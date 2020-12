Het treurige eindejaarsbiertje: ‘Een ode aan de tegenspoed’

Wat moet ik me hierbij voorstellen? Doodgeslagen pils?

“Het is een lekker biertje – kruidig, fris. Een witbier, maar dan met meer bite. Dit biertje is een ode aan de onoverkomelijke tegenspoed. We noemen het een tranendal van citrus, treurwilg en koriander in een bedroevend lage oplage van 2020 stuks van net geen halve liter.”

Mag er nog wel geproost worden na zo’n jaar?

“Dit bier is gemaakt met het idee dat het belangrijk is om tegenslag te omarmen. Waarschijnlijk zitten we allemaal alleen thuis met oud en nieuw.”

Hoe kwamen jullie op het idee?

“Als creatief communicatiebureau Wink vieren we het leven graag. Het leek ons een leuke grap om daar een treurig biertje tegenin te brengen. Dat idee lag al even in de kast, maar dit jaar dachten David de Bruijn en ik: dit is het moment.”

Wat maakt het biertje zo treurig?

“Er zit treurwilgbast in, een echte smaakmaker. Ik heb me laten vertellen dat treurwilgbast ook in aspirine zit, dus dat belooft veel goeds. Morgen gaan we inblikken, in speciale blikjes van 0,44 liter. Volkszanger Richard Grand heeft een enorme playlist voorbereid en zal tijdens het inblikken smartlappen zingen. Zo wordt het bier infused door de diepere klanken van zijn klaagzang, dat versnelt het fermentatieproces.”

En de winst?

“Die gaat naar het ultieme goede doel: de Elfstedentocht. Zelfs als het deze winter koud genoeg is, zal het toch niet doorgaan. Het jammere is: de organisatie neemt geen donaties aan. Dat past wel weer bij het verhaal achter ons treurbier: het is nogal een lauwe lijdensweg.”