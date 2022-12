Hoe deze ‘ijzelmeester’ Amsterdam bij gladheid begaanbaar houdt

In het havengebied staan het hele jaar tientallen strooiwagens in slagorde te wachten op de eerste nachtvorst. Het sein om bij nacht en ontij uit te rijden, komt van Erik Neumeier (48), gemeentelijk coördinator van de gladheidsbestrijding. ‘Amsterdam is een moeilijke stad.’

Op de gemeentewerf aan de Theemsweg rijden de vrachtwagens af en aan. In twee dagen tijd wordt 1250 ton strooizout afgeleverd. Samen met de 3400 ton die al in de opslag ligt te wachten op de winter moet dat voldoende zijn om de winter door te komen, verwacht Erik Neumeier, verantwoordelijk voor de gladheidsbestrijding in Amsterdam. “Bij een gemiddelde winter gaan we uit van dertig strooibeurten. Alleen als we te maken krijgen met hevige sneeuwval of andere extreme omstandigheden, gaan we meer nodig hebben. Daarover zijn afspraken gemaakt met de leverancier. In geval van een dreigend tekort wordt meteen meer zout geleverd. We zitten nooit zonder.”

Lente, zomer, herfst: het hele jaar door werkt Neumeier – zelf trouwens een enorme koukleum toe naar de wintermaanden. Er is altijd wat te doen: het tekenen van contracten met leveranciers, het onderhouden van het rollend materieel, het maken van werkafspraken met de aannemers en hun mensen die tijdens de koudste dagen bij nacht en ontij op pad gaan met de strooiwagens. “We hebben vorige maand bij wijze van generale repetitie een vlootschouw gehouden,” vertelt Neumeier. “Dan lopen hier ruim honderd mensen rond. Het strooien zelf is niet spannend, maar wel een intensieve klus. Als wij laat in de avond bellen met de mededeling dat er moet worden gestrooid, moet dat vier uur later zijn gedaan.”

Drukte

Het sein om te strooien wordt gegeven door Neumeier of een van de andere senior toezichthouders van de dienst. In de koude maanden houden zij bij toerbeurt voortdurend de resultaten in de gaten van een van de vijf meetpunten in de stad. Die vertellen hoe het staat met de temperatuur en de luchtvochtigheid. Als er al eens is gestrooid, houden de sensoren in het wegdek ook bij of er nog voldoende zout op de weg ligt. “We maken in het algemeen onderscheid tussen gladheid door condensatie en gladheid door bevriezing,” legt Neumeier uit. “Ook als het buiten niet vriest, kunnen wegen glad worden door een koud wegdek. Ook dan wordt er gestrooid, als het even kan preventief.”

Elke gemeente heeft een eigen strooibeleid. In Amsterdam wordt vanaf 2 uur ’s nachts gestrooid. Dat heeft alles te maken met de drukte in de hoofdstad. In de kleine uurtjes is er het minste verkeer op de wegen. “In andere steden kan gewoon ’s avonds worden gestrooid,” vertelt Neumeier. “Daar is het dan rustig op straat. In Amsterdam zijn er dag en nacht weggebruikers. Onze chauffeurs hebben daar rekening mee te houden. Het komt weleens voor hoor, dat ze het tijdens het strooien midden in de nacht aan de stok krijgen met mensen. We hebben speciale wagens voor de fietspaden, en dan wordt er weleens gescholden: wat doen jullie op het fietspad? Nou ja, pekelen dus, zodat jullie fietsers heelhuids thuiskomen.”

De verantwoordelijkheid van de coördinator beperkt zich tot de hoofdroutes voor openbaar vervoer, auto en fiets in de stad. Alles bij elkaar toch goed voor bijna 2000 kilometer wegdek dat moet worden gepekeld in het geval van een grootstedelijk alarm. “We hebben zestig routes door de stad uitgestippeld. Alle strooiwagens rijden zo’n route. Doorgaans is het niet nodig om in de hele stad te strooien. De verschillen in temperatuur kunnen groot zijn in de stad. IJburg is een voorbeeld van een koude plek, net als de Nieuwe Meer. Op IJburg hebben we twee jaar geleden zelfs een aantal wegen moeten afsluiten vanwege de hevige sneeuwval. Daar viel niet tegenop te strooien.”

