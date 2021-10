Het versgebakken brood van Margo’s is onweerstaanbaar goed

Waar bestellen we?

Dit voorjaar opende Margo’s Amsterdam in de Eerste Tuindwarsstraat. Een ‘plant-based bakkerij’ met een vitrine vol croissants, pains au chocolat, madeleines, koekjes en sandwiches. Allemaal louter veganistisch, dus zonder boter, eieren, melk of andere dierlijke producten. Dat is voor een restaurant al knap, voor een bakkerij helemaal. Thuisbezorgd biedt een (tamelijk klein) deel van het assortiment aan: alleen de belegde broodjes en de koekjes staan erop, plus wat drankjes. Dat zal vast te maken hebben met een beperkte en snel wisselende voorraad. Toch had ik graag de croissants, waar Margo’s op Instagram hoge ogen mee gooit, in de Thuisbezorgd-app gezien.

Rijden maar!

Na veertig minuten arriveert mijn bestelling, waarvan de broodjes in prachtig vetvrij papier zijn gewikkeld. Ik hou ervan als de verpakking net zoveel ambacht uitstraalt als de inhoud.

Allereerst mijn complimenten voor het brood van de ‘soft subs’. Wie ooit een broodje bij Subway heeft gehaald (ik ben daar persoonlijk niet zo’n fan van), kent dit type brood vast wel. Zacht, boterig en pluizig, maar ook chewy. Overigens heeft het Ierse hooggerechtshof vorig jaar bepaald dat dat Subway-brood helemaal geen brood mag heten, vanwege een te hoog percentage suiker. Maar dat terzijde.

Het versgebakken brood mag dan geen roomboter bevatten, het is onweerstaanbaar goed. Ik proefde twee varianten: wit met sesam en volkoren met haver. Beide de ideale basis voor een sandwich.

Over het beleg van het broodje BBQ (€10) ben ik niet zo enthousiast. Pulled jackfruit heeft, zeker als je vlees gewend bent, nu eenmaal wat pit nodig, en dat ontbeert dit broodje. De ijsbergsla is ook een tikkie saai en ik mis donkere barbecuesaus met een diepe, rokerige smaak. Het broodje eet prima door, maar ik vind ’m geen tientje waard.

De Caprese (€9) is iets spannender. Ik ben best verrast door de vegan mozzarella: die heeft een lichtzoetige smaak en een wat korrelige textuur als je hem los proeft, maar in de combinatie met de pesto, sappige zongedroogde tomaten, balsamicoglazuur en rucola valt het bijna niet op dat deze ‘kaas’ niet van buffelmelk is gemaakt.

Enne, nog wat zoets geproefd?

Jazeker, en nu wordt het pas echt feest. De American Style Cookies (los €2,50, vijf voor €10) zijn fenomenaal. Ze meten zo’n negen centimeter per stuk en elke smaak is even sterk. Ik zou ze dan ook allemaal willen aanraden. Vooral de Pumpkin Spice past perfect bij dit seizoen. Ongelooflijk dat er geen boter of ei aan te pas komt!

Ja, bakken kunnen ze hier wel – en hoe.

Margo’s Amsterdam Open wo-zo 11.00 tot 15.00 uur (weekend tot 16.00 uur)

Bestellen via Thuisbezorgd

Prijs €29 voor twee broodjes en vijf koekjes

Aanrader Vooral de koekjes zijn echt het bestellen waard

