Hoe gaan deze Ajaxsupporters de tweede helft van het seizoen in? ‘Geen zorgen, we worden kampioen’

Over Ajaxtrainer Alfred Schreuder (hier in het blauw) zijn de meningen verdeeld. Supporter Archana Mahabiersing: ‘Schreuder had gekke opstellingen en gekke wissels.’ Beeld ANP/APA

‘Dat gewissel vind ik niks, werk aan een vast team’

Aitri Claus (36), Amsterdam:

“Of ik Ajax de laatste weken gemist heb? Jazeker. Het is al bijna twee maanden geleden dat ‘we’ in de competitie gelijk speelden tegen FC Emmen. Ik kijk altijd met een groep van acht tot tien meiden. We starten in café De Avonden vanwege het lekkere eten, fijne personeel en goede zicht op het scherm, al regelen we vaak voor de Champions League kaarten voor in de Johan Cruijff Arena. Het begint weer te leven, onze appgroep staat inmiddels niet meer stil.

Door het vertrek van Daley Blind naar Bayern München ben ik droevig gestemd. Droevig, omdat Ajax het zo ver heeft laten komen dat een man van de club moet vertrekken. Van zo’n routinier moet je als club nooit afscheid nemen. Hopelijk houdt Alfred Schreuder de verdediging, de meest wankele linie, op oorlogssterkte. Zet Owen Wijndal linksback en blijf hem vertrouwen geven. Dat gewissel vind ik niks, werk aan een vast team.

Het gaan spannende maanden worden. En ik kan slecht tegen spanning. Toen Nederland tijdens het WK van 2014 strafschoppen nam tegen Costa Rica, vluchtte ik de Reguliersdwarsstraat uit om bewust te verdwalen in de gangen van het Carlton Hotel. Net zo lang tot ik het geluid op straat niet meer hoorde. Tijdens de laatste penaltyreeks tegen Argentinië ging ik ook weg van het scherm. Ik stond na tien minuten nog buiten en zag dat het heel rustig bleef. Shit, dacht ik, dit is niet goed.

Door het WK weten we niet waar Ajax nu staat. Ik ben wel benieuwd hoe de sfeer is, die lijkt me slecht en ik denk niet dat Schreuder dat om weet te draaien. In de goede seizoenen onder Erik ten Hag had Ajax beter door moeten pakken en beter moeten investeren in spelers. Dat geld lijkt nu verdampt. Helaas een terugkerend patroon in de Johan Cruijff Arena.”

Aitri Claus. Beeld privéarchief

‘Kom op, Ajax is nog voor drie prijzen in de race’

Peter Herrebout (53), Diemen:

“Sinds 1980 ben ik fan van Ajax. Ik zat destijds met mijn vader en broer naar de verloren bekerfinale tegen Feyenoord te kijken. Ik voelde teleurstelling en werd gegrepen als fan. Ik zeg altijd dat ik dus absoluut geen successupporter ben. Ik werd fan in barre tijden. Vanaf dat moment wilde ik vanuit Zeeuws-Vlaanderen naar Amsterdam verhuizen. Mijn ex hield dat lange tijd tegen. Toen de relatie uitging, ben ik meteen naar Amsterdam vertrokken. Ik houd van Ajax en van de stad.

Ik ben van nature een positief ingesteld mens, dus ik zie het dit seizoen wel goed komen met Ajax. Geen zorgen, we worden kampioen. Al begrijp ik het chagrijn van de laatste maanden, het ging niet best. Maar kom op, Ajax is nog voor drie prijzen in de race.

In het verleden heb ik dit vaker gezien. In het eerste seizoen met Louis van Gaal en Erik ten Hag waren ook veel supporters sceptisch. Hele tribunes zaten te zeuren. Al het begin is moeizaam, maar ik zie het bij Alfred Schreuder gebeuren dat hij het voor elkaar krijgt en Ajax op de rit krijgt.

Ik vind het heel akelig dat Daley Blind is vertrokken. Al was hij beperkt in zijn snelheid en verdedigende kracht. Niet getreurd, het is goed om te vernieuwen. In 1993 vertrokken Wim Jonk en Dennis Bergkamp, geen Ajacied zag de toekomst zitten, twee jaar later won Ajax de Champions League.

Ik zal als supporter nooit spelers uitfluiten, dat vind ik zo’n onzin. Ik heb ook nooit op Blind gemopperd. Ik heb nog steeds alle vertrouwen. Ook met Calvin Bassey en Steven Bergwijn komt het goed. Zet er wat meer jeugdspelers bij en alle supporters houden weer van de club.”