In de opslag ligt 3400 ton strooizout klaar voor de winter. Voldoende om de winter door te komen, verwacht Erik Neumeier. Beeld Jennifer Gijrath

Weinig soulaas

Terwijl de vrachtwagens hun lading lossen en het strooizout met grondverzetmachines bij de grote berg wordt gevoegd, vertelt Neumeier over de Amsterdamse methode van strooien. Vroeger werd gewerkt met alleen strooizout, tegenwoordig gaat het om een mengsel van strooizout en calciumchloride: het strooien is sproeien geworden. “Het heeft allerlei voordelen. Strooizout moet eerst stuk worden gereden voor het zijn werk kan doen. Dat duurt even. Onze vloeistof werkt meteen en heeft als bijkomend voordeel dat het aan het wegdek blijft plakken. Het werkt langer en er spoelt minder zout de goot in. We bestrijden de gladheid, maar houden ook rekening met het milieu.”

Dat laatste gebeurt ook door rekening te houden met de dosering van het strooizout. Uitgangspunt is een hoeveelheid van tien gram per vierkante meter, vermengd met drie milliliter calciumchloride. Op drukke kruisingen wordt de dosering verhoogd naar vijftien gram. De strooiwagens zijn daarvoor uitgerust met een sproeiplaat die door de chauffeur of zijn bijrijder op afstand kan worden bediend. Ook de breedte van de strooizone kan worden aangepast, tot wel elf meter. Aan de techniek ligt het niet, laat Neumeier zien in de garage waar tientallen strooiwagens voor het grove en het fijne werk in slagorde staan opgesteld, klaar om uit te rukken.

Maar ook het modernste materieel kan niet altijd op tegen de elementen. “Amsterdam is een moeilijke stad,” verzucht de coördinator over zijn werkterrein. “Zeker als het sneeuwt. Een drukke stad vol fietsen, auto’s en paaltjes, dat is bij sneeuwval een recept voor ellende. We gaan natuurlijk meteen met sneeuwschuivers op pad, maar waar moet het spul heen? Aan weerszijden van de straat staan auto’s geparkeerd. Echt brandschoon wordt het nooit.” En er zijn plekken waar ook strooien weinig soulaas biedt. “De Nesciobrug in Oost is een berucht voorbeeld. Daar strooien we extra zout, maar het blijft er glad. Het heeft te maken met de vorm van de brug, met een flinke helling en ook nog een slinger.”

Het helpt niet mee dat het onstuimige enthousiasme waarmee de gemiddelde Amsterdamse fietser zich in het verkeer stort, geen winterstop kent. “Een van mijn grote zorgen is de opmars van de elektrische fiets,” zegt Neumeier. “Sommige fietsen gaan wel 50 tot 60 kilometer per uur. Dat kan in de winter letterlijk levensgevaarlijk zijn.”

Een veilige stad is een verantwoordelijkheid van alle Amsterdammers, wil de coördinator maar zeggen. “Het is zo geregeld met het strooien dat de gemeente het wegennet voor zijn rekening neemt, en de bruggen en de tramhaltes. Maar daarbuiten hebben de mensen een eigen verantwoordelijkheid. Er zijn bewoners die hun stoep sneeuwvrij maken of pekelen, maar er zijn er ook heel veel die dat niet doen.”

Voorspelling

Durft de coördinator met zijn jarenlange ervaring een voorspelling te maken over de winter die komen gaat? Wordt die streng of juist mild? “Vroeger had ik dat wel aangedurfd, maar we merken de laatste jaren dat het weer aan het kantelen is. Er valt geen peil op te trekken. Half november was het een paar dagen flink koud. We stonden in de startblokken, maar het was uiteindelijk toch niet nodig om uit te rijden.”

Een ding staat vast: het strooien gaat door, ook met schommelingen in het klimaat. Neumeier: “We hadden een paar jaar terug een hele zachte winter met acht strooibeurten. De winter daarna was het weer extreem druk. Dan is iedereen blij dat we er zijn. De gladheidsbestrijding blijft bestaan.”

De strooiwagens zijn uitgerust met moderne technieken. Beeld Jennifer Gijrath