Hoe goed is quinoa van eigen bodem?

Bij Bbrood gebruiken ze quinoa van Nederlandse bodem. En ook op een pak quinoavlokken in de supermarkt vond ik het. Het gewas, familie van de biet en spinazie, wordt tegenwoordig gewoon in de meeste Nederlandse provincies geteeld, aldus Marc Arts, oprichter van GreenFood50, een bedrijf dat zich bezighoudt met de Nederlandse quinoa.

‘Superfood’ quinoa is niet meer alleen voor de ‘quinoakutjes’, zegt Arts. Na zeven jaar commerciële teelt is het hier ingeburgerd. Meer mensen zijn geïnteresseerd in lokale producten, gezondheid speelt een grotere rol, en de vraag naar biologisch en plantaardig groeit. Doordat het hier wordt geteeld, is het product bovendien betaalbaar. Het is niet meer voor de happy few. “Het neemt een enorme vlucht.”

De korrels kunnen als pasta en rijst worden gekookt, maar worden ook op andere manieren gebruikt. “In brood en in sportvoeding bijvoorbeeld. Ook ontwikkelen ze nu burgers op quinoabasis en zie je steeds meer babyvoeding met quinoa.”

Van oorsprong is quinoa het heilige gewas van de Inca’s, maar toen de Spaanse Inquisitie langskwam, werd het grotendeels vernietigd. Het volk verplaatste de gewassen naar hoog in de Andes, uit het zicht van de Spanjaarden.

In de jaren negentig vroegen Nederlandse wetenschappers zich af of het zeer voedzame pseudograan vol proteïne, ijzer en mineralen het ook in onze bodem goed zou doen. Dat blijkt. Droge Brabantse zandgrond? Geen probleem. Natte Zeeuwse kleibodem? Prima. Wel is de Nederlandse quinoa wat donkerder dan de Zuid-Amerikaanse variant. Het buitenste, vezelrijke laagje geeft, in tegenstelling tot de traditionele rassen, geen bittere smaak en kan er gewoon om blijven zitten. Volkorenquinoa, dus.

Bijna is het tijd voor de oogst, eind augustus. Als het een paar dagen droog blijft. Die korrels mogen dan niet van ver komen, de zon deze zomer duidelijk wel.