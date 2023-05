Hoe Amsterdam de mondiale badeendjeshoofdstad werd: ‘Ze zijn gewoon onweerstaanbaar’

Het is een vraagstuk waar buitenlandse bezoekers zich al tijden het hoofd over breken: wáárom heeft Amsterdam zoveel badeendjes? ‘We hebben niet eens een web­shop, we kunnen het gewoon niet bijhouden.’

In de Rubber Duck Store op het Rokin is het – maandagochtend, 10 uur – een drukte van jewelste. Toeristen nemen foto’s met een manshoge eend midden in de winkel, piepende-eendgeluiden schallen door de zaak en mensen vergapen zich intussen lachend aan verschillende soorten badeendjes.

Ze zijn er dan ook in wel zevenhonderd verschillende uitvoeringen. Je hebt de beroepen (dokters, pilootjes, timmerlieden), sporters (met kleine voetbal of hockeystick), ze zijn gekleed in winter- of zomertenues, of zelfs gehuld in boeddhistisch gewaad, inclusief oorbelletje.

Jess en Jake uit Wales: ‘Als ik wil badderen, neem ik ’m gezellig mee in de kuip.’ Beeld Ivo van der Bent

Jake (29) en Jess (24) uit Wales bekijken schaterend het ene na het andere eendje. Jess kiest uiteindelijk voor een praktisch mini-eendje aan een sleutelhanger, Jake voor de kokseend. “Hij keek me aan en ik kon niet meer terug,” zegt hij. “Ik ben chef, we hebben een restaurant, dus daar wil ik hem neerzetten. En als ik wil badderen, neem ik ’m gezellig mee in de kuip.”

Jess: “Ik vind dit zo leuk! Zo’n winkel heb je niet bij ons.”

Verzamelobjecten

Badeenden zijn een ding in Amsterdam. Sinds kort telt de binnenstad maar liefst vijf winkels die zich vrijwel exclusief richten op de gele beestjes. Ook in veel toeristenwinkels vind je ze. Na de houten klomp, de bloembol en de Amsterdam­muts lijkt de badeend nu hét hebbeding dat je moet scoren bij een bezoekje aan de stad.

Amsterdammers zijn wellicht al aan hun aanwezigheid gewend, maar het is een vraagstuk waar buitenlandse bezoekers zich op Twitter, expatblogs of online forum Reddit het hoofd over breken: waarom vind je in Amsterdam toch zoveel badeenden? Is het een cultureel ding? Een of andere traditie? Of heeft de stad misschien iets met eenden vanwege alle grachten?

Toon van Wijk (62) is eigenaar van de Rubber Duck Store op het Rokin en franchisehouder van de winkelformule, met vestigingen op de Geldersekade en in de Oude Doelenstraat. Zijn dochter Beau-­Claire (23) staat achter de toonbank; ze is winkelmanager en sinds kort mede-­eigenaar. “Ik hoor het aan de lopende band. ‘What’s the deal with all the ducks in Amsterdam?’ We zeggen altijd: ‘It’s because we want to make people happy.’”

Toon en Beau-Claire van Wijk, eigenaren van de Rubber Duck Store. Beeld Ivo van der Bent

Van Wijk had jarenlang een schoen­makerij en later een souvenirwinkel op de hoek van het Rokin en het Spui. “Daarvoor ging ik vaak naar beurzen voor bijzondere artikelen. In 2017 heb ik wat bad­eendjes meegenomen. Die werden toen nog vooral in de promotionele wereld gebruikt, met een logo erop gedrukt. Ik wilde ze gewoon, zo, verkopen. En wat schetst mijn verbazing? Het werd een klapper. Binnen een week was ik ze alle tweehonderd kwijt.”

Daarna stapte Van Wijk langzamerhand over op de badeenden. “Ik ken alle souvenirmensen in de stad, dus ik ben ze eerst in hun winkels gaan zetten. Maar ik vond het zo leuk dat ik echte speciaalzaken wilde beginnen. Want dit zijn niet zomaar badeenden, dit zijn heel mooie duckies. Verzamelobjecten.”

Van Wijk geeft een tour door zijn ­winkel. Hij verkoopt merken, zoals Bud Duck, Celebriducks (eendjes die lijken op beroemdheden) en Tubbz (de wat grotere figuren met kostuums uit bijvoorbeeld Lord of the Rings, à 39,95 euro). Maar echt trots is hij op de 320 verschillende eenden die hij zelf laat produceren.

Niet made in China

Over de badeendenbusiness bestaan tot zijn grote frustratie nogal wat vooroordelen, vertelt Van Wijk. “Mensen denken dat we onze ducks kant-en-klaar in China inkopen, voor een appel en een ei, maar dit is helemaal niet zo verkrijgbaar. En het is ook niet dat je een ander kleertje invoert in een computer en dat die hup, een nieuw eendje uitpoept.”

