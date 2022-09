Hij is een van de drijvende krachten achter de Europese wederopstanding van Ajax

Leo van Wijk (75) is een leven lang Ajacied. De Amsterdammer diende de club op vele manieren en werd eind vorig jaar benoemd tot erelid. De oud-topman van de KLM is een van de drijvende krachten achter de Europese wederopstanding van Ajax. ‘In het voetbal ligt alles onder een vergrootglas.’

De dag van Leo van Wijk begint met sport. Fietsen, roeien, yoga – het rekken en strekken van de juiste spieren. Samen met zijn vrouw Hetty brengt hij drie kwartier tot een uur door in hun eigen gym. Ruim twintig jaar woont Van Wijk met zijn vrouw in de Algarve. Wat begon met een korte golfvakantie eindigde tien jaar geleden in een permanent verblijf in zuidelijk Portugal.

In zijn werkzame leven maakte Van Wijk veel uren. Maar een workaholic? Nee, zo zou hij zichzelf niet omschrijven. “Ik kon ook zonder. Nu heb ik alles volledig losgelaten. Ik doe helemaal niks. Luieren en kuieren. Beetje golfen. En ik fitness dus bijna elke ochtend. Ik heb het nodig, die fysieke inspanning. Ik ben zeer eerzuchtig en competitief ingesteld, ik wil altijd winnen. Ik ben Ajacied.”

Van wie heeft u dat?

“Van mijn vader, die was minstens zo erg.”

Uit wat voor nest komt u?

“Uit een sportief nest. Mijn vader was voor de oorlog een van de betere keepers van Nederland, Dick van Wijk. Hij speelde bij Zeeburgia. Heeft het Nederlands C-elftal nog gehaald. Als klein kind ging ik met hem mee, met mijn broer Tjapko.”

“Mijn vader was technisch tekenaar bij Werkspoor. Mijn moeder, die ook altijd heeft gesport, had diverse administratieve functies op school en bij de Bijenkorf. Voor ons kinderen was het: school en daarna voetballen tot etenstijd. En dan moest er ’s avonds weer getraind worden.”

“Ik ben geboren op de Arntzeniusweg, dicht bij Zeeburgia. We zijn later verhuisd naar de Weidestraat, tegenover De Meer, waar Johan Cruijff is gaan wonen toen zijn vader overleden was. Zijn moeder Nel woonde onder de zus van mijn moeder. Betondorp was een dorp in de stad. Het was begrensd aan alle kanten: de ringvaart, Duivendrecht, de begraafplaats en Ajax. Je woonde in de stad en toch niet. Er was veel groen, laagbouw, geen auto’s op straat. Het was een van de rooie dorpen in de naoorlogse tijd. Op 1 mei gingen de rode vlaggen uit. Mijn ouders waren socialistisch, maar niet fanatiek.”

“Ik was als kind al gedreven: ik wilde bij Ajax voetballen. Mijn vader kende mensen bij de club. Ik mocht een proefwedstrijd spelen. Ik kwam in hetzelfde elftal terecht als Johan. Bij de welpen, zo heette dat toen.”

Wat voor rol speelde Ajax in de buurt?

“Eens per veertien dagen stond het vol met auto’s. Wie niet van voetbal hield, had daar de pest over in. Er was geen bijzondere band tussen Betondorp en Ajax. Het merendeel van de supporters kwam niet uit Amsterdam, toen al niet. Maar als je Ajacied was, was je het hele jaar op de club te vinden. In de winter voetbalden we, ’s zomers gingen we honkballen.”

“Johan honkbalde ook, maar als voetbaltalent was hij uitzonderlijk, dat zagen wij ook wel. Maar een toekomstige wereldster? Nee, daar hadden we geen idee van, dat zoiets mogelijk was.”

Honkbaljeugd van Ajax, met linksboven Leo van Wijk en linksonder Johan Cruijff (Amsterdam, 1961). Beeld Privéarchief Leo van Wijk

U was beter in honkbal?

“Als honkballer kon ik de top bereiken. Ik krijg geregeld de opmerking: jij hebt het als voetballer niet gehaald bij Ajax. Maar Johan zei altijd: als je bij Ajax in de A1 hebt gespeeld, kan je voetballen. Sommige jongens konden de druk bij Ajax niet aan, dat was toen zo en dat is nog steeds zo. Maar voor mij was Ajax een warm bad. Ik had geen Bobby Haarms nodig om mij achter de vodden te zitten.”

