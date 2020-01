Het veranderde toen Doutzen haar favoriete snack deelde

Eigenlijk wilde ik de biografie van Lodewijk de Veertiende lezen, maar het YouTubekanaal van Doutzen Kroes kwam ertussen. Het culinaire leven van een topmodel is dan misschien geen literatuur, fascinerend is het wel.

Doutzen ontbijt met een smoothie van witte bonen met gekookte biet, fruit en havermelk. Soms doet ze er ook een courgette in. Als lunch is er een sandwich met notenboter, avocado en cress. En ze dineert met – je verwacht het niet – een salade van quinoa.

Ik kreeg er weinig honger van. Dat veranderde toen Doutzen haar favoriete snack deelde: zuurkool. Ze at het tijdens het koken, gewoon uit een kommetje. Doet ze vaker, zei ze, niet alleen omdat ze het lekker vindt, maar ook omdat het bomvol probiotica zit.

Nou is probiotica al een tijdje het toverwoord in fitgirl-kringen. Ging het een paar jaar geleden vooral om antioxidanten, tegenwoordig moet alles probiotisch zijn. Dat betekent trouwens gewoon dat het goed is voor je darmen, maar goed, onderschat de macht van de fitgirls niet: zij zorgden een jaar of zes geleden ook al voor een boerenkoolrevival. Weet u nog: boerenkoolchips, boerenkoolsmoothies, boerenkoolsalades, boerenkool-álles? ‘Onze’ boerenkool was opeens de hipste groente ter wereld; de Amerikaanse supermarktketen Whole Food verkocht er plotseling meer dan 20.000 stronken per dag van.

Zou zuurkool de nieuwe boerenkool worden? Het zou zomaar kunnen. Want als het goed genoeg is voor Doutzen, is het goed genoeg voor iedereen. Nog los van topmodellen en fitgirls: in de restaurantwereld is alles wat gefermenteerd is al niet meer weg te denken. En dan is zuurkool natuurlijk een veel logischer optie dan de zo gehypete Koreaanse kimchi.

Chef-kok Ron Blaauw, die sowieso nogal vaak voorop loopt als het om trends gaat, serveert in zijn Ron Gastrobar op de Sophialaan bijvoorbeeld krokante zuurkool bij zijn spareribs. Dat klinkt in elk geval duizend keer lekkerder dan de zuurkoolpizza die ik op Instagram voorbij zag komen.

Ook bij de mannen van slagerij Brandt & Levie zijn we aan het juiste adres. Zij openen op 1 februari zelfs een pop-upzuurkoolrestaurant: de Choucrouterie in de voormalige Brasserie Flo in de Amstelstraat. Hier eet je een Elzasser zuurkool zoals hij hoort. Ze stoven hem extra lang waardoor hij een beetje gaat karamelliseren. Vervolgens wordt hij geserveerd met in reuzel gebakken aardappelen en vooral: huisgemaakte casselerrib, spek, Frankfurters en verse worsten van Nederlandse varkens.

Gezien deze royale hoeveelheden vlees gok ik dat Doutzen thuisblijft, maar ik ben er zeker bij.

Mara Grimm (1979) is culinair journalist en food trendwatcher. Elke woensdag schrijft ze een column over de laatste culinaire trends. Klik hier om haar andere columns te lezen.