raam. Ook nu blijft het bij licht ongeloof.

Iain: “Het is wel fijn te weten dat je in Amsterdam niet alleen bent als Feyenoorder.”

Bart: “Er wonen honderden seizoenkaarthouders in Amsterdam.”

Osman: “Ik dacht dat ik de enige Feyenoorder in Amsterdam was…”

Bart: “Amsterdam wordt ook steeds minder Amsterdams, minder dan Rotterdam Rotterdams is.”

Osman: “Ja, dat klopt.”

Bart: “Het leeft, het wordt groter. Dat is een goede kop voor het artikel: ‘We gaan het overnemen hier’.”

Jos, gekscherend: “We zouden niet gaan provoceren hadden we toch afgesproken?”

Bart: “Klopt. Uiteindelijk gaat het er ook niet om de beste club te zijn, maar de mooiste. En dat zijn wij.”

Er wordt nog even gediscussieerd over een nieuw stadion, tot Osman opmerkt dat hij nu al zenuwachtig is voor woensdag. Een rondje voorspellingen.

Osman: “1-0 Feyenoord.”

Bart: “Roma is toch de favoriet, vrees ik.”

Jos: “2-1 voor ons,”

Iain: “3-1 voor ons.”

Fee: “2-1, met een late, winnende goal van Dessers.”

Ook dat tekent de Feyenoorder: altijd optimistisch, hopend op betere tijden.

Leve Feyenoord!