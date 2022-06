Het unieke koorwerk van Luciano Berio, een oceaan van klank die je als luisteraar overspoelt

De symfonieën van Beethoven, Mahler, Bruckner en al die anderen zijn elk jaar wel ergens in Nederland te horen. Er bestaan ook stukken die je in een mensenleven maar één of hooguit tweemaal te horen zult krijgen. Coro van Luciano Berio is zo’n stuk. Het klonk hier 36 jaar geleden voor het laatst, in het Concertgebouw, als slotconcert van het Holland Festival dat het nu, in zijn 75ste editie, bij wijze van eerbetoon aan het verleden nog een keer op het programma heeft gezet. Uitvoerenden toen en nu: het Groot Omroepkoor en het Radio Filharmonisch Orkest.

Berio is een van de grote namen van het modernisme, de muziekesthetiek die naast een onoverzienbare hoop deerniswekkend gejammer ook een aanzienlijke hoeveelheid fantastische, avontuurlijke, prikkelende en alle overgeleverde conventies onderuithalende composities heeft opgeleverd. Coro is een prijsstuk uit die laatste categorie. Muziek waarvan je zegt: je moet het meemaken om het te geloven.

Berio schreef het werk, voor koor en orkest, tussen 1974 en 1976, en hij deed alles anders dan anders. Hij bedacht de muziek voor veertig stemmen (van elk stemtype tien) en veertig instrumenten (van fluiten tot elektronisch orgel en veel slagwerk), die hij als duo’s aan elkaar koppelde en die vervolgens verspreid over de ruimte moeten worden opgesteld.

De vocalisten zingen in vijf talen. Berio gebruikte volkspoëzie uit de hele wereld, met een centrale rol voor een gedicht van Pablo Neruda. Coro begint klein, met sopraan en piano, maar wordt gaandeweg een kolkende rivier, soms zelfs een oceaan van klank die je als luisteraar overspoelt en meevoert naar werelden waarvan je het bestaan niet vermoedde.

In interviews heeft de componist gezegd dat plaatopnamen Coro op geen enkele manier recht doen. Er zit dus niets anders op dan vrijdag naar de Gashouder te gaan, een plek die Berio zeer zou zijn bevallen.

Holland Festival. Radio Filharmonisch Orkest en Groot Omroepkoor o.l.v. Matthias Pintscher, Coro van Luciano Berio, op 10 juni in de Gashouder op het terrein van de Westergasfabriek. Aanvang 20.30 uur.