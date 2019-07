Hier kijk je de WK-finale van de Oranjevrouwen

Meneer Nieges

Waterfanaten kunnen terecht bij Meneer Nieges waar er naast een feestje op het land ook een duik in het water op de planning staat. Meneer Nieges roept op: ‘zondag gaan we los, zondag springen we de gracht in, zondag halen we die mooie cup naar Nederland, zondag zijn we WERELDKAMPIOEN.’

Cafe Schinkelhaven

Wie na een zondagmiddag in het Vondelpark op zoek is naar een goede locatie om de WK-finale te bekijken, is bij Café Schinkelhaven op de goede plek. Gelokaliseerd vlak onder het park aan de Amstelveenseweg, is het de perfecte combinatie.

Strandzuid

Voor de strandliefhebbers is er Strandzuid. Hier kun je de Oranjevrouwen aanmoedigen met je voeten in het zand en genietend van de zomerzon. En als het aan Strandzuid ligt natuurlijk ook in een oranje (bad)outfit.

Tapmarin

De supporters die liever de wedstrijd volgen in een bruine kroeg zijn bij Tapmarin op de goede plek. De ‘tapperij happerij’ is al 48 jaar een fenomeen aan de Van Woustraat.

Q-factory

In de Q-factory, dat zichzelf de grootste kroeg van Amsterdam noemt, hangt een ‘mega groot scherm’ waarop de WK-finale wordt vertoond.

De Balie

Ook bij De Balie kun je natuurlijk de finale kijken. Daar wordt bij elk goal een gratis rondje bitterballen uitgedeeld.

Mocht je nog een locatie weten, stuur dan een e-mail naar nieuwsdienst@parool.nl.