‘Het slechtste wat je je relatie kunt aandoen is een kind’ en 6 andere stellingen rond het hebben van een kinderwens

Jantine Jongebloed: 'Ik kan er nog steeds voor kiezen om het vreselijke, ingewikkelde en uitputtende deel van het ouderschap aan me voorbij te laten gaan.' Beeld Keke Keukelaar

Een kind op de wereld zetten is totaal onverantwoord.

“Er zijn mensen die dat argument aanvoeren. En op zich hebben ze gelijk: als je geen kind krijgt, scheelt dat meer dan wanneer je je hele leven niet meer vliegt, veganistisch eet en geen kleren koopt. Je bespaart de aarde leed. Maar ik geloof toch niet dat mensen echt zo denken. Als je zegt: ik wil geen kind op de wereld zetten vanwege de CO 2 -uitstoot, moeten daar argumenten aan vooraf zijn gegaan. Dan heb je geen zin, of vind je al dat een kind niet bij je past, en haal je dit erbij om de beslissing consistenter te maken. Ik denk dat een kind op de wereld zetten altijd te maken heeft met iets wat heel diep vanbinnen zit. Dat gaat niet om de wereld om je heen, maar om de vraag: wat voor leven zie ik voor me, verlang ik een ouder-kindrelatie of juist naar vrijheid en autonomie? Sowieso vind ik niet dat een beter milieu per se bij jezelf begint, maar ik kan me niet voorstellen dat je de wens voor een beter klimaat belangrijker maakt dan je eigen verlangen naar een kind.”

Amsterdammers denken langer na of ze kinderen willen.

“Ik heb dat niet onderzocht, maar als je af kunt gaan op anekdotisch bewijs, dan klopt het in elk geval voor mijn omgeving. Ik ben in de Achterhoek opgegroeid, en mijn vriendinnen die daar zijn blijven wonen hebben allemaal, en ook op relatief jonge leeftijd, kinderen gekregen. Mijn vrienden in de Randstad ook, voor een deel, maar er zijn er ook nog veel die twijfelen of geen kind willen. Een kindwens is altijd afhankelijk van de context. Mijn vriendinnen in de Achterhoek kochten hun eerste huis rond hun 23ste en hebben alle ruimte voor kinderen. Toen ik nog een actieve kinderwens had, woonde ik in een huis met plek voor een kind. Nu heb ik een appartement van 48 vierkante meter. Dus nog los van dat ik er niet uit ben of ik een kind wil, zou ik ook even niet weten waar ik het zou moeten laten.”

“Twijfel vermenigvuldigt zich ook. Mijn vrienden in Amsterdam hebben meer mensen om zich heen die twijfelen over kinderen, waar je in de Achterhoek juist de uitzondering zou zijn. Ik denk dat het voor mijn leeftijdsgenoten daar moeilijker is de vreemde eend in de bijt te zijn.”

Ik kan verwekker zijn, ik doe ertoe.

“Die uitspraak raakt me, omdat die verband houdt met ervan uitgaan dat je lichamelijk in staat bent om kinderen te krijgen. Als je een miskraam doormaakt, voelt dat als falen. Je zou kunnen zeggen, als je kijkt naar de evolutietheorie, dat wij uiteindelijk op aarde zijn om nageslacht te produceren. Dat is wat we hier komen doen! Als dat dan niet lukt, is dat pijnlijk en emotioneel. Dat gevoel van er niet toe doen is daar een primaire, tijdelijke reactie op. Uiteindelijk wordt dat idee gelukkig wel weer om zeep geholpen door de overtuiging dat eigenwaarde in een hele hoop andere dingen zit.”

“Een vriendin zei een keer: als je twee mislukte zwangerschappen meemaakt, betekent dat misschien dat het moederschap niet voor jou is weggelegd. Toen ben ik enorm uit mijn slof geschoten. Mensen zeggen wel vaker vreemde dingen. Een vriendin van mijn moeder, bijvoorbeeld, zei: o, nou, volgende keer beter. Die stapte zo over mijn pijn heen. Dan kom je in de hoek van het giftige positivisme, waarbij mensen de vreemdste uitspraken doen om zichzelf en de ander te redden en optimistisch te houden. Dan is er totaal geen ruimte meer voor verdriet. Zeg gewoon: wat naar dat je dit meemaakt.”

