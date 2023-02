Hoe eten onze identiteit ging bepalen: ‘Er is een groep die zich moreel verheven voelt’

Journalist Raounak Khaddari (28) onderzoekt in de serie Nieuwe Lichting hoe twintigers en dertigers hun weg zoeken in de stad, Hedy d’Ancona (85) reageert. Deze keer: eten als identiteit. ‘We delen het graag: kijk mij deze hap duurzame moraliteit opeten.’

Of er nog dieetwensen of allergieën zijn, vraagt een vriendin die twee dagen later een diner organiseert voor haar verjaardag. De meeste genodigden kennen elkaar nog niet of niet zo goed. In de groepsapp die voor de gelegenheid gecreëerd is, reageert iedereen binnen twaalf uur netjes op de vraag.

Niemand heeft coeliakie of stikt bij het eten van noten. Vijf mensen eten geen vlees, een daarvan heeft liever ook geen vlees op tafel – ‘Sorry, het is jouw verjaardag, maar ik vind dat echt niet meer kunnen.’ Eén persoon eet alleen plantaardig en biedt aan zelf wat te maken en mee te nemen. Twee anderen eten alles en weer een ander wil liever geen ei en melk maar eet wel kaas. “Ik wil ook blijven genieten van eten,” legt hij later desgevraagd uit. Nog voor het verjaardagsdiner is begonnen en we elkaar hebben ontmoet, weten we van elkaar wie we zijn. Niet door sociale media, maar door onze eetkeuzes.

Biologisch en lokaal

Er is geen laagdrempeliger manier om te laten zien wie we zijn en waar we voor staan dan met eten: we doen het meerdere keren per dag, het is een relatief kleine uitgave om status aan te ontlenen en het gebeurt niet zelden in gemeenschap van anderen. “Geen vlees eten, plantaardig, alleen grasgevoerd vlees, biologisch, lokaal, geen suiker, geen vis, onbewerkt eten. Wat we ook kiezen, het zegt iets over hoe we in het leven staan,” zegt Paul van Lange, hoogleraar psychologie aan de Vrije Universiteit.

In havermelkhoofdstad Amsterdam passeren in rap tempo allerlei foodtrends. Van natuurwijn tot slowfood, de lokale boer, plantaardig vlees, Wagyu, alleen groente of de avocado(show), en West-Afrikaanse cuisines die in rap tempo hun intrede doen in de voorheen wat erg witte nouveau-­ruigkeukens. Aansluiten bij de gevestigde orde kan ook: dan drink je je koffie met havermelk. “Er is een groep die zich moreel verheven voelt omdat ze havermelk van Oatly verkiezen boven koemelk,” zegt Joris Lohman, mede-­oprichter van voedselonderwijsbureau Food Hub.

In de afgelopen circa vijftien jaar is de status van voedsel veranderd. Het is niet langer slechts functioneel of een manier om vreugde te uiten. “We willen door middel van voedsel de wereld verbeteren,” zegt Lohman. “Biologisch eten en de focus op gezondheid zijn opgekomen vanuit een ideologie, maar vormen een groot deel van onze identiteit. Mensen kunnen door middel van voedsel hun levensmissie definiëren en zich uitdrukken.”

Heel veel onrust

Voedsel bevestigt elke dag onze plek in de wereld, onze relaties met anderen en met de natuur, onze gezondheid en ons geluk, schrijft wetenschapper en landbouwkundige Louise Fresco in haar recent verschenen boek Ons voedsel. ‘Wat je eet, hoe je eet, met wie je eet, hoe vaak, waar en zelfs waarom – dat alles draagt bete­kenis, gewoonte en ritueel in zich.’ Jouw lievelingsmaal, schrijft Fresco, is waarschijnlijk een gerecht dat je graag eet, maar ook graag bereidt. ‘Niet iets wat je kant-en-klaar laat bezorgen of afhaalt, maar iets waarvoor je – liefst met een verantwoord kookboek in de hand – zelf uitgebreid in de keuken staat. En dat is een enorme verschuiving vergeleken met, zeg, twee decennia terug.’

Daar komt bij dat onze identiteit dankzij internet onder een vergrootglas ligt. Voedingspsycholoog Diana van Dijken wijst erop dat eten altijd een zichtbare bezigheid is geweest: we lunchen met collega’s, dineren met vrienden en snacken tijdens de vrijdagmiddagborrel. Maar op internet is alles nog zichtbaarder geworden, óók eten. “Als we het continu goed moeten doen, geeft dat spanning. ‘Goed’ is subjectief, maar toch bestempelen we eetkeuzes als goed of fout. Vlees is moreel verwerpelijk, gezond eten is de norm en iets ‘lekkers’ moeten we verantwoorden.”

Het moet allemaal ‘goed’ zijn, zegt de psycholoog. “We willen zelf een goed gevoel overhouden aan onze eetkeuzes en aan anderen laten zien dat we het goed doen. Dat kan voor onrust zorgen. Ik zie dat heel veel gebeuren. Twintigers en dertigers zijn nog aan het ontdekken wat hun identiteit is. Het is tricky om dat te ontlenen aan eten, want als je ineens een andere keuze maakt, lijkt het alsof je het niet meer goed doet. Dan komt het zelfwaardegevoel in het geding.”

