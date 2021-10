Het tussenjaar is terug van weggeweest: ‘Op Bonaire merk je weinig van de maatregelen’

Mila Groen: ‘Ik was eerst van plan om te gaan backpacken door Azië.’

Mila Groen (19) woont in Oud-Zuid en zit drie maanden in Florence om Italiaans te leren.

“Al voordat ik klaar was met de middelbare school, wist ik eigenlijk al dat ik een tussenjaar wilde nemen. Om wat tijd voor mezelf te hebben en goed na te denken over wat ik wil gaan studeren – want ik heb nog geen idee. Ik was eerst van plan om te gaan backpacken door Azië, maar dat is vanwege corona nog niet mogelijk. Gelukkig kan er binnen Europa wel weer gereisd worden. Daarom heb ik besloten om naar ­Florence te gaan, om daar Italiaans te leren. Ik ga al mijn hele leven met mijn familie naar Italië. Mijn ouders en broertje spreken de taal ook. Dit leek mij de uitgelezen mogelijkheid om me ook in het Italiaans te verdiepen.

Ik ben op zoek gegaan naar taalscholen in Italië en kwam ­uiteindelijk uit bij StudyTravel. Zij hebben samenwerkingsverbanden met scholen en regelen ook de accommodatie. Nu woon ik samen met vier meisjes: twee uit Mexico, één uit Duitsland en één uit Nederland, op tien minuten van de school en het ­centrum. Van maandag tot en met vrijdag heb ik van 9.00 uur tot 12.30 uur les. Korte dagen dus, maar ik denk dat ik de taal hier sowieso veel sneller oppik. Mijn docent spreekt alleen Italiaans en ­verwacht dat ook van mij. En ook buiten school spreek ik ­Italiaans, bijvoorbeeld als ik iets bestel op het terras.

De rest van de dag en in de weekenden ben ik vrij om te doen wat ik wil. Maar de school organiseert ook activiteiten, zoals een museumbezoek of een dagje naar Pisa. Ik heb een ­bijbaan overwogen, maar ik vind de vrije tijd die ik nu heb erg fijn. Ik heb alle tijd om na te denken over een geschikte studie en verdere reisplannen. Daarnaast ligt mijn focus vooral op het leren van de taal, want ik heb ook gewoon huiswerk dat ik moet maken.

De pandemie heeft vooral invloed gehad op mijn planning; ik wilde eigenlijk pas na mijn backpackreis naar Italië. De maatregelen zijn hier vergelijkbaar met die in Nederland, behalve dat je op school en in winkels een mondkapje op moet. De clubs zijn dicht, maar andere horeca en ook musea zijn open. Je hebt een ‘green pass’ nodig om met het openbaar vervoer te kunnen reizen – hetzelfde idee als de QR-codes in Nederland. Ik vind het allemaal wel meevallen, ik heb totaal niet het gevoel dat ik word geremd door de maatregelen.”

Sami Ballafkir: ‘Het was nog onzeker of het door kon gaan, maar ik ben blij dat ik het risico heb genomen.’

Sami Ballafkir (18) woont in Centrum en zit drie maanden in Sevilla om Spaans te leren.

“Ik heb zes jaar lang keihard gewerkt voor mijn gymnasiumdiploma, waarvan de laatste twee jaar extra lastig waren door corona. Ik dacht: als ik iets verdien, is het een zorgeloos jaar. Een tijdje in het buitenland wonen leek me wel wat. Ik wilde graag Spaans leren, maar dat vak gaven ze niet op mijn school. Voor drie maanden naar Sevilla om de taal leren, klonk ­perfect.

Via via kwam ik terecht bij StudyTravel. Ik heb voor Sevilla gekozen omdat de stad minder internationaal en toeristisch is dan bijvoorbeeld Barcelona of Valencia. Hier leer je, naar mijn mening, het echte Spanje kennen.

