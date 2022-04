Hoe, Hado? De technosport uit Japan is een combinatie van gamen en bewegen: ‘Je gaat kruipend naar buiten’

Demonstratiepotje Hado in een kantoorpand aan het Bos en Lommerplein. De technosport is een soort digitaal trefbal. Beeld Jakob van Vliet

Hado is vet, Hado is snel en Hado is het beste dat bestaat op het snijvlak van sport en gaming. Althans, zo willen Michael Reibestein (36) en Michiel Verhage (31) hun gasten – een verslaggever en een fotograaf – deze ochtend doen laten geloven. De laatste weken houden ze vaak hun verhaal tegen geïnteresseerden.

“Pas op, straks,” waarschuwt Reibestein, de langste van de twee. “Als je twaalf potjes Hado speelt van tachtig seconden, ga je kruipend naar buiten.” Het is bedoeld als vriendelijke waarschuwing voor hetgeen wat komen gaat. De boezemvrienden hebben de tijd genomen voor een uitgebreide introductiecursus over Hado, een onbekende sport in Nederland.

En daar komt wat de Amsterdammers betreft snel verandering in. Tijdens de uitleg spuit het aanstekelijke enthousiasme nog net niet uit hun horen. Want laat één ding duidelijk zijn: Hado gaat Nederland en België veroveren.

Energieballen

Maar wat is het? Hado is zoals meer virtuele spelvarianten overgewaaid uit Azië. Japan om precies te zijn. De technologische industrie draait in het land op maximale toeren om met de nieuwste ontwikkelingen jeugd aan zich te binden.

Hado komt rechtstreeks uit het brein van Hiroshi Fukuda. “Hij is een sportfanaat en daarnaast een enorme fan van de televisieserie Dragon Ball Z en de game Street Fighter. Dat wilde hij in 2014 combineren. Je ziet het in de kern van Hado terug, het is een combinatie van gamen en bewegen. Als speler kan je net als met Street Fighter met een energiebal op een tegenstander schieten.”

De sport laat zich het beste omschrijven als digitaal trefbal. Zonder pijn, zonder een harde bal op het hoofd. Aan beide kanten staan drie spelers. Veel is er niet nodig om Hado te beoefenen. Op deze bovenverdieping in een kantoorpand aan het Bos en Lommerplein (binnenkort komt er een nieuwe, grotere locatie binnen Amsterdam), waar de ramen zijn dichtgeplakt met donker zeil, staan twee wanden en een op de grond afgebakend speelveld van tien bij zes meter.

Een wedstrijd kan in verschillende varianten worden gespeeld. De zes spelers dragen allemaal een iPod op de arm waarmee ze in een gooiende beweging energieballen kunnen schieten naar de tegenstanders op de andere speelhelft. Wanneer de hand van beneden naar boven wordt bewogen, verschijnt een virtueel scherm waarop de speler en diens teamgenoten dekking kunnen zoeken.

Virtueel, want alle spelers dragen een bril waardoor de afgeschoten energieballen zichtbaar zijn, zo legt Verhage uit. “Door de bril stap je geen compleet digitale wereld in zoals met virtual reality. Dit heet augmented reality. Er komt een laag over de werkelijkheid te liggen. In Japan noemen ze het technosport. Hybridesport zou ook kunnen.”

Pijnlijke nederlaag

Als toeschouwer langs het veld ziet het geheel van zes schreeuwende, springende en bukkende personen er lichtelijk kolderiek uit. Eenmaal met bril, en onderdeel van de wedstrijd, blijkt het een bloedserieuze aangelegenheid. Er komen een hoop onvoorziene geluiden en kleuren op een volwassene, of een groot kind zoals de verslaggever van dienst zichzelf zou omschrijven, af. Zeker de eerste keer is het lastig om in de wanorde innerlijke rust te bewaren.

Door de bril zijn de tegenstanders te zien die op hun borst vier virtuele partjes dragen. Raak je ze alle vier, dan verdien je een punt. Van de andere kant komen blauwe energieballen op je af. Het is de kunst ze te ontwijken of achter een virtueel scherm te duiken. Boven in het scherm telt een klok de tachtig seconden af. Onder in beeld zijn statistieken zichtbaar en worden prestaties gemeten per speler.

Spelers dragen een bril waardoor de afgeschoten energieballen zichtbaar zijn. Beeld Jakob van Vliet

Verhage en Reibestein, die in het verleden samen onder andere squashten en voetbalden, weten het gevoel van hun eerste ervaring weer in hun herinnering te roepen. “We voelden meteen: dit is echt sport. Het voelt heel intens door het samenwerken en het uitstippelen van een strategie.”

Kort na de zomer, amper twee weken nadat de vrienden begonnen waren met Hado in Amsterdam, hadden ze een harde aanvaring met de werkelijkheid. “We werden uitgenodigd voor het Europees kampioenschap in Istanboel,” zegt Reibestein. “Snel lieten we oranje shirts drukken en reisden we halsoverkop af naar Turkije. Dat werd sportief gezien een deceptie. We verloren alle duels, kansloos. De nederlaag tegen het thuisland, 10-0, werd live uitgezonden op televisie. Dat was pijnlijk. Al leerden we veel over de sport.”

Wanneer Verhage later uitweidt over de doelgroep van Hado, waar de focus ligt op jongeren van 7 tot 17 jaar, blijkt dat het hele verhaal over het EK nog niet is verteld. Een van de Turkse spelers bleek 9 jaar oud te zijn. “Het doet ook pijn om te vertellen. We gingen roemloos ten onder.”

Ongezonde levensstijl

Reibestein en Verhage vervullen nu een voortrekkersrol in de Benelux. De inmiddels vijf bestaande velden willen ze uitbreiden naar minstens honderd. Voor personeelsuitjes, als alternatief voor bowlen en lasergamen – het spelelement haalt zelfs in de meest weerbarstige collega het kind naar boven. Maar ook om het voorbeeld van Japan te volgen. “Ze spelen daar met teams in competities. Soms zitten er duizenden mensen in een stadion te kijken. Overal ter wereld volgen geïnteresseerden de livestreams.”

Reibestein denkt ook dat Hado bij kan dragen aan het oplossen van een maatschappelijk probleem. Talloze rapporten zijn inmiddels verschenen over de gewichtstoename en de ongezonde levensstijl van met name kinderen. “Ze bewegen structureel te weinig en dat komt deels door de spelcomputer. Als samenleving kunnen we ons daarop afreageren, maar waarom zetten we gamen niet meer in om deze negatieve spiraal te doorbreken?”

“Het gewicht is niet het enige probleem. Gamen veroorzaakt eenzaamheid, hart- en vaatziekten en ondertussen gaat de motoriek hard achteruit. Gamen zal echt niet verdwijnen, met Hado is het in te zetten als oplossing.”

Als enerverend spel of sport werkt Hado in ieder geval. Na een paar intensieve potjes stapt de verslaggever met zweet op het voorhoofd naar buiten. Moegestreden, maar zonder te kruipen.