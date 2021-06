Het wachten op zwemles duurt door corona nóg langer: dan maar op turbocursus?

Raf (rechts) en Florian. Beeld Dingena Mol

Op zondagmiddag worden Raf (6) en zijn vriendje Florian (6) vanuit de Amsterdamse Staatsliedenbuurt door Rafs vader naar het zwembad in Abcoude gebracht voor hun wekelijkse zwemles van twee uur. De jongens worden vandaag opgedeeld in twee groepen: de oliebollen en de pannenkoeken. Met zwemringen om de armen en een kurken band om hun middel doen ze ijverig de oefeningen.

Een jaar geleden wilden zijn ouders Raf inschrijven voor zwemles in het Marnixbad, om de hoek van hun huis. Moeder Brigitte Damstra (36), pr-manager: “Door de lockdown kon er geen zwemles worden gegeven, de wachtlijsten waren overal lang. We ontdekten dat Raf wel meteen terechtkon in het pas geopende zwembad in Abcoude. Dat hij daar in vijf maanden klaar zou zijn vonden wij sowieso wel een aantrekkelijk idee. Door de lockdown konden de lessen pas in maart van start gaan en niet al in december, maar met inhaallessen tijdens de vakanties en feestdagen wordt die achterstand nu ingehaald. We hebben de rit van twintig minuten er zeker voor over.”

Binnen vijf maanden halen de meeste kinderen hun A-diploma, is de belofte van de cursus. De kinderen ­komen uit de wijde omgeving, zegt Rob Fokkinga, eigenaar van zwemschool Calypso in Abcoude en zwemschool Walderveenbad in Loosdrecht, en vaak uit Amsterdam. “De septembercursussen in Loosdrecht zaten in februari al vol en door de corona-achterstanden merken we dat de vraag alleen maar groter is geworden. Na de vakantie hebben we nog maar een paar plekken vrij.”

“Iedereen kan zich inschrijven, de enige regel is dat kinderen genoeg kracht en motorische vaardigheden moeten hebben. En heel belangrijk is dat ze van de kant durven springen zonder ouders erbij. Maar een vijfmaandencursus kan al vanaf vierenhalf jaar. Sommige kinderen hebben wat meer lessen nodig, die zijn bij ons wel gratis.” Blijf na de cursus ook regelmatig zwemmen met je kind, benadrukt Fokkinga. “Ze moeten meters blijven maken.”

Prijskaartje

Aan zo’n vijfmaandencursus hangt wel een prijskaartje. De 745 euro betalen de meeste ouders in één keer, maar gespreid betalen is ook een optie. Brigitte Damstra: “Wij hebben een speciaal spaarpotje voor dit soort uitgaven, dus het was voor ons geen probleem. Het belangrijkste is dat Raf straks veilig het water in kan.”

Niet iedereen is overtuigd van de kwaliteit van de nu zo populaire turbozwemcursussen. Een Amsterdamse zwemleraar (die niet met zijn naam in de krant wil) meent dat ze een valse belofte bieden. “Steeds meer ouders willen er snel vanaf zijn, maar als er daarna niet meer ­gezwommen wordt, verleren ze het meestal snel. Er zijn maar een paar kinderen die goed leren zwemmen binnen een korte periode, de middenmoot wordt er doorheen gebeukt. Ik heb weleens een keuring van turbolessen meegemaakt door de Koninklijke Nederlandse Zwembond; een wassen neus, ze lieten daar alleen de ­beste zwemmers zien. Het is een verdienmodel; de cursussen zijn 200 euro goedkoper dan de reguliere zwemlessen, maar moeten vaak in een keer worden betaald. En als het zwemmen toch niet snel lukt, moet je alsnog bijbetalen. Wat is nu 200 euro meer, als het gaat om de veiligheid van je kind?”

Blijf regelmatig zwemmen met je kind, benadrukt zwemschool­eigenaar Rob Fokkinga. Beeld Dingena Mol

Kara Bos gelooft vooral in eerder beginnen met zwemles. Ze zette acht jaar geleden haar Swim4Survivalcursus op in het Zuiderbad, inmiddels gefuseerd met Children of the Water Amsterdam, waarbij kinderen onder de vier jaar – ­baby’s al vanaf zes maanden – zelfredzaam leren zijn in het water. Bos nam de controversiële methode mee uit de VS, waar ze vandaan komt. “Reguliere zwemles kan bij sommige kinderen, met angst, beperkingen of adhd, ­jaren duren. Wij leren ze eerst het vertrouwen in zichzelf op te bouwen en daarna om te drijven, dat is het halve werk.”