“Ik heb twaalf jaar op het hoogste niveau gehonkbald bij Ajax. We deelden het veld met OVVO, op Midddenmeer. In de hoofdklasse moest je op een Amerikaans veld spelen, met een werpheuvel. Dat kon niet bij Ajax. De ene dag speelde OVVO, de andere dag wij. Ik herinner me mijn eerste wedstrijd nog goed. In het Pim Mulierstadion in Haarlem. Ik was zestien jaar. We stonden 8-0 achter tegen Haarlem Nicols. In de zevende inning mocht ik erin. Ik sloeg de bal het stadion uit. Homerun.”

Leo van Wijk wordt onthaald door zijn ploeggenoten van Ajax honkbal nadat hij bij zijn debuut een homerun heeft geslagen (Haarlem, 1963). Beeld Privéarchief Leo van Wijk

Heeft u het Nederlands team gehaald?

“Nee, ik studeerde econometrie en ik probeerde een beetje te genieten van het studentenleven. Ik kwam op de universiteit in een ander wereldje terecht. Aan het eind van de hbs dacht ik: wat nu? Dat ik meer dan gemiddeld kon leren was evident. Natuurkunde of scheikunde vond ik te saai. Het laatste jaar had ik facultatief economie gedaan, dat vond ik interessant. Ik kreeg een artikel onder ogen van professor Heertje in Het Parool, die lazen wij thuis. De kop boven de column was: ‘Als je econometrie wil studeren moet je goed kunnen fietsen’. Dat trok mijn aandacht. De uitleg was verrassend. Je had twee faculteiten: wiskunde op Roeterseiland en economie in de Oudemanhuispoort. Als je op tijd wilde zijn, moest je hard trappen.”

“Econometrie was een tamelijk onbekend vak op dat moment. De studie was niet mis, maar uiteindelijk ging ook dat me makkelijk af. En het paste goed bij mijn karakter. Mijn vader zag een accountant in mij, maar daarbij kijk je terug, ik kijk liever vooruit. Het verleden interesseert me niet zo, want dat ken ik al. Het leukste is ontdekken wat je nog kan doen en gaat doen. Nostalgie en melancholie zijn mij vreemd.”

Dan woont u in het verkeerde land.

Lacht: “Fado vind ik wel mooi.”

Leo van Wijk is trouw in zijn relaties. Drie langdurige verbintenissen is hij aangegaan in zijn leven: met zijn vrouw, met wie hij inmiddels 55 jaar samen is, Ajax, en KLM. Zijn oudste relatie is die met Ajax. Een functie heeft hij niet meer bij de club. Na zijn aftreden als voorzitter van de raad van commissarissen benoemde de vereniging hem tot erelid. Bij KLM nam hij vijftien jaar geleden afscheid. Dat boek is dicht, zegt hij stellig. “Ik kom er nog wel eens, als iemand afscheid neemt, maar raak er niet opgewonden van. Ik volg het nieuws rondom het bedrijf wel, maar ik heb niet de geringste behoefte om nog eens iemand te bellen. Life goes on.”

“Ik heb een geweldige tijd gehad bij KLM, een club die heel goed is in het opleiden van mensen. Ik heb mezelf geweldig kunnen ontwikkelen. Op een dag kreeg ik de vraag gesteld: wil je hoofd worden van de vrachtafdeling? Er werkten 650 mensen, 44 verschillende nationaliteiten, in wisseldienst. Ik wist niets van vracht en van de afhandeling van vliegtuigen en ineens werd ik daar de baas van.”

“Ik heb het op mijn eigen manier gedaan. Personeel noemde me gewoon bij mijn voornaam. Jaren later, toen ik president was van de club, liep ik nog wel eens binnen bij de vrachtafdeling. Als ik dan oudgedienden tegen het lijf liep, zeiden ze nog steeds: ‘Hé Leo.’ Geen probleem. Ik was wel hun baas, maar niet door afstand te creëren. Ik was gewoon een Amsterdamse jongen die ze lik op stuk gaf als dat nodig was.”

Dat klinkt weinig ‘presidentieel’.

“Je moet in verschillende werelden kunnen leven, en daartussen snel kunnen schakelen. Ik verkeerde in steeds wisselende kringen. Met de huidige president van China, Xi Jinping, heb ik overleg gevoerd en uiteindelijk een deal gesloten over samenwerking met China Eastern. Ook in dat gezelschap was ik op mijn gemak. Niet geforceerd.”

“Zo heb ik prinses Amalia nog het vliegtuig ingedragen. De koninklijke familie vloog met ons naar Argentinië. Het was gebruikelijk om hen uitgeleide te doen. Kwam Máxima aan met een tas in de ene hand en een maxicosi in de andere. Ik zei: ‘Geeft u die maar aan mij, ik heb zeven kleinzoons, ik weet hoe het werkt.’ Thuis was ik ook geen president-directeur. Gelukkig. Voordat ik ’s ochtends de deur uitliep, riep mijn vrouw vaak: zet de vuilniszak buiten en neem gelijk de hond even mee.”

