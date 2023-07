Het Zweedse Fika-koffiemomentje is nu ook te pakken op het Mercatorplein

Het Zweedse Fika betekent even zitten met een kop koffie en iets lekkers. Beeld Jennifer Gijrath

De tweede vestiging van koffiezaak Fika opende een maand geleden aan het Mercatorplein. Drie jaar geleden opende de eerste, aan de Ten Katemarkt, nu breidt eigenaar en groentehandelaar Youcef Darraf (53) uit.

Hij bouwt verder aan zijn jongensdroom om eigenaar te worden van een reeks koffietenten in Amsterdam. “Het Zweedse Fika betekent koffie, een Fika-momentje betekent een moment van rust pakken, even zitten met een kop koffie en iets lekkers,” zegt bedrijfsleider Marit Drijver (35).

Bij Fika kun je uiteraard koffie drinken of biologische sapjes drinken (€2,60-€4,10), maar ook ontbijten en lunchen. Ze hebben een kleine menukaart met versbelegde broodjes. Alle ingrediënten komen van de markt. Zo is er ’s ochtends een smoothiebowl (€9,50) of een broodje met avocado (€8,50) en voor de lunch een broodje Fika met gerookte zalm, hüttenkäse, dille en granaatappelpitjes (€12,50).

Geheel op z’n Scandinavisch hebben ze ook kaneelbroodjes (€3,90). Drijver staat in haar eentje achter de bar om koffie te maken en belegt in het keukentje zelf de broodjes.

Pak eens een Fika-momentje aan een van de grote, houten tafels of in het zithoekje in de vensterbank. Aan de wand hangt een wereldkaart waarop de oorsprong van Fika’s koffiebonen is gemarkeerd; het roosteren gebeurt bij Amsterdamse koffieleverancier Lot61.

Er zitten mensen achter hun laptop te werken, twee vrouwen kletsen in de zithoek. “Iedereen is hier welkom. We zien nu al dat veel mensen terugkomen,” zegt Drijver. “Dat is goed om te zien. We willen ook meer zijn dan alleen een koffietentje.”