Ik woon samen met vijftien anderen, van wie negen Nederlanders. De lesdagen zijn prima te doen. Ik zit vijf dagen in de week op school van 9.00 uur tot 13.00 uur. De lessen zijn leuk en de docent is erg goed. Het gaat voor mijn gevoel allemaal veel sneller. Je bent hier natuurlijk alleen met Spaans bezig, in tegenstelling tot de middelbare school, waar je nog tien andere vakken ernaast hebt. Maar ook de manier van lesgeven is hier anders; je leert het echt spreken. Op de middelbare school is het vooral woorden leren of vervoegen, en dan krijg je er een toets over. Dit is meer op de praktijk gericht en daardoor veel effectiever, denk ik.

In mijn vrije tijd ga ik meestal de stad in met klasgenoten. Of we gaan met de trein naar het strand. Iedereen spreekt hier vrij slecht Engels, waardoor ik automatisch meer Spaans gebruik.

Op het moment dat ik deze reis boekte was het nog onzeker of het door kon gaan, maar ik heb het risico genomen en daar ben ik nu heel blij mee. Het valt hier reuze mee met alle maatregelen. Alles is open, maar je moet wel een mondkapje dragen. Ook in de les, dat is wel vervelend. Restaurants en bars zijn tot 2.00 uur open, maar dat is misschien maar beter ook, aangezien ik de volgende ochtend weer om 9.00 uur in de les moet zitten.

Voor de rest van het jaar heb ik een ambitieus plan. Ik ga eerst een maand werken en geld sparen. Daarna wil ik, als het kan, met een vriend rondreizen in Zuidoost-Azië. En ik zou ook graag nog willen interrailen door Europa. In Zuid-Europa, want ik hou van lekker weer.”

Amy Jozen: ‘Ik kom ik er steeds meer achter wat bij me past en wat ik wil.’

Amy Jozen (18) woont in Purmerend en doet tien weken vrijwilligerswerk op Bonaire.

“Na het behalen van mijn diploma vorig jaar heb ik lang getwijfeld over een tussenjaar. Voor langere tijd in het buitenland verblijven kon toen niet vanwege corona, daarom koos ik er uiteindelijk voor om te beginnen met de studie international business administration aan de Vrije Universiteit. Ik heb nu het eerste jaar afgerond en mijn propedeuse gehaald, maar daarna heb ik de knoop doorgehakt om te stoppen en een tussenjaar te nemen. Ik wilde niet het risico lopen om weer een verkeerde studiekeuze te maken en rustig nadenken over wat ik wel wil – eigenlijk gewoon dat typische ‘jezelf vinden in een tussenjaar’-verhaal.

Ik heb eerst goed nagedacht over hoe ik dit jaar zou willen invullen. Hoewel er meer kan dan vorig jaar, wordt bij veel landen nog geadviseerd om alleen te reizen als het noodzakelijk is. En je wil ook niet naar een land met strenge maatregelen, zoals een avondklok of zelfs een lockdown.

Na een online zoektocht kwam ik uit bij Bonaire Break. Dat biedt een werk- en studiekeuzetraject in groepsverband aan op Bonaire; precies wat ik zocht.

Ik doe vrijwilligerswerk in het mangrovebos, waar ik help met herbebossing. En een dag in de week doe ik activiteiten met ouderen. Daarnaast heb ik een studiecoach die me helpt bij het maken van mijn studiekeuze. Elke donderdag hebben we een gesprek en krijg ik huiswerk mee. Doordat ik er erg actief mee bezig ben, kom ik er steeds meer achter wat bij me past en wat ik wil.

In eerste instantie zou ik hier zes weken zijn, maar dat worden er waarschijnlijk tien. Voor mij is het een goede balans: het werk, de studiecoach en andere activiteiten zijn voor me geregeld, en daarnaast heb ik genoeg tijd voor mezelf en leer ik hier zelfstandig te worden. Dingen als boodschappen doen, koken en wassen moet ik hier zelf doen.

Ook qua coronamaatregelen is het goed te doen. Ik hoefde bij aankomst niet in quarantaine. Alleen voor de vlucht moest ik een negatieve test laten zien, ook al ben ik volledig gevaccineerd. Verder merk ik op Bonaire weinig van de maatregelen. Alles is open en er is geen mondkapjesplicht, alleen de horeca sluit om middernacht. Ik ben blij dat ik hier ben. Ook hier zijn meerdere lockdowns geweest, dus ik had dit vorig jaar niet kunnen doen.”