U staat niet graag in het middelpunt van de belangstelling?

“Ik ben van nature verlegen. Praten over mezelf doe ik met lichte tegenzin. Dat was best onhandig in mijn werk. Ik vond het in het begin lastig om interviews te geven of om groepen mensen toe te spreken. Ik heb een modus gevonden om mij daar comfortabel bij te voelen. Maar als er iets is wat ik niet mis, is het praten over mezelf.”

“Het is een van de redenen om in Portugal te wonen: hier ben ik niemand. Net als toen ik werd geboren. Ik heb het met Johan ook meer dan eens meegemaakt: die kon zich nergens vertonen en zichzelf zijn. Als we samen praatten, waren we jongens uit Betondorp. In het openbaar had hij toch wel een pantser om zich heen. Ik keek ernaar met herkenning, en het voelde ongemakkelijk. Johan moest thuis ook het vuilnis buiten zetten. En dat wilde hij ook.”

Op welke voet stonden jullie?

“We waren geen grote vrienden. We hadden respect voor elkaar en we deelden iets gemeenschappelijks: twee jochies uit hetzelfde Amsterdamse buurtje waarvan de een wereldster is geworden als voetballer en de ander het heeft geschopt tot president-directeur van KLM. Wat we hebben bereikt is mooi, maar als mens zijn we er niet door veranderd.”

Bent u bij vijf jaar geleden bij zijn uitvaart geweest?

“Nee.”

Waarom niet?

“Ik heb geen uitnodiging gekregen, en ik had geen behoefte me daar te vertonen. Op het laatst hadden we een verschil van inzicht, op z’n zachtst gezegd. We waren niet meer on speaking terms. Johan heeft bij Ajax getracht de raad van commissarissen, waarvan ik deel uitmaakte, onderuit te halen. Kort daarvoor had ik juist met hem gesproken over hoe we de problemen zouden aanpakken. Het technisch hart, een geesteskind van Johan, functioneerde niet. Hans Weijers, de voorzitter van de rvc, vond het lastig om in te grijpen. Ik zei tegen Johan: over een paar maanden neem ik het stokje over van Hans Wijers, zoals afgesproken. Geef het even de tijd, dan los ik het op.”

“Achter mijn rug om is Johan vervolgens naar verenigingsvoorzitter Hennie Henrichs gegaan met de vraag of hij de rvc niet kon afzetten. Ik heb Johan daarop gebeld, en nog eens, maar hij nam niet op. Dat was bij Johan niet ongebruikelijk. Later vernam ik via de media dat hij ziek was. Ik wilde toen geen ruzie maken. Maar ik vond het geen fraaie streek van hem.”

Pijnlijk?

“Nee, wel zonde. Ik begreep niet wat hem motiveerde. En ik had liever gehad dat hij me zijn grieven rechtstreeks had verteld. Maar het paste ook wel bij de manier zoals ik Johan heb leren kennen: onnavolgbaar, en altijd zijn eigen pad volgend.”

De fluwelen revolutie en de nasleep daarvan moet ook voor u een van de meest bizarre episodes zijn geweest in de geschiedenis van de club?

“Ik loop al vijfenzestig jaar mee bij Ajax, waarvan vijftig jaar bestuurlijk, ik weet hoe dergelijke situaties kunnen ontstaan, met kampen en stromingen. Ik zag het als commissaris als mijn taak om de NV en de vereniging te verbinden. Er is een enorme puinzooi ontstaan nadat de rvc onder leiding van Uri Coronel was opgestapt. Johan kwam daarna in de nieuwe rvc en hij is gepiepeld door de andere commissarissen. Achter zijn rug om is getracht Louis van Gaal als algemeen directeur aan te stellen. Dat mondde uit in een rechtszaak. Ik zei tegen Hennie Henrichs: ik zit in Portugal, maar er komt een moment dat het stof is neergedwarreld en er een nieuwe rvc moet komen. Dan kun je me bellen, dan ben ik er voor de club.”

Inmiddels is het technisch hart ter ziele en is alleen de door u aangestelde Edwin van der Sar nog in functie.

“Hans Wijers en ik hebben Edwin van der Sar medio 2012 benaderd tijdens een lunch in Noordwijk. Johan wilde graag oud-voetballers in de leiding hebben, en we streefden naar een Bayern Münchenmodel – met veel voetbalknowhow in de organisatie. Edwin volgde een opleiding aan de Johan Cruijff University en wilde niet de kant van de techniek op in het voetbal. Hij had wel bestuurlijke ondersteuning nodig, dat benadrukte hij, en daar konden wij voor zorgen.”

