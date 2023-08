Hoe de pizza naar Amsterdam kwam, een kleine geschiedenis: ‘Zo’n hartig Italiaans pannekoek-vlaai-achtig ding’

Besteld, thuis afgebakken of opgediend in een restaurant – voor luttele euro’s bij het Leidseplein of na maanden op een wachtlijst bij een hippe zaak. De pizza kent sinds z’n aankomst in Amsterdam, ruim een halve eeuw geleden, vele vormen: ‘Het is een wit doek waar je op schildert wat je wil.’

‘Eierkoek’, ‘platte koek uit brooddeeg met olie bestreken en met stukjes boter, geitekaas en spek belegd’, ‘koek met tomaten, knoflook en marjolein bestreken’. Zo beschrijven Nederlandse journalisten aan het begin van de vorige eeuw pizza in Napels.

Het lijkt erop dat de Amsterdammers tot 1956 moeten wachten voor ze in eigen stad een pizza kunnen proeven. Of wat daarvoor moet doorgaan: restaurant Moeder’s Droomkeuken op het Singel adverteert dat jaar met ‘Pizza: Ital. pannekoek’. De keuze is groot. Je eet er pizza’s met kaas, tomaat, ui, ham, paprika, knoflook, ansjovis, olijven, kappertjes en/of champignons, maar ook met tuttifrutti en er is zelfs een ‘pizza flambée met rozijnen, sucade en kaneel’.

Isola Bella, oktober 1960. Beeld ANP/Spaarnestad Photo

Moeder’s Droomkeuken blijft bestaan tot in de jaren zestig, maar tegen die tijd komt ook op andere plekken pizza uit de oven. Isola Bella, naar eigen zeggen Nederlands eerste pizzeria, opent in 1960 op het Thorbeckeplein. De napolitana, margherita, marinara en quattro stagioni ‘smaken precies maar dan ook precies zoals in Italië zelf,’ juicht Het Parool. Datzelfde jaar biedt San Marco op de Vijzelstraat pizza (en gebraden kip) om af te halen, en ook elders in de stad komt de afhaalpizza op. Handig voor oudjaar, vindt Het Parool: ‘Zo’n hartig Italiaans pannekoek-vlaai-achtig ding, gevuld met olijven, ansjovis, paprika e.d. Alleen even in de oven warmen en de eerste hap in 1962 is gegarandeerd lekker!’

Turkse Italianen

Pizza is in de jaren zeventig al behoorlijk ingeburgerd. Was twintig jaar eerder het woord pannenkoek nog nodig om pizza te beschrijven, nu wordt juist pizza de vertrouwde term om nieuwe soorten eten te omschrijven. In 1974 noemt Turks restaurant Klein Azië op de Haarlemmerdijk ­lahmacun ‘Aziatische pizza’. Later leert heel het land het kennen als Turkse pizza.

Vanaf de jaren tachtig openen ook veel Turkse ondernemers ‘Italiaanse’ pizzeria’s. Vooral rond het Leidseplein zijn er veel – ruim veertig, telt De Telegraaf er in 1982. Qua inrichting, menukaart en beleving moeten ze zo Italiaans mogelijk aanvoelen, terwijl de eigenaars, koks en obers veelal uit Turkije, Griekenland, Israël en Egypte komen. ‘Dat Italiaans werkt goed voor de sfeer. Bovendien is het beter voor de omzet,’ vertellen obers Marco en Bruno – in werkelijkheid Mustafa en Birol –, werkzaam bij een Amsterdamse pizzeria, in 2000 in de Volkskrant. Volgens het artikel is dat jaar 80 procent van de Amsterdamse pizzeria’s in Turkse handen.

Eigenaar Mario van Isola Bella maakt zich daar al in 1982 zorgen over. ‘Een pizza is een delicatesse. Nu worden er vaak maar wat spullen op gesmeten die er helemaal niet op thuishoren,’ klaagt hij. ‘Met de Italiaanse eetcultuur, die al voor de tijd van de Romeinen bestond, hebben die praktijken natuurlijk niets te maken.’

Luca Cesari grinnikt als hij bovenstaand citaat hoort. De Italiaanse his­toricus, wiens boek over pasta in 2021 in Nederland uitkwam als Een kleine geschiedenis van pasta, publiceerde onlangs zijn nieuwe onderzoek over pizza: Storia della pizza. Da Napoli a Hollywood.

