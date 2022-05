Het wekelijkse cabaretprogramma van Radio Oranje is terug in Amsterdam

Beeld -

Wat is Cabaret De Watergeus?

“Het was tussen 1941 en 1942 een wekelijks cabaretprogramma op Radio Oranje vanuit Londen, met scherpe satire en opbeurende liedjes om de Nederlandse bevolking een hart onder de riem te steken en de Duitsers belachelijk te maken. Dat gebeurde vooral op bestaande liedjes.”

Zoals?

“We zien elkaar weer is een vertaling van We’ll Meet Again. En liedjes als Op de hoek van de straat staat een NSB’er. Of het sprookje van Rood-wit-blauwkapje, die in het bos wordt lastiggevallen door een wolf met een klein snorretje op zijn bovenlip. Mijn grootvader, Jo Paerl, schreef de spottende anti-Duitse teksten.”

Waarom werden er bekende liedjes gebruikt?

“In bezet gebied mocht natuurlijk niet naar Radio Oranje worden geluisterd. Na een radioaflevering werden de liedjes vaak op straat nog gefloten. Dan wist men: ha, die luistert ook naar Radio Oranje. Dat is een gelijkgestemde.”

En nu gaat u in de Koninklijke Wachtkamer zingen?

“Henk van Gelder, verteller tijdens de voorstelling, vertelde dat hij met Blond & Blauw Theater op 4 en 5 mei een reconstructie van Cabaret De Watergeus ging maken. Hij vroeg mij of ik tijdens de voorstelling geïnterviewd wilde worden over mijn moeder. Ik ben de dochter van Jetty Paerl, Jetje van Radio Oranje. Tijdens de eerste bespreking zong ik brutaalweg een van de liedjes. Toen zei Henk: het is net alsof ik je moeder hoor zingen. Mijn moeder was 20 jaar toen ze haar zangdebuut maakte. Ik ben nu 63 – en de twee voorstellingen zijn bijna uitverkocht. Het is eervol en spannend tegelijk.”

