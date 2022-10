Het vrolijkmakende Miko serveert lauwe soto ayam, maar krijgt het voordeel van de twijfel (7-)

Tegen het kleurrijke interieur van eethuis Miko is geen herfstdip bestand. Ook over het personeel niets dan lof, maar in de keuken zijn nog genoeg verbeterpunten. Want hoeveel troost biedt een soto ayam nog, als hij niet dampend en rijkgevuld is?

Laten we het eerst even over geld hebben. Het zal u niet zijn ontgaan dat uit eten gaan een stuk duurder is geworden. Ook ik schrik me de laatste tijd soms een ongeluk als ik de rekening krijg. Daar kunnen restaurants vrij weinig aan doen: zij kampen met prijsverhogingen van energie, grondstoffen en lonen. Genoeg restaurateurs die honderden euro’s aan gas kwijt zijn. Per dag. Logisch dus, dat de prijzen omhoog gaan.

De vraag is of die prijsstijgingen gevolgen hebben voor Proefwerk. In principe niet. Ik bespreek sowieso regelmatig betaalbare adressen, en restaurants in het hogere segment hebben nog steeds net zoveel recht op een recensie. Bovendien is de prijs-kwaliteitverhouding altijd al doorslaggevend geweest; als de kwaliteit hemelbestormend is, is een gerecht van veertig euro zelden te duur. Andersom is een belabberd klaargemaakt broodje hoe dan ook zonde van je geld, zelfs als het maar een paar euro kost.

Het enige wat ik kan doen is iets meer betaalbare adressen bespreken dan voorheen. Gelukkig zijn die er in Amsterdam volop. Miko bijvoorbeeld. Dit Indonesische eethuis zit op het Zeeburgereiland, een buurt die is uitgegroeid tot paradijs voor jonge gezinnen, inclusief skatebaan en een formaat speeltuin waar de rest van de stad alleen maar van kan dromen.

Geweven mandjes

Zodra je er binnenstapt word je vrolijk: felroze muren, knaloranje stoelen, een kobaltblauwe bar… tegen zoveel kleur is zelfs de ergste herfstdip niet bestand. De sfeer is huiselijk; de televisie staat aan, kinderen pakken zelf hun drankjes uit de koeling en er staat een gitaar in de hoek. Omdat je er ook kunt afhalen staan er maar drie tafeltjes die alle drie bezet blijken. Geen probleem; voor ons wordt gewoon een opklaptafeltje bij de buren geleend.

De menukaart is beperkt. Verwacht geen vitrines vol bakken zoals je bij sommige toko’s ziet, maar een plateservice met een wekelijks wisselend menu. Slim, want op deze manier kun je de kwaliteit beter bewaken, zeker als je het meeste alleen doet én weinig horeca-ervaring hebt. Dat is bij eigenaar Michel Purba het geval. Hij kookte al zijn hele leven veel en graag voor familie en vrienden en wilde daar zijn werk van maken. Omdat hij focust op de Indonesische keuken, besloot hij niet naar koksschool te gaan maar in plaats daarvan mee te lopen bij streetfoodkraampjes in Bali, Ambon en Jakarta.

Dat zie je terug: het eten wordt hier geserveerd op piring lidi, geweven eetmandjes die in Indonesië als borden worden gebruikt. Er gaat een stuk vetvrij papier bovenop waar het eten op ligt. Prachtig om te zien.

Helaas is niet alles even goed. Vooral de soto ayam is niet wat we ervan hadden gehoopt. Dat de bouillon nogal zout is vind ik eigenlijk wel fijn, maar hij komt slecht verwarmd op tafel en is karig gevuld; we moeten het doen met een paar sliertjes vermicelli, anderhalf flintertje kip en een koud en bijna rubberachtig ei. Dat moet anders, zeker voor 9,50 euro, want er zijn genoeg adressen in de stad waar je voor datzelfde bedrag een rijk gevulde en dampende kom soto voor je neus krijgt.

Beeld Daphne Lucker

Vrolijkmakend

Beter zijn de snacks, en dan vooral de panada. Het hartige pasteitje is lekker zompig en heeft een smeuïge vulling van flink kruidige tonijn. We drinken er thee bij, want alcohol wordt niet geschonken. Ook de mi goreng met krokante kip is oké; de gebakken bami is heerlijk hartig en prettig vettig. De drie stukjes kip erbij zijn weliswaar niet krokant maar wél smakelijk.

Van de nasi komplit die hier standaard op de kaart staat bestellen we de vegetarische variant. Die ziet er aantrekkelijk uit: een eetmandje met in het midden een bol rijst en daaromheen wat bijgerechten. Daarvan is vooral de sambal goreng tempe goed gemaakt. De terong balado (sticky aubergine) had hoger op smaak gekund en het zuur wat royaler geportioneerd. Storender is dat alles – en dan vooral de rijst – ook nu niet helemaal warm is.

Veel van wat er in dit vrolijkmakende zaakje nog misgaat kan worden opgelost als Purba tot op de het laatste moment boven op de kwaliteit zou zitten. Nu loopt hij tijdens ons bezoek constant in en uit, en laat hij zijn overigens ontzettend lieve personeel de rest doen. Toch krijg hij het voordeel van de twijfel, ook omdat hij in november naar Indonesië gaat om zijn skills te verbeteren – met zijn talent en ambitie zit het namelijk wel goed.

Eethuis Miko Rie Mastenbroekstraat 1d

16.30-20.00 uur

@miko_amsterdam



7- Best

De smeuïge panada.

Minder

De soto ayam komt lauw op tafel en is wel erg karig gevuld.

Opvallend

Eigenaar Michel Purba liep mee bij streetfoodkraampjes in Indonesië.

Leukste tafel

Er zijn maar drie tafeltjes, alle drie knalroze, alle drie even leuk.

Mara Grimm. Beeld Marjolein van Damme