Beeld Shutterstock / Africa Studio

“Pizza is een van de vele, vele soorten platbrood in de wereld. De geschiedenis van pizza zelf gaat niet verder terug dan achttiende-eeuws Napels en de pizza was toen nog behoorlijk anders. Die bleef daar ruim een eeuw lokaal streetfood. Napolitaanse migranten namen pizza vervolgens mee naar de Verenigde Staten en intro­duceerden hun versie aan de Amerikanen. De pizza zoals wij hem nu kennen is in Napels geboren, maar opgegroeid in New York. Pizza margherita is geen Amerikaanse uitvinding, maar de verspreiding en populariteit ervan zijn dat wel. In de late negentiende eeuw was margherita in Napels een van de vele soorten pizza. Je had ook versies met garnalen, met verse ansjovis, olijfolie, knoflook en oregano, met schelpjes en tomaat, met reuzel en pecorino. Die soorten zijn nu zo goed als verdwenen. Amerikaanse soldaten en toeristen brachten hun idee van pizza – en daar hoorde altijd kaas en tomaat bij – na de Tweede Wereldoorlog naar Noord-Italië en de rest van Europa. Zo ontstond de gekke mash-up van Italiaanse en Amerikaanse ideeën. Nog steeds drink je in Italië bij je pizza bier of cola, geen wijn.”

Cesari schrijft in zijn boek ook over de ontwikkeling van pizza op andere plekken, van Argentijnse fugazzeta met kaas en ui tot pizza hawaï uit Canada. “Pizza is ontzettend goed aan te passen, dat maakt hem tot misschien wel het populairste eten ter wereld. Het is een wit doek waar je op schildert wat je wil. Typisch Mexicaanse ingrediënten op je pizza? Het blijft nog steeds een pizza.”

Houtovens en buffelmozzarella

Ook in Amsterdam gaat de ontwikkeling van pizza’s door. Pizzaland aan het Damrak verkoopt in de jaren tachtig deep dish pizza, de variant uit Chicago die in een pan wordt gebakken en een hoge rand heeft, waar veel tomatensaus en kaas in past. Maar echt veranderen doet de Amsterdamse pizzascene vanaf de jaren nul. Met ovens die branden op hout, meer aandacht voor het deeg, nieuwe ingrediënten als buffelmozzarella, truffel(olie), rucola en ham en worst geïmporteerd uit Italië. Toch bestaat er in de stad al veel eerder een pizzeria met een houtoven.

Nicoletta Gezzi uit Rome opent in 1976 Casa di David bij het Spui. Een jaar later haalt ze Napolitaanse metselaars naar haar restaurant om een houtoven te bouwen. “Mijn ouders serveerden pizza’s in Romeinse stijl, met dunnere bodem,” vertelt zoon Giorgio Biart, nu directeur van het restaurant. “We waren ook een van de eersten die ingrediënten na het bakken op de pizza deden. Van een bevriende gast met een volkstuintje kregen we in de jaren tachtig rucola, dat was nog hartstikke duur.”

Beeld Shutterstock / Elenadesign

YamYam in West is in 1999 de volgende pizzeria met een houtoven. “Wij hadden een modernere uitstraling dan andere ­pizzeria’s en gebruikten ingrediënten als mascarpone, truffel en goede mozzarella uit Italië. Dat was nieuw in Amsterdam, dus de eerste drie, vier jaar was het hier een gekkenhuis,” vertelt eigenaar Johan Vogelaar. “Onze pizza’s zitten qua stijl een beetje tussen de Napolitaanse, met zachte bodem en dikke randen, en de knapperige, dunnere Romeinse in. Er is de afgelopen vijfentwintig jaar veel veranderd. Nu vind je in bijna elk blok in de stad een pizzeria met houtoven. De laatste paar jaar gaat het ook veel over biga, zuurdesemvoordeeg, en een lange fermentatie van het deeg.”

Inmiddels zijn in de hele stad pizza’s in Napolitaanse stijl uit de houtoven te krijgen, bij zaken als Bella Storia, Piccola Storia, Da Michele, Sotto, Pizza Beppe, Mangia Pizza, Mangiamore en Mangian­cora. Dezelfde ingrediënten komen overal terug: burrata, venkelsalami, ’nduja (pit­tige smeerbare worst uit Calabrië). “Wij waren de eersten die ’nduja importeerden, ik hoorde erover van mijn Calabrese pizzabakker,” zegt Benjamin Sánchez van La Perla Pizza in de Jordaan. “Al vanaf de opening in 2008 gebruiken we buffelmozzarella, ansjovis op zout en San Daniele­ham. Dat was toen nog helemaal nieuw.”

