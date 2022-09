Hier in de Bijlmer scoor je de lekkerste oer-Hollandse frikandellen

Beeld Getty Images

De G-buurt: Cafetaria Ganzenpoort

Voor de ‘snackie’ van Ganze staan altijd reigers te loeren. Je kunt het ze niet kwalijk nemen, want de gefrituurde kippenvleugels van deze zaak zijn lokaal wereldberoemd. Die liggen vers in de vitrine te wachten en doen je twijfelen of je echt alleen nasi, roti of biryani wilt bestellen. Óf de frikandel met ketchup, die hier voor 1,80 euro over de toonbank gaat. Deze wordt voor je opengesneden en met de rode tomatensaus gevuld. Door de alomtegenwoordige kiparoma in de zaak is het alsof je twee snacks tegelijk eet.

De D-buurt: World of Food

In deze tot foodhallen omgetoverde parkeergarage brengen vele culinair ondernemers uit Zuidoost hun roti, johnny cake en fufu aan de hongerige man. Het klinkt als vloeken in de kerk, maar naar een simpele frikandel is het hier zoeken tot je van de trek een ons weegt. World of Food gaat in 2023 tegen de grond om plaats te maken voor een nieuw, permanent onderkomen. Naast de parkeergarage zijn er al appartementen in aanbouw. Het is te hopen dat er in de bouwplannen rekening is gehouden met frikandellenfans.

De E-buurt: Snackwagen Oranje

De E-Buurt kent weinig eetgelegenheden. Hoe anders was dat toen vanaf de jaren negentig de beroemde Surinaams-Nederlandse Patrick Rechards zijn barbecuecatering runde vanuit de inmiddels gesloopte flat Eeftink. Gelukkig vind je net over de grens met Diemen Snackwagen Oranje, naast de Hogeschool Inholland. De wagen staat bij buurtbewoners, studenten en kantoorlui bekend om de döner kebabs en de broodjes falafel. Maar voor 1,50 euro bestel je er ook een opvallend egale frikandel, met ketchup eroverheen én ernaast in het bakje.

De F-buurt/Amsterdamse Poort: King Döner

Tot 1986 had de F-buurt een eigen winkelcentrum (Fazantenhof) waar je vast en zeker frikandellen kon scoren. Tegenwoordig zijn de Bijlmernaars hier aangewezen op de Shopperhal in de naastgelegen Amsterdamse Poort. De Shopperhal is een overdekt winkelcentrum en herbergt vele eetzaken, waaronder de King Döner. Deze specialist in mixed grillschotels serveert ook frikandellen, al zijn die niet te vinden op de grote menuborden. Voor 2,25 euro krijg je een ietwat dunne variant met ketchup. Hoe dan ook is het een goed excuus om de nog authentieke Shopperhal te bezoeken, want er staat een ingrijpende renovatie op de planning.

De H-buurt: Snackbar Kraampje

Snackbar Kraampje kijkt uit op de Karspeldreef en links en rechts achter de aanhangwagen doemen de flats Huigenbos en Hakfort op. In het hevig gesloopte en gerenoveerde stadsdeel is deze aanblik een herinnering aan de originele Bijlmerarchitectuur. Door de buurtkinderen wordt een van de snackbarhouders steevast ‘kameraad’ genoemd. ‘Wat zei ik over “ey kameraad”?’, dient hij een vrijpostig ventje van repliek. ‘Meneer Kameraad’, corrigeert het kind zichzelf. Meneer Kameraads frikandel gaat voor 2,10 euro over de toonbank, inclusief 20 cent pintransactiekosten en ketchup.

De K-buurt: Anytyme rawal

Zo onder de rook van metrostation Kraaiennest voelt Anytyme Rawal niet als een vestiging van een landelijke franchiseketen. De cafetaria is zelfs zo buurteigen dat je er zomaar een bekende tegenkomt die graag de frikandel van 1,60 euro voor je afrekent. Je merkt pas dat hier een groot bedrijf achter zit als je te horen krijgt dat ketchup 1,50 extra kost. Opvallend is ook dat je de snack los in een bruin zakje meekrijgt. En zonder ketchup is het toch wat lastiger te verorberen.

De Venserpolder: SH Snacks

In dit deel van de Bijlmer spant de Ernos de snackbarkroon, maar vanuit metrostation Venserpolder stuit je eerst op een kraampje met een levensgrote poster van een frikandel en een bakje ketchup. SH Snacks (op het uithangbord staat S-A Snacks) huist in een witte container met koningsblauwe accenten. ‘Gelijk opeten?’, vraagt de sympathieke verkoper van achter tralies en glas. ‘Dan snijd ik voor je in stukkies.’ De service, de ketchup en het houten vorkje zitten inbegrepen bij de prijs van 2,30 euro.

Wat maakt een goede snackbarfrikandel? Luc Hecker (61) werkt als productinnovator bij Van Geloven, eigenaar van twaalf snackmerken waaronder Mora en Van Dobben. Aan de Nederlandse supermarkten levert Mora volgens Hecker 49,5 procent van alle frikandellen en volgens hem is Van Lieshout, een ander snackmerk, veruit de marktleider in de horecafrikandellen. Verschillen supermarkt- en snackbarfrikandellen van elkaar?

Hecker: “Snackbarfrikandellen zijn dikker en langer en daardoor groter en zwaarder.” Wat is een goede frikandel?

Hecker: “In mijn ogen heeft een goede frikandel een goede beet en is niet te slap, je ervaart hem tussen je tanden en dat is belangrijk. Je mag ook ervaren dat het vezelrijk en sappig is. Je proeft de peper, nootmuskaat en foelie in combinatie met de uiensmaak. Een goede frikandel mag ook rimpelig zijn, niet strak als een knakworst. Je herkent hem aan de goudbruine kleur.” Hecker is bij Van Geloven verantwoordelijk voor de innovatie van bestaande producten en de ontwikkeling van nieuwe snacks, zoals vleesalternatieven. Tot nu toe is het volgens Hecker nog lastig om de smaak en de beet van frikandellen op vegetarische en veganistische wijze te imiteren. Hoe herken je een ‘foute’ frikandel?

Hecker: “In de jaren zeventig en tachtig kon iedereen zomaar een snackbar beginnen. Tegenwoordig liggen de lat en de kwaliteit hoger omdat er in het snacklandschap meer concurrentie is. Daarom kwam je vroeger bijvoorbeeld vaker verkeerd afgestelde frituurinstallaties tegen en snacks die waren klaargemaakt in oude olie. Inmiddels zie je dat vrijwel niet meer. Maar bij een snackbar herken je een frikandel die in slecht vet gefrituurd is onder andere aan een ongewoon donkere en afwijkende smaak. Sommige mensen spugen bij wijze van spreken hun frikandel uit als ze niet de typische smaak proeven.”