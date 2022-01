Het tropische gevoel in huis, bestellen bij Benji’s

Waar gaan we eten?

Om het tropische gevoel in huis te halen, besluit ik te bestellen bij Benji’s. Een ‘urban jungle’ met drie vestigingen in de stad, in Oost (Wibautstraat), Nieuw-West (Maassluisstraat) en West (Baarsjesweg). Deze zaak serveert ontbijt- en lunchgerechten en bezorgt ze ook – dan moet je er thuis maar de bananenplanten, varens en monstera’s bijdenken. Gelukkig is er bij mij thuis in de vele lockdowns ook langzamerhand een groene oase ontstaan, dus dat treft.

Wat biedt het menu zoal?

De kaart is onderverdeeld in ontbijtkommen (zoals een acaïbowl), sandwiches, buns (burgers met allerlei spannende toppings), krokante snacks (frietjes, loempia’s, dumplings), zoetigheden en drankjes. En dan is er de prachtig betitelde afdeling ‘Goodness in a bowl’: drie versies van een kom vol smakelijke ingrediënten. De gerechten zijn een mix van Europees en Aziatisch, een beetje zoals je in de hippere contreien van Bali luncht. Veelal vegetarisch, met her en der wat kip, zalm of bacon. De foto’s op de apps zien er veelbelovend uit.

Inpakken en wegwezen!

Het duurt eventjes: na een uur neem ik de tas in ontvangst. Alles is netjes verpakt, in mooie duurzame schalen en zakjes. De porties zien er gul uit, luxe gepersonaliseerde servetten erbij... Mooi begin.

Ik begin met het populairste brunchgerecht van de 2010’s: avocado toast. Volgens het onvolprezen Eater.com is die inmiddels ‘de skinny jeans van de foodwereld: betrouwbaar, doch niet echt meer in de mode’. Nu moet ik zeggen dat ik avocado toast op z’n tijd nog best lekker vind, mits spannend uitgevoerd. De smashed avocado (€8) van Benji’s is degelijk gemaakt, met een royale portie geprakte avo op ambachtelijk brood. Voor dit bedrag had ik er graag nog iets meer toeters en bellen op gezien dan louter gehalveerde kerstomaatjes en limoensap, maar het is een aardige sandwich.

Snap ik. Wat at je verder nog?

De vegetarische Burrata Salad (€11) blijkt inderdaad ‘goodness in a bowl’: een flink gevulde schaal met romige burrata, cherrytomaten, kapperappeltjes, partjes verse vijgen en een balsamicodressing. De grove huisgemaakte pesto is subliem, de geroosterde toast erbij een knapperige kompaan.

De oh my gado bowl (€13) is een moderne twist op gado gado. Spinazie, taugé, sperziebonen, paksoi, bimi, kool en blokjes geroosterde zoete aardappel als basis, getopt met groentechips, goed gekruide tempeh en een gekookt ei. De pindasaus is ontzettend smakelijk. Een fris, gezond en voedzaam maaltje: perfect op een gure januaridag.

Tot slot zet ik een kop koffie om het banana bread (€ 3,50) erbij te verorberen. Die blijkt helaas niet mijn favoriet: hij is erg rauw, met zompige stukjes peer en overheersend veel kardemom. Kleine domper op verder een prima bestelling.

Benji’s Open ma-zo 10.00 tot 16.00 uur

Bestellen via UberEats en Deliveroo

Prijs €35,50 voor sandwich, salade, bowl en bananenbrood

Aanrader: goed gegeten, vooral de bowls zijn écht een aanrader

