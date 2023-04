Het vergeten verhaal over de verzorgster van Block 10

De vervalste persoonskaart van Branco van Thijn, na de oorlog aangetroffen in de administratie van de Dossinkazerne.

Als schrijver en biograaf leef ik een groot deel van mijn leven in de voetsporen van anderen. Dat brengt me op de mooiste, maar ook op de meest verschrikkelijke plekken ter wereld. Tot de laatste categorie behoren zonder meer de concentratiekampen uit de Tweede Wereldoorlog, waar ik ooit zocht naar de laatste tekenen van leven van de Surinamer Waldemar Nods en zijn vrouw Rika, hoofdpersonen van mijn boek Sonny Boy.

Voor mij waren de kampen tot op dat moment een soort zwart gat waar mensen door werden opgezogen om vervolgens voorgoed te verdwijnen. Maar Waldemar, zo ontdekte ik, overleefde bijna een jaar in het Duitse kamp Neuengamme en Rika bleek het nog zes maanden volgehouden te hebben in het vrouwenkamp Ravensbrück. Dat bracht me op de vraag: hóé leefden ze daar dan? Hoe werkte die samen­leving – want dat was het, hoe verschrik­kelijk ook, toch – in een kamp? Welke ­wetmatigheden golden daar?

Helder licht

Met die vraag kwam ik terecht bij wijlen professor Andries van Dantzig, die zelf als jonge man Neuengamme had overleefd. Ja, zei hij, het wáren samenlevingen en sommige karakters wisten zich daarin beter te handhaven dan anderen. En soms openbaarden zich eigenschappen van mensen die daarbuiten, in de gewone wereld, wellicht nooit boven waren komen drijven. Ik moest aan dit gesprek denken toen dirigent Ed Spanjaard mij vroeg of ik in deze rubriek niet eens aandacht kon schenken aan een vriendin van zijn moeder, die zijns inziens nooit de eer had gekregen die ze verdiende. En dat terwijl deze Branco van Thijn zo’n helder licht was geweest in de allerdiepste duisternis.

Volgens de bronnen die ik heb kunnen vinden was Branco voor de oorlog eigenlijk in alles even onopvallend. Ongehuwd en kinderloos, al in de veertig toen de Duitsers in mei 1940 ons land binnenvielen, werkte ze als wat toen nog heette ‘apothecares’ in de apotheek van haar vader aan de Marathonweg in Amsterdam. Ze had alleen een jongere zus, die meteen na de capitulatie besloot via Frankrijk naar Engeland te vluchten, en haar vader, die enkele weken later overleed. Vanaf dat moment stond ze er alleen voor.

Branco verkocht de zaak van haar vader en vond een baan in de apotheek van het Nederlandsch Israëlisch Ziekenhuis in Amsterdam. In eerste instantie vrijwaarde deze functie haar van de jodendeportaties die vanaf 1941 op gang kwamen. In het najaar van 1942 moet ze alsnog het voorbeeld van haar zus gevolgd hebben, want die winter was ze, met een als vals herkende Belgische identiteitskaart, geïnterneerd in de Dossinkazerne in het Mechelen, het Belgische equivalent van kamp Westerbork. Samen met Ima van Esso, de vrouw die later de moeder van Ed Spanjaard zou worden, ging ze op 19 april 1943 op transport naar het vernietigingskamp Auschwitz.

Kort na vertrek werd dit twintigste jodentransport overvallen door het gewapend verzet en wisten 236 gevangenen te ontsnappen. Branco en Ima hoorden hier echter niet bij. Zij kwamen drie dagen later in Polen aan. Hier werden ze geselecteerd voor het beruchte ‘Block 10’, waar SS-arts Eduard Wirths medische experimenten op vrouwelijke gevangenen uitvoerde. Branco kreeg de zorg over patiënten, die vaak maar nauwelijks verdoofd vanaf de operatietafel zelf moesten teruglopen naar hun bed.

En opeens was de Amsterdamse apothekersdochter niet onopvallend meer. Want waar anderen in haar positie de beschikbare medicijnen maar al te vaak ruilden voor eten of andere voordelen voor zichzelf, bleef zij in de woorden van Van Esso al die tijd een ‘fakkel van menselijkheid, genegenheid en warmte’ voor haar patiënten. Later zou chroniqueur Jacques Presser haar omschrijven als ‘een fantastische kracht en ze was als mens ook een van die weinige, zeldzame vrouwen, die alles voor een ander over hebben, werkelijk een schat van een vrouw.’

Goederenwagons

Uiteindelijk zou Branco ruim anderhalf jaar van haar leven doorbrengen in het kamp waar in totaal meer dan een miljoen mensen werden omgebracht en dat zou uitgroeien tot misschien wel het meest gruwelijke symbool van de Holocaust.

Op 21 december 1944 waren de Russische legers zo ver opgedrongen dat het kamp moest worden geëvacueerd. Onder de meest erbarmelijke omstandigheden werden de gevangenen tientallen kilometers voortgedreven naar een station om daar op open goederenwagons overgebracht te worden naar het toen al zwaar overbevolkte en volstrekt chaotische kamp Ravensbrück. De inmiddels al bijna vijftigjarige Branco overleefde de dodenmars, maar bezweek uiteindelijk op 26 maart 1945, zes weken voor het einde van de oorlog. Ima van Esso overleefde en zou het verhaal van haar onbaatzuchtige vriendin later aan haar zoon kunnen vertellen.

Zoals gewoonlijk zal ik dit jaar tijdens de minuut stilte in de avond van de vierde mei denken aan Rika en Waldemar, hun omgekomen onderduikers en andere oorlogsgetroffenen die voor mij persoonlijk veel betekenen. Maar ik denk deze keer ook aan Branco van Thijn, die er in de hel die Auschwitz heette in slaagde om te behouden wat daar misschien nog wel het meest zeldzaam was van alles: haar menselijkheid.

Met dank aan Ed Spanjaard en Jan Trooster.

Heeft u een weesverhaal? U kunt het Annejet sturen via haar website.