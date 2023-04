Hobbybakkers gezocht: help de Voedselbank in Noord aan taart voor jarige kinderen

Beeld Shutterstock

Is Gebakplaats ontstaan omdat u zelf niet uitgebakken raakte?

“Ik ben hobbybakker, maar het idee is ontstaan door de populariteit van Heel Holland Bakt. Er zijn heel veel hobbybakkers die wel willen bakken, maar niet alles zelf willen opeten! En toevallig wilde mijn zoon Teun graag een website bouwen. Toen dachten we: we maken een marktplaats voor gebak.”

En u werkt ook samen met de Voedselbank in Amsterdam-Noord.

“We wilden er ook graag een goed doel aan koppelen. Dus zijn we gaan samenwerken met de Voedselbank in De Bilt, om jarige kinderen kosteloos mooie verjaardagstaarten te geven. Al snel kregen we de vraag: ‘Kan dit ook in Amsterdam?’ Dus toen is dat geregeld!”

Hoe werkt de samenwerking precies?

“Mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank in Noord kunnen daar aangeven dat zij graag een taart zouden willen als hun kind jarig is. Wij krijgen van de Voedselbank vervolgens een berichtje met de aanvragen en dan komt er een advertentie op Gebakplaats. Bij ons aangemelde hobbybakkers krijgen een bericht en kunnen dan reageren als ze tijd hebben om te bakken.”

Moet je een hele goede bakker zijn?

“Nee hoor, het motto is: iedereen moet kunnen meedoen. En we hebben veel behoefte aan hobbybakkers! Het zou leuk zijn als mensen ongeveer twee keer per jaar iets willen bakken. Het mogen trouwens ook cupcakes zijn, of iets anders.”

Dus over-de-top-taarten zijn welkom, maar het mag ook veel simpeler.

“Ja, een kind is superblij als het zo’n taart krijgt, maar het hoeft echt niet. Als ie maar feestelijk is, en lekker. Ieder kind verdient dat op zijn verjaardag.”

Hobbybakkers uit de regio Amsterdam kunnen zich aanmelden op het platform van Gebakplaats.