Peter Herrebout. Beeld privéarchief

‘Ik denk dat de coach nog meer schade gaat aanrichten’

Archana Mahabiersing (36), Amsterdam:

“Je mag mij gerust een fanatieke supporter noemen. Ik ben al heel lang in bezit van een seizoenskaart en ik tweet heel veel over Ajax. Eigenlijk gaat al mijn vrije tijd op aan de club. Schreeuwen, huilen; alle emoties komen voorbij. En dat kan in beide gevallen in voor- en tegenspoed zijn, in tijden van geluk en in tijden van verdriet. Nadat Ajax in 2019 in de halve finale van de Champions League had verloren van Tottenham Hotspur heb ik tranen met tuiten gehuild. Ik verwachtte de nederlaag niet meer. Nog steeds wil ik alle wedstrijden van dat seizoen terugkijken, behalve deze laatste, dat trek ik echt niet.

De situatie rond Daley Blind was pijnlijk aan het worden. Na zijn vertrek is op Dusan Tadic na niemand meer over van dat droomseizoen. Het is verschrikkelijk dat Blind weg is. Echt niet oké hoe ze dat bij Ajax hebben aangepakt. Ik denk dat bij een ruzie beide partijen schuld hebben, maar omdat de vrouw van Blind allemaal posts die anti-Schreuder waren heeft geliked denk ik dat de coach een grote rol heeft gespeeld. Ik denk daarom dat hij nog meer schade gaat aanrichten. De laatste oefenwedstrijden waren ook niet best. Schreuder had gekke opstellingen en gekke wissels. Dat belooft niet veel goeds voor de tweede seizoenshelft. Hij heeft geen grip op de spelers. Ten Hag zorgde tenminste nog voor vechtlust. Ik denk dat er iemand anders aan het roer moet komen.

Los van dit alles kijk ik al weken heel erg uit naar de hervatting van de eredivisie. Het is wennen, zo’n lange winterstop. Mijn hart houd ik zondag vast, ik ben heel benieuwd hoe de selectie ervoor staat. Feyenoord staat ook al snel op de planning. Dan weten we waar Ajax staat.”

Archana Mahabiersing. Beeld privéarchief

‘Het is geen tussenjaar, absoluut niet, bij Ajax bestaan die niet’

Fabian Nagtzaam (46), Purmerend:

“Zo’n voetballoze periode vind ik echt he-le-maal niks. Ik krijg gewoon ontwenningsverschijnselen, net zoals tijdens de lange zomer. Ik moet afkicken, mijn levensritme ben ik kwijt. Dat is hard werken, hoor. Aan het wereldkampioenschap voetbal had ik wat dat betreft weinig. Ik ben een clubsupporter, het maakt mij niet uit wat Oranje doet. Ajax mag van mij wereldkampioen worden.

Al was de campagne van Oranje en Louis van Gaal indirect wel spannend voor ons als supportersvereniging. Op de dag van de finale organiseerden we Lucky’s Winterfestival in de Afas Live, een dag voor fans tot en met veertien jaar. Dat was een ondernemersrisico, want als Oranje de finale had gehaald, was niemand naar ons evenement gekomen. Geluk bij een ongeluk dat ze in de kwartfinale naar huis werden geschoten.

Het deed mij als supporter even zeer dat Daley Blind moest vertrekken, maar de borst moet vooruit, ook al sloten we de eerste seizoenshelft heel slecht af. Toch gun ik Alfred Schreuder de tijd. Nieuwe mensen moet je altijd de tijd gunnen. Daarmee wil ik niet zeggen dat het een tussenjaar is, absoluut niet, bij Ajax bestaan tussenjaren niet. De tijd van leren zwemmen is nu voor Schreuder en de nieuwe spelers voorbij, in de tweede seizoenshelft moeten diploma’s worden behaald.

Nu eerst de transferperiode doorkomen, het is afwachten wat Ajax gaat halen. Een nieuwe verdediger? Een keeper? We gaan het zien. Ik vind het een verschrikkelijk tijd. Er zijn zoveel geruchten over spelers die komen en gaan. Het is aan de technische staf, ik doe zelf niet mee aan het speculeren. Ik ga ervan uit dat de Ajacieden er zondag bovenop klappen tegen NEC.”