Op zijn telefoon laat hij filmpjes zien van het productieproces van het eendje in Hollandse klederdracht. Het is een van zijn populairste ontwerpen, hoewel hij maar enkele Holland- en Amsterdamge­relateerde eendjes verkoopt. “Kijk, eerst bedenk ik zelf wat ideeën: het kaasje moet gaatjes hebben, het bosje tulpen moet zó.”

Een eerste tekening gaat een paar keer heen en weer, daarna volgt een 3D-tekening van een designbureau, een kleimodel, een wasmodel waarop de kleuren ­worden getest, en pas dan is het eendje akkoord. Daarna wordt elk eendje apart gegoten en sprayt iemand alle elf onderdeeltjes in de juiste kleur. “Zie je hoeveel werk het is? Voordat ik een eendje heb, ben ik een halfjaar verder.”

Beeld Ivo van der Bent

Ook de investering is geen kattenpis, zegt Van Wijk. “Alles bij elkaar – de maakkosten, transport, invoerrechten, opslag, uitlevering – komt de gemiddelde investering per ontwerp neer op zo’n 6500 euro per ontwerp. Dus als je honderd verschillende wil hebben, ben je al 6,5 ton kwijt. En dan heb je de kosten voor je winkel, personeel, noem maar op. Mensen kijken op Alibaba of AliExpress, waar je een eend koopt voor een euro, maar dat is dáár. Dit werkt anders.” Het Hollandse eendje kost een tientje, maar zou eigenlijk 15 euro moeten kosten, zegt Van Wijk. “Dat wil ik gewoon niet vragen.”

Onlangs heeft Van Wijk een franchise geopend in Maastricht, maar daar blijft het voorlopig bij. “Als ik heel rijk zou willen worden, zou ik zo dertig, veertig winkels uit de grond kunnen stampen – er zijn zat gasten die miljoenen hebben en hier hun visitekaartje achterlaten omdat ze een winkel willen beginnen in Dubai. Maar Beau en ik hebben daar geen zin in. We hebben niet eens een webshop, want we kunnen het gewoon niet bijhouden.”

Goudmijntje

Toon van Wijk mag de badeend dan stevig op de Amsterdamse kaart hebben gezet, hij is niet de eerste, en ook niet de laatste Amsterdammer die de badeend heeft ­ontdekt als potentieel goudmijntje. De Amsterdam Duck Store opende al in 2015 in de Oude Leliestraat en was ook een tijdje te vinden in de Staalstraat. De eigenaresse – die naar eigen zeggen bescheiden wil blijven en niet over haar onderneming wil vertellen – heeft inmiddels twaalf franchises in Europa.

En recent is nog een ondernemer in de eenden gedoken: Mario Gadallah, een 48-jarige Egyptenaar die al zo’n vijftien jaar allerlei fastfoodzaken in de stad runt. Hij is eigenaar van Chipsy Kingfilialen, heeft Mama Pancaketenten, een crêperie, meerdere ijswinkels, een New York Pizza en ook nog een hotel op de Beursstraat.

Een paar weken geleden bouwde hij een snoepwinkel in de Leidsestraat om tot eendjeswinkel: Mama Ducks Store. Wat hem dreef om over te stappen op de badeenden? “Horeca is gewoon niet leuk meer,” zegt Gadallah. “Er is geen personeel, de kosten zijn heel hoog, ik moet vaak voorraden weggooien. Eendjes ver­kopen is veel minder werk. En het is een vrolijk product.”

Het enige probleem met de badeenden is de verkrijgbaarheid, zegt Gadallah. In Mama Ducks Store is daarom een aantal Duitse merken te koop, naast wat merk­loze varianten. “Het is echt heel moeilijk om aan genoeg eenden te komen. Daarom wil ik nu ook zelf gaan produceren.” Welke tot nu toe het beste lopen? “Bob Marley, en de wereldstedeneenden. En, sorry dat ik het zeg, die met de middelvingers.”

Beeld Ivo van der Bent

Of de eendjes écht meer in het laatje brengen dan horeca is na een paar weken nog de vraag, maar Gadallah heeft vertrouwen in zijn nieuwe business. “Misschien verdien ik wat minder, maar ik heb ook minder hoofdpijn. Ik wil sowieso nog twee winkels in het centrum omgooien en ik ben ook in gesprek met Schiphol en Volendam. Ik ga helemaal los met die ducks.”

Toon van Wijk ziet de concurrentie met lede ogen toenemen, maar snapt het ook wel. “Ik onderneem al 35 jaar in de stad en heb alle trends voorbij zien komen: eerst waren het de geldwissel­kantoren, daarna telefoonwinkels, nutellazaken, snoepwinkels en nu de badeendjes. Ik wil alleen niet dat het product degradeert. Ik maak bijvoorbeeld absoluut geen eendjes met wapens, wietpijpjes of marihuanaplanten, of die seks hebben. Het eendje moet geweldloos, neutraal en apolitiek blijven.”

