Hoe gezond is het om appelciderazijn te drinken?

We geloven het niet zomaar: de zin en onzin van ons eten en drinken. Deze week: Rens Kroes promoot appelciderazijn als gezond middel, heeft ze gelijk?

Je zou er een betere huid van krijgen, maag- en darmproblemen mee bestrijden, ervan afvallen, diabetes mee oplossen en je lichaam reinigen. Het dagelijks drinken van appelciderazijn (of eigenlijk: appelazijn) met water is, als je de goeroes mag geloven, een wondermiddel. Wat klopt daarvan?

“Als je alle claims mag geloven, kun je je afvragen waarom we nog medicijn nodig hebben,” zegt Guido Camps van Wageningen Universiteit. “Er is ontzettend veel onderzoek naar gedaan omdat het zo hip was. Maar helaas, er klopt helemaal niets van. Soms vindt een kleine studie een klein effect, en de volgende studie weer niets. Als je alle literatuur samen bekijkt, blijft er weinig van over.”

Er is volgens de voedingsonderzoeker zelfs geen enigszins logische reden te bedenken waarom het gezond zou zijn. “Daar heb ik vaker over nagedacht, maar er komt niets in me op. Het is gewoon een azijn, maar dan gemaakt van appelsap. Het doet niets meer dan elke andere azijn: een zure smaak geven aan gerechten. Er zit verder geen belangrijk stofje in.”

Het is dus erg onwaarschijnlijk dat het dagelijks drinken van appelciderazijn gemengd met water effect heeft op je gezondheid of je huid. “Wederom: geen bewijs voor.” Er is juist een reden om géén appelciderazijn te drinken: het is ontzettend slecht voor je tanden. “Net als andere zure dranken, zoals cola en sinaasappelsap. Je krijgt veel sneller gaatjes. Dat verliezen mensen vaak uit het oog bij dit soort middeltjes.”

Alle negatieve aanbevelingen ten spijt: influencers als Rens Kroes dagen hun volgers nog altijd uit mee te doen met de appelazijn-challenge. “Misschien gelooft ze er zelf écht in, maar in feite is het niet meer dan een marketingtruc,” zegt Camps. De voedselblogger verkoopt namelijk haar eigen appelciderazijn. “Tja, dan is het natuurlijk aantrekkelijk om het aan te prijzen en een challenge uit te vaardigen.”

