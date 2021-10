Hij maakte in een uur een bar en is de beste klusser van de regio Amsterdam

Beeld Shutterstock

U heeft gouden handen.

“Ja, daar lijkt het op, hè?”

Wat bewoog u tot competitief klussen?

“Een aantal jaren geleden was ik met vrienden bij de Beste Klusser van Nederland-competitie van Hornbach en had ik een grote mond. ‘Wacht maar, straks zie je die kop van míj op die billboards.’ Tja, dan kun je er niet meer onderuit. Mijn vrouw had me stiekem opgeven.”

Hoe trok u de aandacht van de jury?

“Ik heb mijn hele benedenverdieping verbouwd. Ik wilde vloerverwarming aanleggen en nieuw laminaat, maar als je zoiets doet, moet je ook de muren opnieuw sauzen. En toen ik eenmaal bezig was, zei mijn vrouw: ‘Ho, mag ik dan ook een nieuwe keuken?’ Vervolgens dacht ik: ach, dan pak ik dat wc’tje ook even mee. Mensen waren daar wel van onder de indruk.”

En toen won u de regionale finale.

“Ja, we kregen materialen thuis geleverd en een uur om iets te maken ‘waar je op of aan een drankje kunt drinken’. Ik maakte een bar en won door mijn economische gebruik van tijd. Maar wat je in een uur maakt is natuurlijk niet écht mooi, en eerlijk gezegd ziet mijn vrouw dat ding graag binnenkort verdwijnen.”

Maar de race is nog niet helemaal ­gelopen.

“Ik heb regio Amsterdam alvast ­gewonnen, nu nog de grote landelijke finale. Ik hoop van harte dat ik een van de vier ben die het tot de eindstrijd schopt.”

Aan welk gereedschap had u het meeste?

“De slagmoersleutel, in mijn wereld – ik ben onderhoudsmonteur – bekend als de prrrt-prrrt. Die van Makita is heel goed en onmisbaar.”