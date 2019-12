Hier kijk je Ajax-Valencia op een groot scherm

Donny van de Beek. Beeld AFP

Pathé Arena

Het duel is al maanden uitverkocht, maar wie toch in de buurt van het kolkende stadion wil kijken, kan terecht bij Pathé Arena. De bioscoop verkoopt tickets voor 5 euro, flink goedkoper dan een normaal avondje naar de bios. De deuren van Pathé gaan om 20.30 uur open. Genoeg tijd om nog even de sfeer te proeven op de Arena Boulevard.

Arena Boulevard 600

Ziggo Dome

Ook de Ziggo Dome organiseert een zogeheten viewing party. Inmiddels zijn er al 10.000 kaarten verkocht voor het feestje met verschillende artiesten en oud-spelers. Kaartjes voor het event zijn rond de 20 euro. Er is een kans dat je een aantal verdwaalde Valenciafans tegenkomt: het Spaanse radioprogramma El Partidazo de COPE sprak met een aantal supporters die dachten een kaartje voor de wedstrijd te hebben gekocht, maar eigenlijk een kaartje voor de Ziggo Dome hadden aangeschaft. Ajax heeft inmiddels aangeboden om de teleurgestelde Spanjaarden hun geld terug te geven.

De Passage 100

Skatecafé

In Noord kun je met je vrienden terecht bij het Skatecafé, want ook hier staat de wedstrijd op groot scherm aan. En je kunt hier voor de wedstrijd nog even een goede bodem leggen: tussen 19.00 en 20.00 uur kun je aanschuiven voor een hamburger of vegaburger. Voor het eten moet je van tevoren wel even reserveren.

Gedempt Hamerkanaal 42

Kopstootbar

Een groot scherm, een speciaal Ajaxshotje en een snel avondmaal: bij de Kopstootbar zit je dinsdag helemaal goed. Als je komt eten, doe je er wel slim aan even te reserveren. Voor 9 euro krijg je een curry (vega of kip) en een speciaalbiertje.

Marnixstraat 429

Café Kuijper

Waar beter om Ajax te kijken dan in de leukste voetbalkroeg van Noord-Holland? Café Kuijper in Oost zendt traditiegetrouw alle wedstrijden van Ajax uit. De sfeer in dit bruine café is altijd goed: volgens de eigenaar breekt er tijdens de wedstrijd vaak spontaan gezang uit.

Linnaeusstraat 79

Café Kuijper. Beeld Joost Lebesque

Q-factory

Zin om in een kroeg te kijken, maar ben je met een grote groep vrienden? Ga dan naar de Q-factory, die bij wedstrijden van Ajax speciaal wordt omgebouwd tot de ‘Grootste kroeg van Nederland’. Kaartjes zijn te koop voor 3,45 euro. Voor die prijs krijg je toegang en een eerste drankje.

Atlantisplein 1

Tapmarin

Bij Tapperij Tapmarin is het altijd feest – en dan vooral als Ajax speelt. Wat je kunt verwachten in deze bijna vijftig jaar oude kroeg: koud bier, weinig poeha en een groot scherm.

Van Woustraat 130

Chin Chin Club

Om de trots van Amsterdam aan te moedigen verandert de Chin Chin Club dinsdagavond vanaf 20.00 uur in een moderne voetbalkantine met maar liefst vijf schermen, confetti en de nodige Hollandse meezingers.

Rozengracht 133

Chin Chin Club. Beeld Carly Wollaert

Alvast in de stemming komen? Lees hier alle ontwikkelingen rondom Ajax.