Zwemles aan huis

Een van de onderdelen van haar cursus is de voorbereiding op het A-diploma. Door corona merkt Bos dat hier veel meer aanvragen voor binnenkomen. “Ouders zijn gefrustreerd omdat ze op een wachtlijst van minimaal een jaar komen te staan, waardoor een kind pas aan de beurt is als het al vijf of zes jaar is. Door de pandemie hebben wij nu ook een wachtlijst van bijna een half jaar, dat is nog niet eerder voorgekomen. Nu zitten de lessen van zeven uur ’s ochtends zelfs vol, die waren nooit zo populair.”

“Veel kinderen hebben al anderhalf jaar geen zwembad van binnen gezien, geen wonder dat zwemmen nu extra spannend voor ze is.” De wachtlijsten wegwerken kan, zegt Bos: “Leer kinderen voor hun vierde jaar drijven en zelfredzaamheid, dat is ze snel aan te leren, en maak dáár het A-diploma van. Als ze daarna bij het B-diploma de schoolslag leren, pikken ze dat ook veel sneller op.”

Odette van Zeegen runt met haar vader en broer zwemschool R&A Sports&Swimming met meerdere vestigingen in Nederland, onder andere in het doelgroepenbad naast het De Mirandabad. Daar geven ze les aan groepjes van maximaal 4 tot 5 kinderen.

“We hebben,” zegt Van Zeegen, “nog nooit zoveel aanvragen gekregen als tijdens corona. De wachtlijst in Amsterdam was altijd al anderhalf jaar, maar nu gaat ie richting de twee jaar. Naast de 1000 kinderen die er al op stonden, kwamen er nog eens 700 bij. Ouders schrijven zich op veel meer plekken in. Dat wil niet zeggen dat ze ook allemaal komen opdagen, maar met alle kinderen op de wachtlijst zouden we een extra zwembad kunnen vullen.”

R&A Sports&Swimming geeft ook zwemles aan huis en ook daar kwamen tijdens de pandemie opeens veel meer aanvragen voor binnen. Van Zeegen: “Je verwacht het niet, maar in Amsterdam – in de grachtengordel en in Zuid – hebben veel mensen een eigen zwembad. Zodra het weer kon gaven we daar ook zwemles aan vier kinderen per keer. De ouders deelden de kosten van 75 euro voor drie kwartier.”

Geen A-diploma

Ondertussen wordt er door alle Amsterdamse zwembaden keihard aan getrokken om de wachtlijsten weg te werken. Bij het Marnixbad is er momenteel een wachtlijst van een half jaar voor de reguliere zwemles. “We roepen op dit ­moment meerdere groepen tegelijk op en gaan ook tijdens de zomervakantie door,” zegt coördinator Dirk Forster.

Hij maakt zich vooral zorgen over de kinderen die afhankelijk zijn van schoolzwemmen. “Ik gok dat we het komende jaar hard bezig zijn met het wegwerken van die achterstanden. Het aantal kinderen in Amsterdam zonder A-diploma is door corona omhoog gegaan en dat is doodzonde. Gelukkig werken de gemeente en alle zwembaden aan een plan om deze kinderen alsnog aan een diploma te helpen. In de zomervakantie biedt de gemeente, zoals ­altijd, gratis zwemcursussen aan voor kinderen die de ­basisschool verlaten zonder een A-diploma.”

Raf (6) krijgt aanwijzingen in het zwembad van Het Sporthuis Abcoude; in vijf maanden kan hij zijn A-diploma halen. Beeld Dingena Mol

In het Marnixbad kunnen kinderen van de particuliere zwemlessen tijdens de vakantie terecht voor de zomerzwemlescursus, niet te verwarren met een turbocursus. Forster: “Ze zwemmen vijf dagen lang elke dag 45 minuten op hun eigen niveau om hun vaardigheden te verbeteren. Kinderen hebben nu eenmaal de gewoonte dingen sneller op te pakken bij herhaling.”

Sportpedagoog Tessa Blom, werkzaam bij diverse sportorganisaties in Amsterdam, denkt niet dat er een blijvende motorische achterstand bij kinderen is veroorzaakt door de wachtlijsten. “Over een jaar zitten de meeste kinderen weer in de zwemlesmolen. Het is vooral mentaal lastig geweest voor kinderen. Bewegen is een belangrijke uitlaatklep en die was er nu niet voor de kinderen die het vaak het meeste nodig hadden.”