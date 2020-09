Hoe gevaarlijk is het om zelfgeplukte paddenstoelen te eten?

Groene Knolamaniet. Beeld Shutterstock

Het mocht dan nog lang voelen als zomer, het weerhield de eerste paddenstoelen er niet van uit de grond te schieten. En dat biedt perspectief voor corona­hobbyisten: champignons zoeken.

Maar kun je deze exemplaren wel zo in je mond stoppen?

Het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) kwam vorige week met een waarschuwing: zelf­geplukte paddenstoelen kunnen zeer ernstige vergiftiging veroorzaken. Dat is niet overdreven, zegt Antoinette van Riel, toxicoloog bij het NVIC en UMC Utrecht. Veel soorten paddenstoelen zijn prima te eten, maar er zitten ook genoeg giftige varianten tussen. “Het probleem is dat die twee vaak heel moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn. Ze kunnen er bijna identiek uitzien, maar het verschil tussen giftig en niet giftig kan hem al zitten in een vliesje om de steel. Een vergissing is makkelijk gemaakt.”

Neem bijvoorbeeld de veelvoorkomende groene knol­amaniet. “In Nederland paddenstoelengevaar nummer een,” aldus Van Riel. Hij lijkt voor ongetrainde ogen op de weidechampignon, die je gewoon kunt eten, maar is in tegenstelling tot zijn evenbeeld giftig. “Neem je een klein hapje, dan is er niets aan de hand, eet je een halve of zelfs een hele, dan kan de uitwerking heel erg schadelijk zijn. Zelfs dodelijk.”

Zoiets begint enkele uren na de maaltijd met maag- en darmklachten, waarna je je even iets beter voelt. Maar het geeft volgens Van Riel een behoorlijke nabrander, omdat het ongemerkt je lever ernstig beschadigt.

Andere paddenstoelen kunnen zorgen voor hallucinaties, maar ook voor nierfalen.

De specialisten zien de laatste decennia een toename van paddenstoelenvergiftigingen. Iets waar de trend om je eten zelf uit de natuur te halen mogelijk aan bijdraagt, maar het kan ook samenhangen met het weer. Begint het ’s zomers al vroeg met regenen, dan duurt het paddenstoelenseizoen langer. Dit jaar zijn er tot nu toe zeven vergiftigingen bekend.

Een aanzienlijk deel van de mensen met een paddenstoelenvergiftiging is afkomstig uit Oost-Europa, Rusland en wat Aziatische landen. “We denken dat die vanuit hun cultuur gewend zijn zelfgeplukte paddenstoelen in de maaltijd te verwerken.”

Het NVIC is duidelijk: pluk ze niet en koop ze in de supermarkt. De Nederlandse Mycologische Vereniging deelt die mening. Ga je toch, vraag een expert mee het veld in.