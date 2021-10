Het vernieuwde Mastino: kleurrijke veganistische pizza’s

Mastino. Beeld Birgit Bijl

Novella Rosi (47) opende in 2015 in De Pijp haar eerste Mastinorestaurant met enkele veganistische pizza’s. ­Later kwam daar in Oud-West een zaak bij met een geheel glutenvrij menu. Beide zaken zijn gesloten, maar Rosi gaf niet op. Ze besloot Mastino nieuw leven in te blazen met een volledig veganistisch menu.

De Italiaanse Rosi kwam ruim twintig jaar geleden voor de liefde naar Amsterdam. Ze heeft een grote passie voor koken en sinds een paar jaar doet ze dat geheel vrij van dierlijke producten. Het vernieuwde Mastino zit wederom in De Pijp, om de hoek van de Albert Cuypmarkt.

Tegen de bakstenen muur staat een lange, houten bar waaraan je kunt zitten. Daarboven hangen familiefoto’s en schilderijen, en de tekst ‘Your body belongs to you’ in neonlicht. Dat felle licht komt terug in de roze, gele en blauwe lichtbakken met het menu. Achter in de zaak staat de oven.

Rosi stelde de pizza’s samen, waarbij ze inspiratie haalde uit haar leven. Zoals The Calabrian One (€16), vernoemd naar haar geboortestreek. Of Novella’s Classic (€12), met haar veganistische linzenmozzarella en basilicumcrème.

Al zijn alle pizza’s vegan, Mastino is er niet om mensen over te halen veganist te worden, zegt Rosi. “Natuurlijk speelt het mee en zou het beter zijn als we meer plantaardig gaan eten. Maar ik wil vooral goed eten serveren, met goede en verse ingrediënten.”

Mastino Eerste van der Helststraat 78h

