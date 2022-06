Hij fabriceert de Stolpersteine, en heeft een lange wachtlijst: ‘Tijdens het maken stop ik mijn gevoel weg’

1404 Stolpersteine in Amsterdam

De eerste Stolpersteine, ook wel struikelstenen genoemd, in Nederland werden in 2007 in het Drentse plaatsje Borne gelegd. Inmiddels zijn er in die vijftien jaar 10.600 stenen geplaatst. In de Amsterdamse straten, voornamelijk in de stadsdelen Zuid, Oost en het Centrum, liggen er sinds deze week nu welgeteld 1404 stenen.

Na Nederland kwamen er ook aanvragen uit vele andere Europese landen. In 2013 kwam daar Rusland bij, Litouwen (in 2016), Letland (in 2017) en sinds mei van dit jaar zijn er ook stenen gelegd in het Verenigd Koninkrijk en Ierland.

Een steen kost in Amsterdam 150 euro. In Rotterdam is dat iets duurder. “Dat komt omdat er in Rotterdam een extra anker aan bevestigd wordt, omdat ze soms gestolen worden,” zegt Stukenberg.

Vorig jaar bleek echter een steen in de Indische Buurt te zijn verdwenen. Wie dat heeft gedaan, is nog steeds niet bekend. Ook werden vorig jaar door bouwvakkers per ongeluk Stolpersteine verwijderd tijdens het opknappen van de Sarphatistraat. Een bewoonster zag de stenen op een hoop liggen en belde naar de stichting.

In het verleden waren er ook een aantal keer protesten van bewoners die geen struikelsteen voor hun deur wilden. De stenen zijn er wel gekomen, maar iets verder van de bewuste woningen geplaatst.

Behalve de stenen kunnen organisaties, instellingen, scholen en bedrijven ook een ‘struikeldrempel’ bestellen. Een docent van het Barlaeus Gymnasium heeft een aanvraag ingediend voor een drempel voor de vijf Joodse docenten die ontslagen zijn tijdens de oorlog en de 65 Joodse leerlingen die de school op last van de bezetter moesten verlaten.