Het slechtste wat je je relatie kunt aandoen is een kind.

“Ja, dat zei filosoof Alain de Botton hè? Ik denk dat het zeker in de eerste jaren dat een kind er is, het ingewikkelder is dan ervoor. Op praktisch, dagelijks niveau moet je harder werken om het leuk te houden. Maar ik hóóp toch ook dat de verbinding tussen twee mensen zich verdiept als er een kind komt. Niemand die begint aan een kind, denkt: onze relatie gaat vast naar de knoppen, maar let’s go. Ik denk niet dat De Botton per se ongelijk heeft, ik denk wel dat hij overdrijft. Als we hem volmondig gelijk zouden geven, zou niemand meer aan kinderen beginnen.”

Vaders en moeders zijn van een andere orde.

“We zijn in een halve revolutie beland. We erkennen inmiddels dat de vrouw meer kan dan voor de kinderen zorgen. Die kan ook studeren en carrière maken en iets nuttigs bijdragen buitenshuis. In dezelfde tijd zijn we vergeten te erkennen dat mannen net zo goed voor kinderen kunnen zorgen. Dus vrouwen hebben inmiddels een dubbele baan, even gechargeerd, waar de man volledig werkt en maar een beetje zorgt. Tegelijk valt niet te ontkennen dat vrouwen biologisch anders zijn dan mannen: vrouwen dragen maanden een kind, baren het, geven vaak ook nog borstvoeding. Dat betekent iets voor de band met je kind. Journalist Lynn Berger schreef dat je van kinderen gaat houden omdat je voor ze zorgt. Maar zelfs als je de zorg gelijk verdeeld hebt, reageren veel vrouwen anders op hun kind dan mannen. Zijn vaak gevoeliger voor gehuil, bezorgder.”

“Een kinderwenscoach die ik raadpleegde, vroeg me of ik vader zou willen zijn. Ik wist meteen dat ik dat wilde. Van vaders hebben we een ander beeld dan van moeders: een vader is relaxter, kan de zaken beter relativeren, reageert nuchter op problemen. Ik vond het een goede vraag, al weet ik niet of het antwoord iets zegt over mij, of vooral over hoe wij het als maatschappij hebben geregeld. Hoe kunnen we de wereld leren dat vaders net zo goed zorg kunnen dragen voor hun kinderen en daar een gelijkwaardige rol in kunnen hebben?”

Je hoeft geen kinderen te willen om de kinderen die je krijgt wel enorm te willen.

“Dat is een hoopvolle uitspraak, van dichter Ingmar Heytze. Zodra je ouder bent, heeft de natuur het zo geregeld dat de liefde voor je kinderen zo groot is dat die elke twijfel over het moederschap wegneemt. Er zijn natuurlijk horrorverhalen van moeders met spijt, maar in verreweg de meeste gevallen loopt het zo dat je onder aan de streep altijd blij zult zijn met de kinderen die je hebt gekregen.”

“Dat betekent overigens niet het einde van mijn zoektocht. Ik kan er nog steeds voor kiezen om het vreselijke, ingewikkelde en uitputtende deel van het ouderschap aan me voorbij te laten gaan. Als je geen kind hebt, bespaar je jezelf evenveel als dat je mist.”

Soms wil ik een kind.

“Dat is nog steeds zo, dat is niet veranderd sinds ik anderhalf jaar geleden begon met schrijven. Ik weet nu wel beter waar mijn twijfel uit bestaat. De meeste mensen nemen geen anderhalf jaar voor deze vraag, sommigen zelfs maar een paar minuten. De Israëlische socioloog Orna Donath interviewde voor haar boek Regretting Motherhood 23 vrouwen die spijt hadden dat ze moeder waren geworden. Die vrouwen hadden allemaal de beslissing in een paar minuten genomen – als ze hem al bewust hadden genomen en niet door hun omgeving voor het blok waren gezet. Spijt, concludeerde ik, heb je vooral van de dingen die je achteloos doet. Dus als ik anderhalf jaar de tijd neem om een beslissing te nemen en ik kies ervoor moeder te worden, kan ik nooit tegen mezelf zeggen: ik heb het een beetje per ongeluk gedaan. Zo bezien is dit boek mijn verzekering.”