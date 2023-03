Het vlees mals, de jas krokant – de kikastick bewijst dat kalkoen niet altijd een droge hap hoeft te zijn

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Soms heb je de pech dat je tijdens de kerstdagen kalkoen eet – mocht je niet aan gourmetten of chique du friemel doen tijdens de feestdagen. Dat wordt immers vaak een van de droogste stukjes vlees die je kan vinden. Kijk, ik heb zelf een Britse schoonvader die weet hoe je zoiets moet bereiden, maar misschien is de uitdaging van die bereiding wel de reden waarom je kalkoen niet vaak terugziet in de vitrine van de snackbars.

Vandaar dat de kikastick, ook wel de sitostick genoemd, niet meer in iedere cafetaria te vinden is. En dat is jammer, want de kikastick is verre van droog. Tenminste, als je ’m bij Snackbar Florida aan de Van Woustraat bestelt. De snack, bestaande uit kalkoenvlees, ui en een zeer dik deegjasje dat niet zou misstaan in een willekeurige winterkledingzaak, mag hier toch wel de blikvanger van de tent genoemd worden. Hier is het vlees mals en het krokante jasje goed gezouten en doet elke hap je denken aan vroeger, toen het leven nog onbezorgd was. Ik overdrijf nu, maar hopelijk begrijpt u wat ik bedoel. Een snack zonder fratsen, rechttoe rechtaan, hulde. Snackbar Florida heeft ’m.

Snackbar Florida

Van Woustraat 214

zo-do 12.00-1.00 uur

vr-za 12.00-3.00 uur

Beeld Eke Bosman