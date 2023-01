Hoe is het leven in de Van der Pekbuurt? ‘Er kleeft een negatief imago aan de buurt’

Beeld ikbenvanderpek.nl

Hoe kwam u op dit idee?

“Een paar jaar terug kwamen Lotte Debeij – mijn buurvrouw en vriendin – en ik als nieuwkomers in de Van der Pekbuurt wonen. We wilden graag contact maken. En we waren benieuwd wat de mensen hier al voor elkaar deden. Ik zag bijvoorbeeld eens hoe de buurman de buurvrouw, die slecht ter been is, hielp met haar tuintje. Ik vroeg me af: hoe zit dat hier? Dus zijn we buurtbewoners gaan interviewen via fotografie en video.”

Wat voor beeld komt daaruit naar voren?

“Er kleeft een beetje een negatief imago aan de buurt. De oude bewoners zouden niet op de nieuwe bewoners zitten te wachten. Dat hebben wij niet gemerkt. Door het project zag ik dat buurtbewoners erg met elkaar in verbinding staan en veel voor elkaar doen. Het is een leuke mix van mensen. In een van de video’s zegt een bewoner: nieuwkomers die meegaan met het ritme van Noord, halen er alles uit.”

Zijn de portretten al tentoongesteld?

“Alle portretten staan op www.ikbenvanderpek.nl. Afgelopen jaar hadden we ook een fysieke expositie met tachtig foto’s en tien videoportretten in een openluchtbioscoop. Heel veel bewoners kwamen kijken. En we blijven nieuwe verhalen maken, onder andere van bewoners die hier al heel lang wonen en iets kunnen vertellen over de geschiedenis van de wijk.”

Heeft het project iets veranderd in de buurt?

“Mensen die geportretteerd zijn, geven aan regelmatig herkend te worden. Daar komen vervolgens leuke gesprekken uit voort. En op persoonlijk vlak: ik ken nu heel veel buurtbewoners. Mijn wandeling naar de supermarkt duurt drie keer zo lang als voorheen.”