Meer dan alleen moraal

Er is echter meer dan alleen moraal, benadrukt Van Dijken. “We hebben ook een lichamelijke behoefte, en die is voor iedereen anders. Het hoofd en het lichaam zijn één. Dus als je ervoor kiest plantaardig te eten omdat je graag bij de veganisten wil horen of denkt dat dat beter is voor de wereld, terwijl je lichaam om iets anders vraagt, ervaar je onrust. Heel veel onrust, wat weer voor stress zorgt en zelfs tot eetproblematiek kan leiden. We denken vaak dat we om onze identiteit te beschermen heel resoluut moeten zijn: of we eten dit wel, of nooit. Dat is gevaarlijk voor onze gezondheid.”

Op het verjaardagsdiner passeren alle levensonderwerpen de revue, ook onze diëten, die we steevast ‘leefstijlen’ noemen. Er is een persoon in het gezelschap die tien jaar geleden stopte met ei en vis eten en dat nu weer af en toe doet. Haar verlangen ernaar was te groot. Ze durft het haar eigen vriendengroep niet te vertellen, want: bang voor een oordeel.

De meeste mensen die zich bij Van Dijken melden met eetproblemen zijn tussen de veertig en vijftig jaar. “Twintigers en dertigers zijn nog zoekende, ze proberen soms wat of lopen helemaal vast en zijn gevoeliger voor de mening van anderen. Daarna komen vaak de rustigere levens­fases waarin mensen denken: wat ben ik eigenlijk aan het doen?”

Er liggen natuurlijk meerdere oorzaken ten grondslag aan de ontwikkeling dat eten een groot deel van onze intenties is gaan bepalen. Twintigers en dertigers groeien op in een tijd waarin veel onzeker is. Ja, we hebben het goed, zeg ik erbij, voordat lezers weer in de pen klimmen om een brief naar de krant te sturen in de trant van ‘Vroeger was het ook moeilijk’ of ‘De jongvolwassenen van nu moeten eens harder hun best doen’. Behalve dat we het goed hebben, kunnen we ons niet onttrekken aan het feit dat jongvolwassenen van nu dealen met verandering op verandering: een veranderd klimaat, een pandemie en de nasleep daarvan en een leven lang huren – om maar wat te noemen.

Volgens VU-hoogleraar Van Lange zijn deze ontwikkelkingen een van de redenen dat identiteit zo belangrijk is geworden. “Identiteit ontlenen aan dingen waar we zelf controle over hebben, het geeft extra houvast in een tijd waarin verschillende soorten van onzekerheid toenemen. Meer oriëntatie op een bewuster leven geeft ons richting en het gevoel dat we zelf toch ergens invloed op kunnen uitoefenen.”

Heroin chic

Tegelijkertijd groeien mijn leeftijdsgenoten en ik op in een omgeving waarin eten altijd en overal te krijgen is. We kunnen er probleemloos aan komen, maar het niet zorgeloos in onze mond stoppen. Dan heb ik het niet eens over het schoonheids­ideaal en de drang om er ‘heroin chic’ uit te zien. Eten gaat behalve met moraliteit ook gepaard met status, legt de hoog­leraar uit. “Je ziet dat bijvoorbeeld met elektrische auto’s en duurzame kledingmerken. Eten is laagdrempeliger en structureler: we kunnen meerdere keren per dag laten zien waar we voor staan.”

Van Lange zag het recent nog in de film Triangle of Sadness, vertelt hij. “In het gebeuren rondom kaviaar. Dat is een mooi voorbeeld dat zo oud is als de weg naar Rome: we kunnen status ontlenen aan dat wat prijzig is, maar ook aan wat de ander niet kent. Daarmee laten we zien hoe werelds of ingelezen we zijn. En als we ergens trots op zijn, delen we het graag. ‘Kijk mij deze hap duurzame moraliteit opeten.’”

Het wrange is: wie zich aansluit bij de meute om iets duurzaams te doen en erbij te horen – wat menselijk is – kan onbedoeld bijdragen aan activiteiten waar hij of zij juist verre van wil blijven. Bij de ­productie van haver- en sojamelk komen namelijk miljoenen kilo’s pulp vrij met een hoge voedingswaarde, blijkt uit onderzoek van Het Financieele Dagblad. Plantaardige bedrijven verkopen dit aan de intensieve veehouderij – een industrie die klanten juist vaak willen omzeilen door plantaardige producten te kopen. Ook de Nederlandse fabriek van Oatly en de Vlaamse fabriek van Alpro leveren voer aan vee­houders, ontdekte dezelfde krant.

De jarige vriendin noemde dit nieuws toen ze expliciet vertelde dat ze sowieso een diner zonder vlees en koemelk zou bereiden. Sindsdien drinkt ze ook geen havermelk meer, zei ze; in haar koffie gaat een scheutje cashewmelk van Rude Health. “Ik hoop dat dat wel goed is.”

