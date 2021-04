Hij, zij of hen: bij beautysalon ‘Je bent een Parel’ betaalt iedereen hetzelfde

Beautysalon Je bent een Parel. Beeld Susanne Stange

Ken je het gevoel dat je een schoonheidssalon binnenloopt, om je heen kijkt en denkt: iedereen hier heeft wittere tanden/langere wimpers/mooiere wenkbrauwen dan ik? Dat je over de drempel stapt en je je meteen een beetje ongemakkelijk voelt? Henriëtte Sandberg (30) wil koste wat het kost voorkomen dat haar klanten dit ervaren. Mannen, vrouwen en alles daartussenin: bij beautysalon Je bent een Parel is iedereen welkom.

In de ruime zaak in de Herenstraat heerst een haast huiselijke sfeer. Op de vloer liggen tapijten, op de houten tafels staan kamerplanten en verse bloemen. Terwijl je wacht op een manicure, een knipbeurt of een wax, krijg je een kopje koffie en mag je plaatsnemen op een bankje met vrolijk gekleurde kussens.

Sandberg werkte als juridisch consultant, tot ze besefte dat ze van achter de computer zitten niet gelukkig werd. Midden in coronatijd zegde ze haar baan op en begon ze haar eigen zaak. Sandberg: “Ik mis denk ik een soort angst-gen.”

Over het bedrijfsplan goot ze een flinke scheut idealisme. Zo zijn bijna alle producten die ze gebruikt veganistisch en ontwikkeld zonder dierproeven. De prijzen zijn gender­neutraal. Of je je nou identificeert als man, vrouw of iets anders: een brazilian wax kost €39,95; knippen, wassen en drogen is €34,95.

Het belangrijkste voor Sandberg is dat haar klanten zich fijn voelen. Daarom heeft ze ook nooit getwijfeld over de naam voor haar nieuwe zaak: “Iedereen kan hier een parel zijn.”

Beautysalon Je bent een Parel Herenstraat 15 parel.amsterdam

