Historicus en schrijver Bianca Stigter: ‘Het is mijn diepste overtuiging dat alle mensen die in de stad wonen Amsterdammers zijn’

Bianca Stigter (57) is historicus, regisseur en schrijver van onder meer Atlas van een bezette stad, Amsterdam 1940-1945. Ze is gek op het ‘magische brouwsel’ van Yoghurt Barn en wil wel een keer naar de Amsterdam Dungeon.

Favoriete winkel

“Zwart op Wit in de Utrechtsestraat is zo’n boekwinkel waarvan je zou willen dat elke straat er eentje heeft. Ze hebben veel boeken over Amsterdam en over de Tweede Wereldoorlog, en verder kinderboeken, tijdschriften en allerlei mooie kleine uitgaves.”

Boekwinkel Zwart op wit. Beeld Nina Schollaardt

Restaurant

“Mijn achttiende verjaardag, de achttiende verjaardag van m’n dochter en zo’n beetje al het andere wat er te vieren viel, heb ik gevierd in Brasserie Van Baerle. Een klassieker. Ze hebben een fijne tuin en heerlijke garnalenkroketjes.”

Mooiste herinnering

“Een heel recente: tijdens het afgelopen Idfa draaide mijn film Three Minutes – A Lengthening in de grote zaal van Tuschinski. Dat is toch het meest bijzondere theater van Amsterdam. Ook bijzonder is dat het werd opgericht door de Pools-Joodse Abraham Tuschinski en mijn film gaat over een Joodse gemeenschap in Polen.”

Kerk

“De Oude Kerk is de beste plek om ruimte te ervaren. De leegte is zo mooi dat de meeste kunstenaars die daar exposeren hem in stand proberen te houden.”

De Oude Kerk. Beeld Nina Schollaardt

Mooiste brug

“Recent zijn een paar bruggen die nog geen naam hadden vernoemd naar verzetsvrouwen uit de Tweede Wereldoorlog. Zo is de brug bij het Tropenmuseum vernoemd naar Henriëtte Pimentel, tot 1943 de leidster van de crèche tegenover de Hollandsche Schouwburg. Geen bijzondere brug misschien, maar wel een bijzondere naam. Pimentel was een van de mensen die ervoor zorgden dat honderden Joodse kinderen konden onderduiken.”

Amsterdam voor kinderen

“Door mijn zoon heb ik de stad weer anders leren kennen. Dat nieuwe skatepark is heel leuk, op Zeeburgereiland. En toen hij wat kleiner was vond ik Jeugdland geweldig. Knutselen, klussen, aanrommelen: alles is daar mogelijk.”

Dit kan veel beter

“Afgelopen zomer fietste ik over een deel van, volgens mij, de Herengracht, waar geen geparkeerde auto’s stonden. Dat zag er zo geweldig uit! Mensen hadden er tafeltjes buiten gezet, waardoor het een soort voortuintjes waren geworden. Helemaal autovrij hoeft van mij niet, maar één gracht parkeervrij maken moet toch kunnen?”

Favoriete Amsterdammer

“Mijn vader, schrijver K. Schippers, die in augustus is overleden. Net als ik is hij een geboren en getogen Amsterdammer. Jarenlang was hij stadsdichter. Hij heeft me geleerd met verwondering naar de stad te kijken. In een willekeurige straat kon hij altijd wel iets onverwachts ontdekken.”

Speciaalzaak

“Een keer per maand haal ik yoghurtijs bij Yoghurt Barn. Dat is zo lekker, een soort magisch brouwsel. En bij Toko Ramee in de Ferdinand Bolstraat, een van de oudste toko’s van de stad, hebben ze heerlijke hete vis en tempeh manis.”

Yoghurt Barn. Beeld Nina Schollaardt

Museum

“Ik zou graag elke dag naar het Rijksmuseum gaan om steeds één kunstwerk goed te bekijken. De aardbeitjes van Coorte bijvoorbeeld, of de panelen uit de middeleeuwen over de Sint-Elisabethsvloed. Ik ben ook erg benieuwd naar het Slavernijmuseum dat gebouwd schijnt te gaan worden. Het zou goed zijn voor de stad als dat museum er komt, omdat het raakt aan de geschiedenis van heel veel Amsterdammers – en dus aan die van ons allemaal.”

Park

“Ik ben niet zozeer dol op een specifiek park, maar vind het geweldig dat de hele stad groener is geworden. Vroeger was een bruidssluier een bezienswaardigheid. Nu niet meer, en er bloeien overal stokrozen! Ook ligt er veel minder hondenpoep op straat.”

Wil altijd nog...

“Naar iets heel toeristisch als de Amsterdam Dungeon. Mensen die onze stad komen bekijken gaan naar dit soort plekken, maar Amsterdammers zelf vaak niet. Ik ben benieuwd hoe het daar is. Het valt vast heel erg tegen, maar misschien word ik wel verrast.”

Ik voel me Amsterdammer…

“Omdat iedereen zich Amsterdammer kan voelen. Het is mijn diepste overtuiging dat alle mensen die in de stad wonen Amsterdammers zijn. Iedereen hoort hier thuis.”