Juist niet Italiaans, maar lokaal, zijn de toppings op de pizza’s van Europizza in Noord. Ze ontstonden tijdens de eerste lockdown in 2020, toen de mensen achter Restaurant Europa pizza’s in hun houtoven gingen voorbakken om diepgevroren te verkopen. Snel daarna openden ze een pizzeria aan het Gedempt Hamerkanaal. “Boeren leverden al groenten aan ons restaurant, dus die gingen we ook gebruiken op de pizza. De kaas, Goudse opleg en Nederlandse mozzarella, halen we bij Kef,” vertelt mede-eigenaar en chef Rein Op ’t Root. “We hebben geen Italiaanse roots, maar een restaurantachtergrond. Dat zorgt voor een vrijere benadering. Maar misschien is het werken met lokale producten en het volgen van de seizoenen juist wel heel Italiaans. Deze zomer werken we ­bijvoorbeeld met gebakken sla, bosui en raapsteeltjes op de pizza.”

Verhalenverteller

En dan is er nog nNea. Wie het over de huidige pizzacultuur in Amsterdam heeft, kan niet om de pizzeria op de Bilderdijkstraat heen. Sinds de opening in 2019 zit het er elke dag vol, momenteel is de eerstvolgende plek pas beschikbaar in juni 2024, al kun je ook zonder reservering ­binnenlopen. nNea staat steevast in de top vijftig van beste pizzeria’s van Europa, momenteel op plek negen, als enige in Nederland – Italië heeft zijn eigen lijst.

“Het geheim? Bij ons gaat het deeg altijd voor. We besteden veel tijd aan het maken en aan het laten rusten. Mensen zien alleen het eindresultaat: de pizza die kort in een oven gaat, maar er zit al achtenveertig uur liefde in,” legt chef en mede-eigenaar Vincenzo Onnembo uit.

Beeld Shutterstock / New Africa

“Mensen denken dat wij een traditio­nele Napolitaanse pizzeria zijn, maar dat is een misvatting. We zijn van de nieuwe school. Ik kom wel uit Napels, maar niet uit een familie van pizzaiolo’s, ik ben van huis uit filmmaker, verhalenverteller. In mijn visie zijn tradities innovaties die werken. Wij onderzoeken en testen veel, om nieuwe tradities te creëren. Zo werkt onze oven niet op hout, maar op gas. Het gaat erom dat de ovensteen heet wordt. We werken veel met minder gebruikelijke ingrediënten zoals octopus en gerookte paling. Van mij mag ananas zeker op een pizza, als je hem maar goed klaarmaakt. Ik heb ook pizza’s gemaakt met kippenhuid. Het gaat er niet om wat je doet, maar hoe je het doet. Onze koks zijn daarom niet alleen getraind in pizza bakken, maar ook in koken.”

Verder benadrukt Onnembo dat er niet zoiets bestaat als ‘de Napolitaanse’ of ‘de Romeinse pizza’, zoals je veel hoort. “Het ligt ingewikkelder. In Napels heb je bijvoorbeeld pizza rota ’e carretta, letterlijk wagenwielpizza. Die is dunner en zo groot dat hij over de randen van je bord hangt, zoals bij l’Antica Pizzeria da Michele (een keten met sinds vorig jaar ook een locatie in Amsterdam, red.). De pizza verace is de traditionele variant, met een wat droger deeg. Bij nNea bakken we in contemporaine stijl, met meer hydratatie in het deeg. In Rome bestaat onderscheid tussen de pizza al taglio, pizza alla pala – langwerpig en dikker – en dunne, knapperige pinsa Romana.”

Al met al dus nog genoeg materiaal voor de volgende fase in de Amsterdamse pizzageschiedenis.

Pizza al taglio Bij Kebec Corner aan de NDSM-werf bakt Alexi Perin sinds 2020 pizza al taglio: grote plaatpizza’s waar je stukken van koopt (taglio komt van tagliare: snijden of knippen). “Ik maakte toen al acht jaar ronde pizza’s in Romeinse stijl uit een houtoven – als kind woonde ik in Rome en ik ben dol op die dunne, knapperige pizzabodems. Maar ik was vooral veel met hout aan het sjouwen en wilde iets anders. Pizza al taglio komt ook uit Rome, maar bak je in een elektrische oven, die een stabielere temperatuur heeft. Onze zuurdesempizza bakken we twee keer, een keer op een plaat en een keer op een pizzasteen. Zo wordt hij ultrakrokant. Je kunt ook veel meer volume maken in korte tijd dan als je per persoon een hele pizza bakt. Heel handig voor de lunch dus.” Pizza al taglio haal je ook bij Sugo in De Pijp) en bij Strada in Noord.

Beeld Shutterstock / gubernat