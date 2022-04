Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op snijbiet.

Toen ik een rondje maakte door mijn kleine moestuin vond ik in een hoekje een plukje regenboogkleurige snijbiet. Ik was even in de veronderstelling dat het vroeg opkomende blaadjes waren, maar de stengels waren zo touwig dat het een overblijfsel van vorig jaar moet zijn geweest. De zachte winter heeft ervoor gezorgd dat de snijbiet vrolijk kon doorgroeien, maar de plant was zo taai dat ie in plaats van in mijn pan op de composthoop belandde.

Ik zaaide nieuwe en dacht dat ik tot juni moest wachten, maar dezelfde dag vond ik bij mijn favoriete groenteboer in Oost een prachtige berg verse snijbiet.

Beeld Emma Levie

Warmoes

Vroeger dacht ik dat snijbiet het blad is dat je van de bekende rode biet afsnijdt. Ik herinner me ook dat ik als kind de bladeren van de bietenplant uit mijn geïmproviseerde moestuintje oogstte. Mijn moeder maakte daar dan zonder morren een quiche of ander lekkers van.

Hoewel je bietenblad kunt eten, is snijbiet een andere plant. ­Snijbiet wordt ook wel warmoes genoemd, en er zijn verschillende soorten. Je hebt snijbiet met dikke, bijna witte stengels en brede bladeren en mijn favoriet met gekleurde steeltjes. Voor wie nog nooit snijbiet heeft gegeten: het heeft iets weg van spinazie, maar is wat steviger.

Mijn go to-recepten met snijbiet zijn een pasta met rozijntjes, ansjovis en pijnboompitten, en die quiche uit mijn jeugd met veel kaas. Het zoute van ansjovis of kaas brengt het beste in de snijbiet naar boven.

We hadden deze week gasten voor de borrel. Toen ik hapjes bedacht, zag ik die kleurrijke bos weer in de groentela. Ik kwam op een kaasstengel-de-luxe: een hit voor fans van die gefrituurde rolletjes die in een borrelgarnituur vaak naast de bitterballen liggen.