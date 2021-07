Hoe gezond zijn babykoekjes?

Babykoekjes.

Babykoekjes, niets mis mee. Toch? Check de verpakking nog eens goed, want soms zijn die koekjes niet zo gezond als ze lijken, waarschuwt het Voedingscentrum. Onlangs nam deze voorlichtingsorganisatie verpakkingen van baby- en peuterkoekjes onder de loep. “Ouders ­worden soms op het verkeerde been gezet, waardoor kleine kinderen de verkeerde producten binnenkrijgen,” zegt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid en etikettering. “Terwijl je bij die kwetsbare groep juist goed wil beginnen.”

De misleiding zat hem in verschillende aspecten van de verpakking.

1. Teksten. “Soms wordt er gesproken van ‘verantwoorde koekjes’. Je zou ze ‘zonder zorgen’ aan je kinderen kunnen geven, want ‘ze verdienen het beste’. Die vage termen wekken de indruk dat het gezond is, maar intussen bestaat een kwart uit suiker, of zit er veel verzadigd vet in.” Hetzelfde geldt voor ‘extra calcium of vitamines’. “Dat zit er misschien wel in, maar dat wil niet zeggen dat het koekje gezond is.”

2. Beeld. “Je ziet weleens een afbeelding van bijvoorbeeld een grote appel. Dan denk je: daar zit veel appel in. Maar soms is dat slechts een beetje concentraat.” En dan nog 3. Porties. “Er zitten vaak meerdere koekjes in een verpakking. Daarmee wordt de indruk gewekt dat het één portie is, terwijl het er eigenlijk meer zijn.”

Wat wel en niet mag bij verpakkingen voor kinderproducten is een grijs gebied. “‘Dit koekje is gezond’ mag je niet zomaar zeggen, maar iets ‘verantwoord’ noemen kan weer wel.” De roep om aangepaste regels is er, maar het vastleggen blijkt niet gemakkelijk. Het Voedingscentrum adviseert ouders daarom niet te focussen op de voorkant, maar op de achterkant van een verpakking. Daar vind je de ingrediënten en die liegen niet.

Al hebben heel kleine kinderen in feite geen tussendoortjes nodig, zegt Van der Vossen. “Wil je die toch geven, pak dan liever een stuk fruit, groente of een volkoren boterham”. En gezonde babykoekjes? “Die bestaan eigenlijk niet.”