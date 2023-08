Het voormalige ING-hoofdkantoor op het Bijlmerplein is vanaf deze zomer een Douwe Egberts Café

In het Douwe Egberts Café is plek voor 180 gasten. Beeld Jennifer Gijrath

Aan het Bijlmerplein zit in het Zandkasteel, het voormalige ING-hoofdkantoor, een nieuwe vestiging van Douwe Egberts Café. Het is van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat open voor koffie, ontbijt, lunch en taart.

In 2011 zette eigenaar Patrick van Erven (37) het eerste Douwe Egberts Café op in Leeuwarden. Inmiddels zijn er zeven vestigingen in onder andere Enschede, Eindhoven en Groningen. Alle taarten worden gemaakt in dezelfde productielocatie in Leeuwarden, zodat de cheesecake (€5) of appeltaart (€5) op elke plek hetzelfde smaakt. Verder kun je er terecht voor diverse broodjes (vanaf €7,90), wentelteefjes van Fries suikerbrood (€9,85) en toast met roerei en bacon (€5).

In de ruim 480 vierkante meter grote zaak is plek voor 180 gasten. Je kunt plaatsnemen aan de bar of aan het raam, met uitzicht op het plein, of in een zithoekje op de bank hangen. Ook zijn er grotere ronde tafels voor de hele familie en langere met stopcontacten om aan te werken. De inrichting is modern, met veel planten en retro Douwe Egbertsprenten aan de muur.

“Voor wie wil doorwerken zonder gestoord te worden, hebben we een QR-code op tafel, zodat je in je eigen tempo kunt bestellen. Als je komt voor de gezelligheid en een praatje wil maken, kun je altijd aan de bar bestellen,” aldus bedrijfsleider Simone Gerritsen (30). Ook staan er door het café heen zuilen waar je een bestelling kunt plaatsen.

Omdat er veel kantoorgebouwen én woningen in de buurt zijn, is alles van het menu de hele dag door te bestellen. “Als jij om tien uur ’s avonds pancakes wil eten, dan kan dat.”

