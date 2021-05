Hij tatoeëerde ontelbaar veel Ajaxlogo’s – zelf heeft hij een op zijn enkel

Beeld Shutterstock

U bent ook supporter. Heeft u een Ajaxtattoo?

“Ik heb het nieuwe, grafische Ajax­logo op de binnenkant van mijn enkel. Ik heb zeven jaar in Amerika gewoond en op een gegeven moment had ik echt heimwee. Toen heb ik deze laten zetten, door een Amerikaan. Die was ook voor Ajax – had een tijd in Nederland gewoond. We hebben toen elkaar tegelijkertijd een Ajaxtattoo gegeven.”

Maar dat is niet de enige die u ooit zette.

“Ik heb ontelbaar veel Ajaxtatoeages gezet. Vroeger hing ik ook wel in het clubhuis en zette ik veel tatoeages bij de echte hardekernfans. Ik heb zelfs een keer samen met Henk in het honk zitten tatoeëren. Tijdens de wedstrijd dat Ajax z’n dertigste landstitel won. Wanneer ze scoorden bewoog die hele tribune op en neer, moest ik echt even stoppen.”

Had u veel klanten, die wedstrijd?

“Ja best, en ook vooral daarna. We hebben nog maanden die drie sterren gezet. Op een gegeven moment kon ik geen ster meer zien. Nu zullen er vast ook weer veel mensen komen vragen om een Ajax­tatoeage.”

Wat is de mooiste Ajaxtattoo die u ooit zag?

“Ik vind het tof als het een groter Amsterdamthema heeft, een stadsgezicht. Ajax is Amsterdam. Met alleen het logo zijn je opties toch beperkter. Het is eigenlijk ook een heel maf ding, dat oude logo. In die hoed van Ajax zit nog een centaur en daar staat dan iemand anders weer iets raars naast te doen.”

Kunt u het blind tekenen inmiddels?

“Nee, dat niet. Ik zou misschien wel in de buurt komen, maar hij moet écht kloppen.”