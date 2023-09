Het zag er zowaar aantrekkelijk uit, deze collectie mini-patserbakken in doorzichtige jassen

Actrice en fotograaf Randy Fokke observeert de straten van de stad.

Daar stonden ze, te glimmen in de middagzon, als plastic bloemen op een bakstenen tapijt. Het zag er zowaar aantrekkelijk uit, deze collectie patserbakken in doorzichtige jassen.

Opeens dacht ik terug aan de tv-serie De boefjes, die ik als kind verslond tijdens Villa Achterwerk. Dat de serie stamde uit de jaren dertig realiseerde ik me destijds niet, ondanks het feit dat het op zwart-witfilm geschoten was. Ik zag een groep kinderen waar ik bij wilde horen: verre van perfect, maar met lef en een onbreekbare vriendschap.

Een van hen, Spanky geheten, was mijn favoriet. Vaak reed hij rond in kleine automobielen, trapwagens die eruit zagen als de auto’s van de grote mensen. Als Spanky in zijn glimmende trapkar zat, vond ik hem stoer. Ik wilde ook in zijn trapkar.

Dat de plastic kinder-Mercedes van nu ook aantrekkingskracht uitoefent op langslopende ukken wil ik graag geloven. Zelf trappen hoeft weliswaar niet meer, maar dat is dan ook iets uit de vorige eeuw. Ik mis alleen wel een mini-Opel Astra of mini-Fiat Uno in het rijtje. Waarom beslaat dit assortiment speelgoed alleen rijkeluismodellen? Ik heb zo mijn theorieën, maar die verpesten de feestvreugde. Ik ga maar even een stukje rijden, op mijn trapfiets. En denken aan good old Spanky.