Papa Duck

Maar wat verklaart toch die populariteit van de badeend? Daar denkt kunstenaar Florentijn Hofman (45) wel een antwoord op te hebben. Hofman is beroemd geworden met Rubber Duck, een gigantische opblaasbare badeend. De eerste was in 2007 te zien in de Franse badplaats Saint-­Nazaire en was maar liefst 32 meter hoog. Zijn sculptuur is daarna neergestreken op wateren over de hele wereld en trok miljoenen kijkers.

Hofman, die in China overigens een rocksterrenstatus geniet en Papa Duck wordt genoemd, zag dat zijn werk in al die jaren veel losmaakte. “Ik maak natuurlijk geen échte badeend, maar een sterk uitvergroot object dat ik als katalysator laat werken. In Chili heb ik het kunstwerk bijvoorbeeld voor het martelschip van Pinochet neergelegd. Daar lag het dan te dobberen, met zijn oenige uiterlijk, en zette het die hele haven en geschiedenis in een ander daglicht. Mensen stonden ernaar te kijken met tranen in hun ogen.”

In de Amerikaanse stad Pittsburgh stonden bezoekers met duizenden aan de kant – “Het leek de Sinterklaasintocht wel.” – en in Japan renden ze er ‘in de zevende hemel’ heen. “Mensen worden ook gewoon heel blij van zo’n grote bad­eend in hun water.”

Beeld Ivo van der Bent

Zijn sculptuur heeft dan ook behoorlijk wat overeenkomsten met de kwaliteiten van het klassieke badeendje, zegt Hofman. “Het eendje kent geen grenzen, discrimineert niet, heeft geen politieke kleur. De badeend is gebaseerd op een pulletje, zo’n geel eendenkuikentje. Donzig, onschuldig, het waggelt, alles eraan is schattig. Dat ­uitstekende bekje en die uitvergrote ogen maken het nog kinderlijker. Daar kan je toch niets op tegen hebben?”

Daarnaast heeft de badeend ook nog een prettige associatie met het bad uit onze jeugd, denkt Hofman. “Een plek waar je ontspannen en zorgeloos bent en waar de eend je fantasie prikkelt. Al die dingen nestelen zich in je brein en maken dat je een fijn, nostalgisch gevoel krijgt. De badeend is onweerstaanbaar.”

Verhaal

In de Rubber Duck Store op het Rokin is het Zuid-Afrikaanse stel Deon (72) en Carola (59) Basson het daar roerend mee eens. Ze zijn gezwicht voor het Hollandse eendje, een cadeautje voor hun kleindochter van drie maanden. “Het is natuurlijk praktisch speelgoed voor een kleintje, maar ik vind het vooral leuk dat ik haar later ook nog wat over Nederland kan vertellen. Mijn voorouders komen namelijk uit Amsterdam,” zegt Deon.

Deon en Carola Basson: ‘Via dat eendje kan ik een heleboel uitleggen. Dat is toch fantastisch?’ Beeld Ivo van der Bent

“Hier, voor op de eend, staat een Delfts blauw paartje. Dan kan ik vertellen over hoe de Nederlanders in de 17de eeuw Chinees porselein wilden namaken. En de tulpen, die komen oorspronkelijk natuurlijk uit Turkije, en de kaas, ook heel belangrijk voor de Nederlandse economie… Zo kan ik haar via dat eendje een heleboel uitleggen. Dat is toch fantastisch?”

Terwijl het echtpaar zijn eendje afrekent en de zaak volloopt, lachen vader en dochter Van Wijk zich rot om de eendengekte in hun zaak. Toon: “Afgelopen zaterdag was het écht bizar: er stond gewoon een rij tot de deur. Echt Zara-, H&M-druk gewoon.” Beau-Claire: “Op zulke momenten appen we elkaar soms nog steeds: hoe kán dit nou?”

Beeld Ivo van der Bent

Grootgemaakt door Ernie De allereerste rubberen eendjes verschenen eind 19de eeuw. Ze waren gemaakt van het buigzame rubber dat Charles Goodyear (van het gelijknamige autobandenmerk) had uitgevonden. Die eendjes waren nogal zwaar en dreven ook niet; je kon er vooral in knijpen en bijten. De eerste echte badeend werd in 1931 vastgelegd: een rubber eendje dat water kon spuwen uit zijn snavel, om het badderen voor kinderen leuker te maken. Daarna werd in 1947 door beeldhouwer Peter Ganine patent aangevraagd voor een hol eendje van vinyl, geel met een rood snaveltje, dat piepte als je erin kneep. Zijn badeendje werd een enorm succes – hij verkocht er naar verluidt vijftig miljoen. Echt heel populair werd de badeend pas in 1970, toen Ernie in een aflevering van Sesamstraat een ode bracht aan zijn favoriete speelgoed en het lied Rubber Duckie een enorme hit werd. Badeenden zijn een geliefd verzamelobject. Het Guinness Book of World Records schrijft de grootste verzameling toe aan de Amerikaanse Charlotte Lee, die in haar huis een aparte kamer heeft ingericht voor haar 5631 eenden. Hoewel badeendjes vrijwel altijd van kunststof worden gemaakt, worden ze in het Engels nog consequent ‘rubber ducks’ genoemd.