“Hij begon in de commercie. We moesten vanuit het technisch hart alleen nog een vooruitgeschoven pion in de directie hebben. Dennis Bergkamp en Wim Jonk ambieerden dat niet. Marc Overmars was de meest voor de hand liggende kandidaat. Johan ging akkoord, Edwin, Dennis en Wim vonden het prima. Maar het technisch hart liep van geen kanten.”

Die strubbelingen leidden eind 2015 tot het vertrek van Wim Jonk en met hem ook adviseur Johan Cruijff.

“Als in de driehoek technisch hart-directie-Cruijff zó veel ruis op de lijn zit en de club onbestuurbaar wordt, moet de raad van commissarissen ingrijpen. Het ging niet om individuele kwaliteit van de betrokkenen, maar alles valt of staat met de bereidheid om samen te werken. Jonk schoof niet meer aan bij vergaderingen van het technisch hart en wilde rechtstreeks met de rvc communiceren. Een werknemer die geen verantwoording aflegt aan de directie, dat is niet alleen juridisch onjuist maar ook onuitvoerbaar. Er was een patstelling tussen Jonk en de overige leden van het technisch hart. Johan zei: kies voor Jonk. Wij vonden van niet.”

Ajax heeft het financiële beleid na het ontmantelen van het technisch hart en het vertrek van Johan Cruijff flink gewijzigd. Vanwaar die koerswijziging?

“We hebben een vergadering uitgeschreven waarbij onder anderen Hennie Henrichs, voormalig voorzitter en Ajax-erelid Michael van Praag, oud-penningmeester Arie van Os, commercieel directeur Menno Geelen en Edwin van der Sar aanwezig waren. En daarin is de ambitie uitgesproken om met Ajax aan te haken bij de Europese top. Dan moet je prestaties leveren en die moeten consistent zijn. Vrij vertaald: je moet ernaar streven om jaarlijks te overwinteren in de Champions League.”

“Na vier landstitels onder Frank de Boer was de financiële armslag er om budgetten en salarissen te verhogen en te investeren in topkwaliteit. In die fase zei ik tegen Marc Overmars: dit zijn de financiële kaders, jij moet het invullen. Het beleid werpt zijn vruchten af.”

Hoe is uw band nu met de club?

“Goed, ik ben er niet zo vaak. Ik ben eind vorig jaar erelid gemaakt, daar ben ik heel trots op. Ik heb de afgelopen maanden nog wel contact gehad met Frank Eijken van de bestuursraad, en met de commissarissen Leen Meijaard en Ernst Ligthart. Met mijn kennis kan ik mensen soms wat influisteren. Ook na de affaire-Overmars, een vanuit meerdere opzichten pijnlijke zaak. Pijnlijk vooral voor de vrouwen die erbij betrokken waren. Het individu is altijd kwetsbaarder dan de organisatie. Ajax overleeft zo’n storm, al kost het tijd. Een leidinggevende moet zorgen dat hij het oplost. Zonder emotie gaat dat niet. Het mag niet klinisch, maar ook niet te emotioneel, anders kom je niet vooruit.”

Dat is moeilijk uit te bannen in het voetbal: de emotie.

“Ook bij KLM heb ik mensen moeten ontslaan vanwege vormen van grensoverschrijdend gedrag. Waar gebeurt dat niet? Maar bij KLM is dat veel makkelijker binnen de entiteit te houden. In het voetbal ligt alles onder een vergrootglas. Iedereen die het verschil niet ziet tussen een bedrijf en een voetbalclub gaat voor gaas. Het is zonneklaar: na een paar goede jaren gaat het bij Ajax altijd weer een paar jaar minder, of bestuurlijk óf sportief en in het slechtste geval allebei. Als je daar niet tegen kunt, moet je geen leidinggevende functie bij deze prachtclub aanvaarden.”

Leo van Wijk, 18 oktober 1946, Amsterdam 1957 Lid van Ajax

1963 Debuut als honkballer in Ajax 1

1963-1971 Studie econometrie aan de UvA

1971 Dienstbetrekking KLM automatisering

1979-1991 Hoofd vrachtvervoer, hoofd marketing, directeur KLM

1997-2007 President-directeur KLM

2007 Benoemd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

2012 Lid raad van commissarissen Ajax

2016-2018 Voorzitter raad van commissarissen

2021 Benoemd tot erelid van Ajax Leo van Wijk woont in de Portugese Algarve. Hij is al 55 jaar samen met zijn vrouw Hetty. Zij hebben een dochter en een zoon en zeven kleinzoons.

